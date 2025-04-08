Говорят, что русские и американцы похожи; кому-то кажется, что они такие же простые, как мы, а кто-то отмечает, что нас роднят огромные просторы, которые нам пришлось заселять и осваивать. Однако русские, в отличие от американцев, – это народ, спаянный единой судьбой.0 комментариев
Путин отметил рост числа учителей в Подмосковье
На встрече с президентом России Владимиром Путиным губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе планируется строительство порядка 25 новых школ.
Воробьев подчеркнул, что особое внимание будет уделено заботе об учителях, что было замечено и самим президентом, передает РИА «Новости».
«У вас увеличивается количество преподавателей школ, да?» – отметил Путин.
Кроме того, президент выразил поддержку программе социальной ипотеки для учителей. Воробьев рассказал, что по этой программе «тело» кредита покрывает государство, а учителя оплачивают только проценты, составляющие от 20 до 26 тыс. рублей в месяц. Путин назвал эту инициативу эффективной.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин проведет встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, чтобы обсудить текущую ситуацию и основные параметры в регионе.
В ходе встречи Путин оценил новый медцентр имени Рошаля в Подмосковье.