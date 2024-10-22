Зачем Украине так нужно приглашение в НАТО, которое не дает никаких гарантий и является актом политическим? Вероятно, Зеленский и Ермак рассчитывают, что данное приглашение не позволит великим державам (России, Китаю, США) решать судьбу Украины без учета мнения майданных политиков. Ну и укрепит моральный дух разлагающейся страны.0 комментариев
Украинца приговорили за подрыв локомотивов в Мелитополе
Суд Ростова-на-Дону вынес приговор украинцу за подрыв локомотивов и терроризм
Украинец Максим Воробьев получил 16 лет заключения за подрыв локомотивов и участие в террористической организации на территории Мелитопольского локомотивного депо.
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор гражданину Украины Максиму Воробьеву, сообщает ТАСС. Он был признан виновным в подрыве трех локомотивов на территории Мелитопольского локомотивного депо в Запорожской области, а также в участии в террористической организации. Суд назначил ему наказание в виде 16 лет лишения свободы.
По данным прокуратуры Ростовской области, преступления были совершены в период с апреля по июнь 2023 года. Воробьев заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, что, вероятно, повлияло на вынесение приговора. Первые три года осужденный проведет в тюрьме, а оставшийся срок – в исправительной колонии строгого режима.
Кроме лишения свободы, Воробьеву назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей. Суд учел мнение государственного обвинителя при вынесении решения о столь серьезных мерах наказания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Южный окружной военный суд приговорил участника подразделения спецназначения ГУР Минобороны Украины Александра Любаса к 20 годам за попытку высадки на побережье Крыма и нападения на военнослужащих ВС России, а также суд приговорил жителя Севастополя к 16 годам заключения за подготовку теракта в Крыму по заданию спецслужб Украины.