ФСБ: Суд приговорил украинского агента за попытку купить компоненты к С-300

ФСБ: Суд приговорил к 11,5 года украинского агента за попытку купить компоненты к С-300

Tекст: Дмитрий Зубарев

Согласно сообщению ЦОС, вступило в законную силу решение Ростовского облсуда о признании агента ГУР Украины, жителя Мелитополя, гражданина Украины Сергея Кривицкого виновным в совершении преступления, подпадающего под статью «Шпионаж». Там добавили, что он приговорен к лишению свободы сроком на 11 лет и шесть месяцев с отбыванием в колонии строгого режима, передает ТАСС.

В ФСБ уточнили, что Кривицкий был задержан с поличным в Ростове-на-Дону при попытке приобретения клистронов, используемых в составе ЗРК С-300. Как сообщили в ЦОС, его вина доказана в полном объеме, также достоверно подтвержден факт причастности Кривицкого к попытке организации поставки в ноябре 2019 года аналогичных приборов в интересах ГУР, пресеченной органами безопасности.

Ранее ФСБ показала кадры с передачей оборудования к С-300 украинскими агентами.

Напомним, в июле 2021 года Ростовский областной суд приговорил россиянина Дениса Лобова к девяти годам и шести месяцам колонии и гражданина Армении Арарата Хачатряна к 10 годам и пяти месяцам лишения свободы за контрабанду оборудования для зенитно-ракетных систем С-300 на Украину. Их признали виновными в государственной измене и шпионаже.

По данным ФСБ, Хачатрян и Лобов в интересах украинского ОПК собирали сведения о клистронах, входящих в состав С-300, и передавали конкретные образцы изделий на Украину.