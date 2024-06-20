  • Новость часаРоссия и Вьетнам договорились не вступать во вредящие суверенитету друг друга союзы
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    Договор между Россией и КНДР стал прорывом в новую реальность, где на карте мира нет стран, на которых наклеен ярлык «изгоя», как это любит делать Запад в отношении всех неугодных.

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    Владимир Шаповалов Владимир Шаповалов Вбросы на выборах в США мобилизовали республиканцев

    На фоне внутренних проблем с чистотой голосования на выборах в США удивляют попытки американских политиков оценивать степень демократичности выборов в других странах и выступать в роли моральных авторитетов и цензоров.

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    Борис Толчинский Борис Толчинский На международных саммитах договариваться некому и незачем

    Позиции сторон заранее известны, они определяются не личными пристрастиями и желаниями лидеров, а таким многообразием сложнейших факторов реальности – от исторической матрицы до общественного мнения, что почти не оставляют поля для маневра и компромисса.

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    20 июня 2024, 10:28 • Новости дня

    Агентов ГУР приговорили за попытку диверсий в Крыму

    Суд вынес приговор агентам ГУР, планировавшим диверсии и теракты на территории Крыма

    Tекст: Максим Попов

    Южный окружной военный суд вынес приговор агентам Главного управления разведки Украины (ГУР), планировавшим диверсии и теракты на территории Крыма, включая покушения на руководство республики, говорится в сообщении регионального УФСБ.

    «Вынесены приговоры суда в отношении двух членов агентурной сети ГУР Минобороны Украины, планировавших совершить серию резонансных диверсионно-террористических актов на территории Крыма», – отмечается в сообщении, передает ТАСС.

    Как сообщалось ранее, суд приговорил украинского агента за попытку купить компоненты к С-300.


    19 июня 2024, 21:48 • Новости дня
    СМИ: Zeekr запретил поставки электромобилей в Россию
    СМИ: Zeekr запретил поставки электромобилей в Россию
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Китайский автопроизводитель Zeekr официально запретил поставки своих автомобилей премиум-класса в Россию, сообщают СМИ.

    Китайские автодилеры получили письмо от компании с требованием прекратить сотрудничество с российскими коллегами, передает «Газета.Ru» со ссылкой на портал «Автовзгляд». При этом автобренд не стал комментировать свои действия.

    Основатель аукциона новых автомобилей CarClick.ru Сергей Пиголкин в беседе с журналистами предположил, что, возможно, производитель пошел на такие меры, чтобы «всколыхнуть продажи».

    «Сейчас, конечно, те дилеры, у которых есть деньги, затарятся. Может, это нужно, чтобы всколыхнуть продажи. За китайцами такое уже наблюдалось – например, в прошлом году с выходом обновленного Voyah Free также вводился запрет на поставку машин из Китая. Якобы такой купленный автомобиль в России будет «кирпичом», – сказал он.

    Zeekr – премиальный бренд электромобилей, принадлежащий компании Geely. Производство электромобилей Zeekr началось в 2021 году. На российский рынок автомобили вышли в 2023 году.

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    19 июня 2024, 22:13 • Новости дня
    Украинские беспилотники уничтожили подстанцию «Луч» в Энергодаре
    Украинские беспилотники уничтожили подстанцию «Луч» в Энергодаре
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки украинских беспилотников подстанция «Луч» в Энергодаре уничтожена. Электроснабжение города восстановлено, сообщила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.

    Подстанция «Луч» – ключевой объект инфраструктуры, «обеспечивающий Энергодар и близлежащие населенные пункты» электроэнергией. Яшина пояснила, что Энергодар «запитали с ЗАЭС», передает ТАСС.

    Украинский обстрел города прекратился. Яшина сообщила, что территория ЗАЭС в результате обстрела не пострадала, «ситуация на станции находится в штатном режиме». Яшина пояснила, что обстрел велся вооруженными силами Украины по периметру города, передает РИА «Новости».

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в Telegram, что в результате украинских атак никто не пострадал.

    Напомним, в Энергодаре произошло аварийное отключение электроэнергии в результате атаки беспилотников ВСУ на подстанцию. ВСУ после удара дронами по Энергодару начали интенсивный обстрел города из артиллерии.

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    19 июня 2024, 20:15 • Новости дня
    Комментатора Игр БРИКС отстранили за слова о «шмарах»
    Комментатора Игр БРИКС отстранили за слова о «шмарах»
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Комментатора Владимира Иваницкого отстранили от работы из-за непозволительного высказывания во время трансляции соревнований по самбо на Играх БРИКС в Казани.

    Иваницкий некорректно прокомментировал выход на ковер россиянина Кирилла Князькова. «Девчонки, берите на заметку. Но только чтобы хорошая пара была – всякие шмары нам не нужны. У нас должна быть хорошая генетика. Вот идет представитель русов, мощнейший парень, 98 кг», – сказал комментатор, говоря о выходящим на арену атлете.


    Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин позже заявил, что комментатор будет отстранен от работы, несмотря на большой опыт. Заявления, сделанные Иваницким, продюсер назвал непозволительными.

    Напомним, спортивные игры стран БРИКС проходят с 12 по 23 июня 2024 года в Казани.


    Коментарии (42)
    19 июня 2024, 21:17 • Новости дня
    Юрист объяснил квалификацию преступления для затушившего свечу в храме мигранта

    Заслуженный юрист Соловьев объяснил выбор следствием статьи УК для затушившего свечи в церкви мигранта

    Юрист объяснил квалификацию преступления для затушившего свечу в храме мигранта
    @ кадр из видео

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Здесь есть абсолютно точно нарушение прав на свободу вероисповедания, так как было нарушено право людей помолиться и зажечь свечу за своих умерших предков, родственников или друзей», – сказал газете ВЗГЛЯД доктор юридических наук, профессор и заслуженный юрист России Иван Соловьев, комментируя возбуждение уголовного дела в отношении мигранта, потушившего свечи в церкви и напавшего на прихожанку.

    В Москве гражданин Таджикистана затушил в церкви свечи и напал на прихожанку. Возбуждено уголовное дело по ст.148 части 4 пункту б «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий». 

    «Мужчине предъявлена данная статья, поскольку он тушил свечи на каноне – это там, где ставят свечи о поминовении усопших. В православной церкви к памяти усопших относятся особенно почтительно, и порча этих свечей означает прерывание поминовения усопших. Здесь есть абсолютно точно нарушение прав на свободу вероисповедания, так как было нарушено право людей помолиться и зажечь свечу за своих умерших предков, родственников или друзей», – говорит Соловьев.

    Юрист подчеркнул, что данный инцидент зафиксирован на видео и можно увидеть, как гражданин Таджикистана демонстративно затушил все свечи. По мнению Соловьева, такие действия можно расценивать как вызывающие. Более того, мужчина «оттолкнул матушку, которая, по всей видимости, пыталась узнать, в чем причина поступка, и вразумить его».

    Юрист напомнил, что по данной статье мигрант может быть либо оштрафован на сумму до 200 тыс. рублей, либо лишен свободы на срок до года. Однако не исключено, что в дальнейшем данное уголовное дело может быть переквалифицировано или доквалифицировано, а в обвинении мигранту появятся новые статьи. 

    При этом он считает, что вряд ли приезжему могут дополнительно вменить хулиганство. «Данная статья предусмотрена, если была угроза применения насилия или применение насилия, которое несло бы опасность для здоровья. На видео он просто толкнул человека, не кричал оскорбления и не угрожал убийством. Вряд ли толчок здесь даже за побои может сойти», – говорит юрист.

    На ваш взгляд
    Трудовых мигрантов из каких стран вы будете рады видеть? (Можно выбрать более одного ответа)









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    17 комментариев


    Коментарии (46)
    19 июня 2024, 20:31 • Новости дня
    Названы сроки появления стратегической АПЛ пятого поколения в ВМФ России
    Названы сроки появления стратегической АПЛ пятого поколения в ВМФ России
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Стратегическая атомная подводная лодка пятого поколения может появиться в составе ВМФ России в начале 2030-х годов, сообщил главком ВМФ адмирал Александр Моисеев.

    Он отметил, что «сейчас формируется научно-технический задел для этого», передает РИА «Новости».

    По словам главкома, жизненный путь любой боевой системы, в том числе и атомной подводной лодки, исчисляется в 25-30 лет.

    Ранее Моисеев заявил, что основу надводных кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России дальней морской зоны в ближайшее десятилетие составят фрегаты проекта 22350 с гиперзвуковыми ракетами.

    Коментарии (6)
    19 июня 2024, 12:57 • Новости дня
    Володин: Россия не будет финансировать шабаш ПА ОБСЕ

    Председатель Госдумы Володин: Россия не будет финансировать шабаш ПА ОБСЕ

    Володин: Россия не будет финансировать шабаш ПА ОБСЕ
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Россия не будет мириться с ситуацией, учитывая тот факт, что Москве не позволяют высказать собственную позицию в рамках Парламентской ассамблеи ОБСЕ, и не собирается «финансировать этот шабаш», заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    По его словам, в такой ситуации Россия даже не может выразить свою позицию, передает ТАСС.

    Володин отметил, что позиция Москвы абсолютно открыта и понятна, правительство не собирается финансировать «этот шабаш, где пляшут «под дудку США».

    В то же время вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПА ОБСЕ Петр Толстой предложил палате парламента приостановить участие в работе этой организации и выплату всех взносов в бюджет.

    Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею о приостановке участия делегации России в работе ПА ОБСЕ.

    Напомним, Румыния отказалась выдать визы членам российской делегации на сессию ПА ОБСЕ, которая должна пройти в Бухаресте в конце июня.

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    19 июня 2024, 23:42 • Новости дня
    Умер сын модельера Вячеслава Зайцева

    Сын модельера Вячеслава Зайцева Егор умер в возрасте 64 лет

    Умер сын модельера Вячеслава Зайцева
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В возрасте 64 лет умер член Российской академии художеств модельер Егор Зайцев, сын модельера Вячеслава Зайцева, сообщила РАХ.

    В сообщении говорится, что Зайцев-младший умер «после продолжительной болезни». Его друг Вадим Хусаинов сообщил, что у Зайцева было онкологическое заболевание, передает РИА «Новости».

    Напомним, 85-летний модельер Вячеслав Зайцев умер 30 апреля 2023 года в реанимации в одной из больниц Московской области.

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    19 июня 2024, 21:25 • Новости дня
    В Париже появились граффити с обещанными Киеву истребителями в виде гробов
    В Париже появились граффити с обещанными Киеву истребителями в виде гробов
    @ Rolf Schulten/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    На здании рядом с офисом газеты Liberation в Париже появились граффити, изображающие истребители Mirage, которые Франция обещала передать Украине, в виде гробов, сообщили СМИ.

    Как пишет Liberation, пять крупных рисунков, сделанных через трафарет, изображают самолет в форме гроба с надписью «Миражи для Украины». По словам сотрудников газеты, граффити невозможно не заметить по пути в редакцию, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что в издание поступил звонок с украинского номера от девушки, представившейся как Марина. Она сообщила, что нанесла около 50 таких рисунков и снабдила журналистов адресами.

    Марина также заявила, что это она оставила «гробы» у Эйфелевой башни и заказала граффити со звездами Давида, которые были обнаружены на домах в Париже в октябре.

    Напомним, Reuters сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон может объявить о решении направить военных инструкторов страны на Украину. После этого у Эйфелевой башни в Париже установили пять пустых гробов, закутанных во флаги страны, рядом с ними был плакат «Солдаты Франции, погибшие на Украине».

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    19 июня 2024, 11:59 • Новости дня
    Путин подарил Ким Чен Ыну новый «Аурус», адмиральский кортик и чайный сервиз
    Путин подарил Ким Чен Ыну новый «Аурус», адмиральский кортик и чайный сервиз
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын обменялись подарками. Корейскому лидеру преподнесли новый «Аурус» и чайный сервиз, рассказал помощник президента Юрий Ушаков.

    По его словам, Путин подарил машину «Аурус», уже вторую, а также адмиральский кортик и очень красивый чайный сервиз, передает ТАСС.

    Ушаков отметил, что главе российского государства преподнесли «тоже хорошие подарки». Известно, что главе государства подарили несколько вариантов художественных изображений, включая бюсты.

    Россия и Северная Корея заключили новый договор о всеобъемлющем партнерстве.

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    19 июня 2024, 19:28 • Новости дня
    Путин выразил признательность Вьетнаму за позицию по украинскому кризису
    Путин выразил признательность Вьетнаму за позицию по украинскому кризису
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия признательна за взвешенную позицию по Украине и видит во Вьетнаме единомышленника в деле формирования новой архитектуры евразийской безопасности. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своей статье в официальном издании ЦК Компартии Вьетнама «Нянзан» «Россия и Вьетнам: дружба, проверенная временем».

    В статье указывается, что РФ признательна «вьетнамским друзьям за взвешенную позицию по украинскому кризису, за стремление содействовать поиску реальных путей его мирного урегулирования, все это в полной мере соответствует духу и характеру наших отношений».

    «Мы высоко ценим то, что у наших стран совпадающие или близкие подходы по актуальным вопросам международной повестки. Мы тесно взаимодействуем на ключевых многосторонних площадках, прежде всего в Организации Объединенных Наций. У нас схожие оценки положения в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Видим во Вьетнаме единомышленника в деле формирования новой архитектуры равной и неделимой евразийской безопасности на инклюзивной и недискриминационной основе», – говорится в статье, сообщается на сайте Кремля.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ ведет работу над созданием центра ядерных технологий на вьетнамской территории.

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    20 июня 2024, 05:56 • Новости дня
    Опубликован текст договора России и КНДР

    ЦТАК опубликовало текст Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР

    Опубликован текст договора России и КНДР
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР носит бессрочный характер и предусматривает оказание военной помощи в случае агрессии против одной из сторон соглашения, говорится в тексте документа.

    Документ опубликован ЦТАК. В нем сказано, что и Россия, и КНДР имеют право приостановить действие договора, при этом следует уведомить о своем решении вторую сторону в письменном виде – через год после получения уведомления действие договора будет считаться прекращенным, передает ТАСС.

    В документе сказано, что «в случае если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или группы государств и окажется в состоянии войны, другая сторона немедленно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами» в соответствии с национальным законодательством и Уставом ООН.

    Россия и КНДР для предотвращения войны, обеспечения мира и безопасности в регионе собираются создать систему принятия совместных мер для укрепления оборонного потенциала. Подчеркивается, что они хотят установить глобальную стратегическую стабильность и новый справедливый международный порядок.

    Оба государства обязуются не вступать с третьими странами в соглашения, которые могут создать угрозу суверенитету и безопасности России или КНДР. Ни Россия, ни КНДР не разрешат «использовать свою территорию для осуществления действий, направленных на нарушение суверенитета, безопасности и территориальной целостности» двух стран.

    Россия и КНДР хотят нарастить объем двусторонней торговли, планируется обеспечить «благоприятные условия для экономического сотрудничества в таких областях, как таможня, финансы». Стороны намерены поддерживать специальные или свободные экономические зоны, сотрудничать в реагировании на угрозы в сфере продовольствия и энергетики.

    Также Россия и КНДР будут поддерживать совместные научные исследования, в том числе в сфере мирного атома и космоса. Они планируют укрепить сотрудничество в сфере СМИ и информационных технологий с целью противодействия недостоверной информации и информационным провокациям.

    Напомним, в ходе визита президента России Владимира Путина в Пхеньян был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР. Соглашение нацелено на обеспечение стабильности в регионе Северо-Восточной Азии.

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    19 июня 2024, 20:40 • Новости дня
    Аргентина отказалась отправлять военную помощь Украине

    Представитель президента Аргентины Адорни исключил отправку оружия на Украину

    Аргентина отказалась отправлять военную помощь Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Правительство Аргентины не планирует отправлять военную помощь Украине, заявил представитель президента страны Мануэль Адорни на пресс-конференции.

    Как указал Адорни, Аргентина не будет предоставлять никакую военную помощь. По его словам, Буэнос-Айрес предложит гуманитарную поддержку, помощь в логистике и разминировании территории, но не будет каким-либо образом вмешиваться в военный конфликт, передает ТАСС.

    Ранее аргентинский лидер Хавьер Милей решил поменять планы и приехать на «саммит мира» по Украине, который прошел 15-16 июня в Швейцарии.

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    19 июня 2024, 12:34 • Новости дня
    Путин: Новый договор России и КНДР предусматривает помощь в случае агрессии
    Путин: Новый договор России и КНДР предусматривает помощь в случае агрессии
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подписанный Россией и КНДР Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил по итогам переговоров с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном.

    «Подписанный сегодня договор о всеобъемлющем партнерстве предусматривает в том числе оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого договора», – передает ТАСС слова Путина.

    В этом контексте российский лидер обратил внимание на заявления США и других натовских стран о поставках высокоточных систем вооружений большого радиуса действий, самолетов F-16 и другого аналогичного вооружения и техники для нанесения ударов по российской территории.

    «Это не только заявление, это уже происходит и все это грубое нарушение взятых на себя западными странами ограничений в рамках различного рода международных обязательств», – подчеркнул Путин.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия не исключает возможности развития военно-технического сотрудничества (ВТС) с КНДР в связи с подписанным соглашением о стратегическом взаимодействии.

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    19 июня 2024, 16:42 • Новости дня
    Муфтий назвал кощунством поступок таджика в православном храме в Москве

    Муфтий Крганов осудил действия мигранта, потушившего свечи в московском православном храме

    Муфтий назвал кощунством поступок таджика в православном храме в Москве
    @ кадр из видео

    Tекст: Андрей Резчиков

    Ислам запрещает неуважение к представителям любой конфессии. Поэтому произошедшее в храме святого праведного воина Федора Ушакова в Южном Бутово – это кощунство, сказал газете ВЗГЛЯД муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов. В среду Следственный комитет завел уголовное дело на 20-летнего гражданина Таджикистана, потушившего свечи в храме на юго-западе Москвы и применившего насилие в отношении прихожанки.

    «Произошедшее в храме святого праведного воина Федора Ушакова в Южном Бутово – это кощунство с точки зрения религии. Ислам запрещает неуважение к представителям любой конфессии», – подчеркнул Альбир Крганов, муфтий Духовного собрания мусульман России.

    «Пускай он месяца два почистит территорию монастыря, убирается на кухне и придет немного в себя. Но если не поймет и намеренно совершит еще правонарушение подобного рода, тогда нужно руководствоваться статьей УК РФ 148 (Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий)», – добавил собеседник.

    По словам муфтия, если нарушитель повторит содеянное, то должен быть «выдворен в свою страну». «Отношения между разными религиями выстраивались веками, и те, кто оскорбляет чувства верующих, не нужды здесь», – считает Крганов.

    В среду Следственный комитет завел уголовное дело на 20-летнего гражданина Таджикистана, потушившего свечи в храме на юго-западе Москвы и применившего насилие в отношении прихожанки. Мужчина задержан, идет следствие. СК будет просить суд о его аресте.

    Как рассказала РИА «Новости» одна из прихожанок, у мигранта был сообщник, который фиксировал происходящее на телефон.

    Коментарии (57)
    19 июня 2024, 17:20 • Новости дня
    Главком ВМФ назвал будущую основу российского флота

    Моисеев: Основу кораблей ВМФ дальней зоны составят фрегаты с гиперзвуковым оружием

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Основу надводных кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России дальней морской зоны в ближайшее десятилетие составят фрегаты проекта 22350 с гиперзвуковыми ракетами, заявил журналистам главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев.

    Как заявил Моисеев в ходе международного военно-морского салона «Флот-2024», основу будущего военно-морского флота дальней морской зоны в ближайшее десятилетие составят фрегаты проекта 22350, обладающие самым современным оружием и всеми типами крылатых ракет, передает ТАСС.

    По его словам, сейчас очень активно обсуждается тема гиперзвукового оружия – она уже есть на наших фрегатах.

    Ранее Моисеев заявил, что Россия продолжит активность своих сил в стратегически важных районах Мирового океана.

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      Провал украинского саммита в Швейцарии объясняют по-разному, но сам факт провала очевиден: Запад и близко не достиг той истинной цели, достижению которой служил саммит: не перетянул на антироссийскую сторону Глобальный Юг. Однако есть неожиданные исключения – как приятные, так и позорные.

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    • Как создается продовольственная безопасность России

      За последние годы Россия добилась значительных результатов в обеспечении продовольственной безопасности – то есть собственном производстве ключевых продуктов питания. О том, в какой степени и какими именно видами продовольствия обеспечивает себя страна – в нашей инфографике.

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      Российский рынок труда переживает значительные изменения, как с точки зрения роста зарплат и снижения безработицы, так и по параметрам престижа и потребностей в различных специальностях. О том, как это происходит – в нашей инфографике.

    • Как растет строительство жилья

      Вот уже несколько лет строительство жилья в России ставит рекорды. Особенно быстрыми темпами растет индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). О том, как именно это происходит – в нашей инфографике

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

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      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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