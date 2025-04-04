Организатору несостоявшегося теракта в Запорожской области дали 21 год колонии

Мужчина получил 21 год колонии за попытку теракта в Запорожской области по заданию ВСУ

Tекст: Мария Иванова

В Ростове-на-Дону вынесен приговор Вадиму Цуркану, который планировал теракт на территории Запорожской области. Как сообщает ТАСС, суд признал его виновным и назначил наказание в виде 21 года лишения свободы в колонии строгого режима, из которых первые три года Цуркан проведет в тюрьме. Также ему назначен штраф в размере 600 тыс. рублей.

Цуркан, находясь в Днепре на Украине в сентябре 2022 года, согласился выполнить задание неустановленных сотрудников Главного управления разведки ВСУ. Он должен был привести в действие взрывное устройство в Запорожской области. Однако его планы не осуществились, так как 28 апреля 2023 года он был задержан российскими правоохранительными органами.

Представитель суда уточнил условия приговора, подчеркнув, что наказание включает как длительное лишение свободы, так и значительный штраф.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ предотвратили теракт ликвидировав завербованного агентами ГУР гражданина Украины в Запорожской области, который готовил самодельное взрывное устройство.

В Луганской народной республике (ЛНР) задержан бывший гражданин Украины, который в 2023 году передавал Службе безопасности Украины информацию о дислокации российских войск.

Южный окружной суд приговорил украинца Максима Тимофеева к 20 годам лишения свободы за участие в подрывах локомотивов в мелитопольском депо в 2023 году с применением самодельных взрывных устройств.