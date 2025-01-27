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Суд приговорил украинца к 20 годам за подрывы в мелитопольском депо
Южный окружной суд приговорил украинца Максима Тимофеева к 20 годам за взрывы в запорожском депо
Южный окружной суд приговорил украинца Максима Тимофеева к 20 годам лишения свободы за участие в подрывах локомотивов в мелитопольском депо в 2023 году с применением самодельных взрывных устройств.
Южный окружной суд вынес приговор украинцу Максиму Тимофееву, сообщает ТАСС. Он признан виновным в серии подрывов локомотивов на территории мелитопольского депо в Запорожской области. Суд приговорил его к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 600 тыс. рублей.
По данным следствия, Тимофеев в апреле 2023 года добровольно вступил в террористическое сообщество, согласившись участвовать в серии терактов в депо. В начале апреля он совместно с сообщником прикрепил самодельное взрывное устройство к топливному баку локомотива, что привело к повреждению локомотива и пассажирского вагона.
Следствие установило, что Тимофеев и его сообщник совершили аналогичные теракты в конце апреля и в июне 2023 года. Тимофеев был задержан 22 августа 2023 года. Ему инкриминировали участие в террористическом сообществе, незаконные действия с взрывчатыми веществами и участие в террористических актах.
Ранее украинец Максим Воробьев получил 16 лет заключения за подрыв локомотивов и участие в террористической организации на территории Мелитопольского локомотивного депо.