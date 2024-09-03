Несколько десятилетий, и до, и сразу после Второй мировой войны, Советский Союз оставался территорией надежды для миллионов людей не только на Западе, но и по всему миру. Разумеется, одно это обстоятельство вызывало у наших оппонентов даже не страх, а панический ужас.0 комментариев
Участник попытки высадки украинского десанта в Крыму приговорен к 20 годам
Участник попытки высадки украинского десанта в Крыму приговорен к 20 годам заключения
Южный окружной военный суд приговорил участника подразделения спецназначения ГУР Минобороны Украины Александра Любаса к 20 годам за попытку высадки на побережье Крыма и нападения на военнослужащих ВС России.
Как сообщили в суде, Любас вступил в организованную группу для высадки на территории Черноморского района Крыма, проведения фото- и видеофиксации факта установки там флага Украины и вооруженного нападения на военнослужащих ВС России, передает ТАСС.
Приговором суда подсудимый был признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет с отбыванием в колонии строгого режима,но первые три года он проведет в тюрьме.
Ранее агентов ГУР приговорили за попытку диверсий в Крыму.