Суд приговорил украинца к 20 годам за подрывы в мелитопольском депо

Южный окружной суд приговорил украинца Максима Тимофеева к 20 годам за взрывы в запорожском депо

Tекст: Мария Иванова

Южный окружной суд вынес приговор украинцу Максиму Тимофееву, сообщает ТАСС. Он признан виновным в серии подрывов локомотивов на территории мелитопольского депо в Запорожской области. Суд приговорил его к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 600 тыс. рублей.

По данным следствия, Тимофеев в апреле 2023 года добровольно вступил в террористическое сообщество, согласившись участвовать в серии терактов в депо. В начале апреля он совместно с сообщником прикрепил самодельное взрывное устройство к топливному баку локомотива, что привело к повреждению локомотива и пассажирского вагона.

Следствие установило, что Тимофеев и его сообщник совершили аналогичные теракты в конце апреля и в июне 2023 года. Тимофеев был задержан 22 августа 2023 года. Ему инкриминировали участие в террористическом сообществе, незаконные действия с взрывчатыми веществами и участие в террористических актах.

Ранее украинец Максим Воробьев получил 16 лет заключения за подрыв локомотивов и участие в террористической организации на территории Мелитопольского локомотивного депо.