  • Новость часа«Автоваз» начал серийное производство Lada Vesta с коробкой автомат
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как российские войска сдвигают украинскую оборону после Авдеевки
    Умер экс-премьер СССР Николай Рыжков
    Париж допустил присутствие западных военных на Украине без участия в конфликте
    Террористку из «Красной Армии» задержали в Берлине через 30 лет розыска
    Минобороны показало бегство ВСУ при освобождении Ласточкино
    Стало известно название уничтожившего первый Abrams дрона
    В Европе заявили о пребывании спецназа НАТО на Украине
    Против владелицы кафе в Люберцах завели дело после инцидента с бойцами СВО
    Казахстанский банк запретил переводы с картами «Мир»
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украина – чемпион мира по нарушению прав человека

    По сути, цели СВО – демилитаризация и денацификация Украины – есть принуждение функционеров этого государства к выполнению Всеобщей декларации прав человека. Честные европейские политики, если они там есть, должны были бы санкционное внимание направить на Украину, а вовсе не на Россию.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Команда Байдена готовится к плану «Б» по Украине

    Отчет Сторча – это очень сильный аргумент в пользу того, чтобы не давать денег Украине, так как с поставками вооружений Киеву творится полный бардак. Если раньше это были просто подозрения республиканских политиков и журналистов, то теперь официально задокументированные факты.

    4 комментария
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Россия – родина медиафутбола, и за ней повторяют все

    Медиафутбол постепенно выделяется в особую систему внутри профессионального футбола – здесь создаются свои сообщества и интриги. Зарождается и свой трансферный рынок, а некоторые профи не прочь перебраться в медиафутбол.

    3 комментария
    28 февраля 2024, 10:14 • Новости дня

    ФСБ: Суд приговорил украинского агента за попытку купить компоненты к С-300

    ФСБ: Суд приговорил к 11,5 года украинского агента за попытку купить компоненты к С-300

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Суд Ростовской области приговорил к 11 годам и шести месяцам лишения свободы агента Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины за попытку купить компоненты к ЗРК С-300, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

    Согласно сообщению ЦОС, вступило в законную силу решение Ростовского облсуда о признании агента ГУР Украины, жителя Мелитополя, гражданина Украины Сергея Кривицкого виновным в совершении преступления, подпадающего под статью «Шпионаж». Там добавили, что он приговорен к лишению свободы сроком на 11 лет и шесть месяцев с отбыванием в колонии строгого режима, передает ТАСС.

    В ФСБ уточнили, что Кривицкий был задержан с поличным в Ростове-на-Дону при попытке приобретения клистронов, используемых в составе ЗРК С-300. Как сообщили в ЦОС, его вина доказана в полном объеме, также достоверно подтвержден факт причастности Кривицкого к попытке организации поставки в ноябре 2019 года аналогичных приборов в интересах ГУР, пресеченной органами безопасности.

    Ранее ФСБ показала кадры с передачей оборудования к С-300 украинскими агентами.

    Напомним, в июле 2021 года Ростовский областной суд приговорил россиянина Дениса Лобова к девяти годам и шести месяцам колонии и гражданина Армении Арарата Хачатряна к 10 годам и пяти месяцам лишения свободы за контрабанду оборудования для зенитно-ракетных систем С-300 на Украину. Их признали виновными в государственной измене и шпионаже.

    По данным ФСБ, Хачатрян и Лобов в интересах украинского ОПК собирали сведения о клистронах, входящих в состав С-300, и передавали конкретные образцы изделий на Украину.

    27 февраля 2024, 20:28 • Новости дня
    На Украине назвали сроки возможного свержения Зеленского

    Украинская разведка: Зеленского могут попытаться свергнуть весной

    На Украине назвали сроки возможного свержения Зеленского
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    «Спецоперация «Майдан-3» достигнет своей кульминации в марте – мае 2024 года, может быть предпринята попытка свержения президента Украины Владимира Зеленского, легитимность которого будет поставлена под сомнение, полагают в комитете по вопросам разведки при украинском президенте.

    Разведка Украины считает, что в ближайшие недели произойдут «попытки разжигания конфликтов как внутри Украины, так и в других точках мира». Причем так называемый Майдан-3 якобы планирует Россия, которая при помощи «информационных вбросов» будет ставить под сомнение легитимность Зеленского, передает ТАСС.

    По данным украинских разведчиков, ситуацию на Украине попытаются раскачать к первой половине июня, что должно помочь нанести военное поражение на востоке Украины.

    Кроме того, как считают в Киеве, Москва якобы планирует каким-то образом распространять среди населения Украины панические настроения и уныние, а также рассорить Украину с западными союзниками, сорвать поставки оружия и мобилизацию. Комитет призывает граждан Украины и западных партнеров усилить «всеобъемлющие меры безопасности».

    Ранее в ноябре прошлого года Зеленский заявил, что на Украине готовится новый Майдан. Между тем офис Зеленского подготовил текст для обращения в Конституционный суд (КС) страны по поводу легитимности пребывания действующего главы государства на посту после истечения 20 мая его полномочий.

    Коментарии (25)
    27 февраля 2024, 20:12 • Новости дня
    Орбан не захотел иметь общую границу с Россией

    Премьер Венгрии Орбан заявил, что возможная общая граница с Россией пробуждает «плохие воспоминания»

    Орбан не захотел иметь общую границу с Россией
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Отсутствие общей границы с Россией отвечает национальным интересам Венгрии, которая сохранила плохие воспоминания о рубежах с СССР, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам встречи в Праге с лидерами стран Польши, Словакии и Чехии.

    Слова премьера Венгрии о нежелательности общей границы с Россией приводит интернет-издание Index, передает ТАСС.

    Орбан признал, что ему довелось участвовать в самой сложной встрече лидеров стран так называемой Вишеградской группы, куда также входят Польша, Словакия и Чехия. Премьер-министры осудили действия России на Украине, но придерживаются разных мнений о помощи Киеву. Так, Польша и Чехия выступают за поставки оружия, а Венгрия и Словакия призывают к мирным переговорам.

    Ранее Орбан заявил, что Россия сохранит и дальше свое военное превосходство над Украиной, однако сам конфликт может быть решен только путем переговоров. До этого Орбан заявил, что в Европе никто не верит в победу Украины.

    Коментарии (23)
    28 февраля 2024, 08:42 • Новости дня
    Против владелицы кафе в Люберцах завели дело после инцидента с бойцами СВО

    Против владелицы кафе в подмосковных Люберцах завели дело после инцидента с бойцами СВО

    Против владелицы кафе в Люберцах завели дело после инцидента с бойцами СВО
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Следственный комитет ведет расследование уголовного дела после инцидента в кафе в подмосковных Люберцах, владелица которого не пустила участников спецоперации в заведение, а затем опубликовала в соцсетях экстремистский пост.

    В Telegram-канале СК указано, что в городе Люберцы Московской области собственница сети предприятий общепита не пускала в заведение участников спецоперации, а позднее опубликовала в соцсетях экстремистский пост.

    Уточняется, что уголовное дело возбуждено по признакам ненависти или вражды и унижения человеческого достоинства.

    В январе иностранцы избили участника спецоперации в кафе в Подмосковье.

    Коментарии (43)
    27 февраля 2024, 12:31 • Новости дня
    Стало известно о подготовке ВСУ к отступлению из Работино

    Рогов: ВСУ минируют территории к северу от Работино, не исключен их отход

    Стало известно о подготовке ВСУ к отступлению из Работино
    @ Anadolu/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения ВСУ минируют территории к северу от села Работино Запорожской области, что может свидетельствовать в том числе о подготовке к отходу из населенного пункта, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, ВСУ ведут активные инженерные работы по минированию севернее Работина для того, чтобы боевики, которые сидят в селе Работино, не побежали, или же возможен отход украинских подразделений ВСУ, передает ТАСС.

    Рогов напомнил, что российские силы контролируют пять бывших вражеских опорников на юге данного населенного пункта, в то время как украинские войска удерживают его северную часть.

    Между тем депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что ВСУ, по всей вероятности, потеряли Работино.

    По его словам, похоже, что ВСУ потеряли Работино. Он посетовал на то, что Киев не получает от Запада достаточного количества оружия, а то, что получает, не может использовать на российской территории.

    Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВС России вошли в село Работино, которое до недавнего времени служило для Украины главным символом летнего контрнаступления.

    Коментарии (5)
    27 февраля 2024, 15:07 • Новости дня
    Шойгу: Российские военные лишают ВСУ возможности контратаковать

    Глава Минобороны Шойгу: Российские военные высокоточным оружием лишают ВСУ возможности контратаковать

    Шойгу: Российские военные лишают ВСУ возможности контратаковать
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные высокоточным оружием уничтожают резервы ВСУ, лишая их возможностей для ротации и контратак, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.

    По его словам, объединенная группировка войск высокоточным оружием уничтожает резервы противника, не позволяет ему перебросить силы на линию боевого соприкосновения, лишает возможности контратаковать позиции ВС России, передает ТАСС.

    Также министр отметил, что положение ВСУ говорит о бесперспективности стратегии США по сдерживанию России за счет жизней украинцев и поддержки киевского режима.

    «Продолжим выполнять задачи, поставленные Верховным главнокомандующим в спецоперации до достижения ее целей», – подчеркнул Шойгу.

    Ранее глава Минобороны раскрыл реальные потери ВСУ за время спецоперации. Также Шойгу сообщил, что украинские военные за минувшую неделю были выбиты из населенных пунктов Победа, Ласточкино, Северное в ДНР.

    Коментарии (0)
    27 февраля 2024, 17:33 • Новости дня
    ВСУ признали отступление от сел Северное и Степовое под Авдеевкой
    ВСУ признали отступление от сел Северное и Степовое под Авдеевкой
    @ Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) под давлением российских сил отошли из сел Северное и Степовое под Авдеевкой ДНР на западные оборонительные рубежи, сообщил спикер украинской группировки войск «Таврия» Дмитрий Лиховой в эфире телеканала «Рада».

    По словам Лихового, ВСУ заняли другие оборонительные рубежи «с более выгодным ландшафтом, отошли из небольших сел Северное и Степовое», передает ТАСС.

    Ранее Минобороны России сообщило, что ВС России освободили населенный пункт Северное на Авдеевском направлении.

    Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы Украины за минувшую неделю были выбиты из населенных пунктов Победа, Ласточкино, Северное в ДНР.

    Коментарии (10)
    27 февраля 2024, 12:52 • Новости дня
    Участник СВО впервые купил квартиру по военной ипотеке

    Ветеран спецоперации из Новосибирской области первым в России купил квартиру по военной ипотеке

    Tекст: Александра Юдина

    Военнослужащий из Новосибирской области первым в России среди участников спецоперации купил квартиру по военной ипотеке, сообщили в пресс-службе правительства региона.

    Как уточнил глава «Росвоенипотеки» Константин Ярославцев, боец СВО решил, не дожидаясь трех лет участия в системе военного ипотечного кредитования, находясь в зоне спецоперации, приобрести на территории Новосибирска четырехкомнатную квартиру, передает ТАСС.

    Известно, что в данный момент в системе уже более 660 тыс. военных всех ведомств, где предусмотрена военная служба государством.

    Ярославцев отметил, что на приобретение военнослужащими жилья российские власти выделили более 1,7 трлн рублей.

    Как сообщил губернатор области Андрей Травников, накопительная ипотечная система для военнослужащих работает уже почти 20 лет, а механизм хорошо себя зарекомендовал.

    По словам главы региона, Новосибирская область стала одной из лидеров в его использовании, в регионе куплено около 10 тыс. квартир.

    Ранее президент Владимир Путин поручил снять возрастные ограничения для бойцов СВО по ипотеке под 2%.

    Коментарии (8382)
    27 февраля 2024, 16:40 • Новости дня
    Лавров дал совет Макрону

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал политикам, кто как президент Франции Эммануэль Макрон говорит о возможности отправки западных военных на Украину, «употребить голову» на более рациональные и безопасные для Европы мысли.

    Лавров, комментируя слова Макрона, который не исключил появления западных войск на территории Украины, заявил, что кто такие мысли допускает в своей голове, должен «все-таки эту голову употреблять» на более безопасные мысли, передает ТАСС.

    Напомним, Макрон заявлял, что страны Запада обсуждали возможность отправки войск на Украину. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не намеревается отправлять военных на украинскую территорию.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что если западные войска будут отправлены на Украину, прямое военное столкновение России и НАТО станет неизбежным.

    Коментарии (0)
    27 февраля 2024, 14:45 • Новости дня
    Шольц исключил участие войск ЕС и НАТО в украинском конфликте

    Канцлер Германии Шольц уверен, что Европа и НАТО не отправят войска на Украину

    Tекст: Вера Басилая

    Страны Евросоюза и НАТО не будут направлять свои войска на Украину, в этом мнение Запада единодушно, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

    Шольц объяснил, что была «хорошая дискуссия» и страны ЕС договорились, что на украинской территории не будет сухопутных войск и солдат, которые направит туда Европа или страны НАТО. Он назвал мнение на Западе по этому поводу «весьма единодушным», передает ТАСС.

    В свою очередь венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, комментируя сообщения из Парижа, где вопрос об отправке войск на Украину обсуждался на конференции западных стран, исключил отправку войск Венгрии для участия в украинском конфликте.

    По его словам, позиция Венгрии ясна и непоколебима: отправлять какое-либо оружие или солдат на Украину республика не собирается, потому что войну следует прекратить, а не расширять.

    Напомним, Макрон заявлял, что страны Запада обсуждали возможность отправки войск на Украину. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не намеревается отправлять военных на украинскую территорию.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в случае если западные войска будут отправлены на Украину, прямое военное столкновение России и НАТО станет неизбежным.

    Коментарии (3)
    28 февраля 2024, 08:52 • Новости дня
    Минобороны показало бегство ВСУ при освобождении Ласточкино
    Минобороны показало бегство ВСУ при освобождении Ласточкино
    @ mil.ru

    Tекст: Ольга Никитина

    Российский дрон-разведчик зафиксировал бегство украинских военных под натиском российских штурмовых подразделений во время освобождения поселка Ласточкино в ДНР, сообщили в Минобороны.

    Как сообщили в военном ведомстве, убегая из населенного пункта, солдаты ВСУ побросали оружие западного производства, включая колесную технику с нацистской символикой, передает РИА «Новости».

    Напомним, за неделю российские военные выбили ВСУ из населенных пунктов Победа, Ласточкино, Северное в ДНР.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Россия обнулила успехи контрнаступления ВСУ.

    Коментарии (0)
    28 февраля 2024, 08:14 • Новости дня
    Кимаковский: Минимум пять танков Abrams находятся у линии фронта под Авдеевкой

    Кимаковский: Минимум пять американских танков Abrams находятся у линии фронта под Авдеевкой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы зафиксировали присутствие как минимум пяти американских танков Abrams под Авдеевкой, сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

    По его словам, под Авдеевкой находятся по меньшей мере пять танков Abrams, передает ТАСС.

    Ранее актер и режиссер Иван Охлобыстин, назначивший награду в 10 млн рублей за подбитый Abrams, поздравил российских военных, уничтоживших американский танк у Авдеевки.

    Коментарии (2)
    27 февраля 2024, 13:38 • Новости дня
    В Совфеде отправку войск НАТО на Украину сравнили с объявлением войны

    Косачев: Отправку войск НАТО на Украину можно будет трактовать как объявление войны

    Tекст: Ольга Никитина

    Возможную отправку сухопутных войск НАТО на Украину можно будет трактовать как включение альянса в прямые боевые действия и как объявление войны России, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

    Косачев отметил, что НАТО уже давно участвует в этом конфликте. Логику французского лидера Эммануэля Макрона, заявившего, что те, кто сейчас отрицает возможность отправки западных сухопутных войск в зону конфликта, раньше отрицали возможность поставки вооруженным силам Украины танков, самолетов и ракет большой дальности, передает ТАСС.

    Такую логику Косачев назвал не просто порочной, а опасной, угрожающей катастрофическим сценарием, однако западные лидеры этого все чаще не понимают.

    Он подчеркнул, что Россия в свое время «не проглатывала» постепенное нарастание угроз ее безопасности, а предпринимает усилия, чтобы донести до Запада свою позицию. Когда Запад ее не услышал, началась специальная военная операция на Украине, на каком-то этапе ставшая неизбежной, отметил парламентарий. «То же будет с появлением натовских интервентов на Украине», – предупредил Косачев.

    Напомним, Макрон заявил, что страны Запада обсуждали возможность отправки войск на Украину.

    Коментарии (3)
    28 февраля 2024, 09:12 • Новости дня
    Российские силы под Кременной выявили ранее не известные системы РЭБ

    Марочко: Российские силы в районе Кременной выявили ранее не известные системы РЭБ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы выявили на сватовско-кременском направлении ранее не известные системы РЭБ, которые ВСУ активно используют наряду с западными РЛС, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, к западу от Кременной ВСУ активно применяют средства РЭБ, а также американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

    Марочко добавил, что выявлены ранее не известные системы РЭБ на автомобильной платформе, имеющие неплохие характеристики по дальности и рабочему диапазону, передает РИА «Новости».

    Ранее российские военные начали применять обманывающие средства РЭБ дроны.

    Коментарии (0)
    27 февраля 2024, 14:04 • Новости дня
    Российские военные взяли под контроль важный авдеевский узел обороны ВСУ

    Глава Минобороны Шойгу: Российские военные взяли под контроль важный авдеевский узел обороны ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Важный авдеевский узел обороны украинских военных взят под контроль, ВС России продолжают улучшение положения на Донецком и Купянском направлениях, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.

    По его словам, после взятия под контроль важного авдеевского узла обороны противника группировки российских военных продолжили улучшать положение на Донецком и Купянском направлениях, они овладевают новыми рубежами и позициями ВСУ, передает ТАСС.

    Шойгу отметил, что ВСУ после краха контрнаступления стремятся стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта.

    В Кремле ранее заявляли, что Россия в ходе спецоперации будет уничтожать американские танки Abrams так же, как и другие.

    Коментарии (0)
    27 февраля 2024, 13:33 • Новости дня
    Российские силы выбили ВСУ из Северного

    Шойгу: ВСУ выбиты из населенного пункта Северное

    Tекст: Ольга Никитина

    Вооруженные силы Украины за минувшую неделю были выбиты из населенных пунктов Победа, Ласточкино, Северное в ДНР, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.

    Российские войска на других направлениях также осуществляют мощное огневое воздействие на объекты украинских войск, передает ТАСС заявление министра.

    Накануне в Минобороны сообщали, что ВС России в последние сутки освободили поселок Ласточкино, расположенный на Авдеевском направлении.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Россия обнулила успехи контрнаступления ВСУ.

    Коментарии (0)
    Главное
    Под Авдеевкой у ВСУ насчитали пять американских танков Abrams
    Кадыров сообщил о ликвидации 10 бойцов ВСУ в Харьковской области
    Захарова рассказала об «обратном сигнале» заявления Макрона по Украине
    ЦАХАЛ начал разрушать бульдозерами город Дженин на Западном берегу
    Установлены все обстоятельства теракта на Крымском мосту
    США назвали численность подготовленных для Грузии военных
    Американская компания пыталась отследить маршрут Путина

    Газовый рынок Европы вернулся в 1990-е

    Несмотря на зиму, цены на газ в Европе упали до минимума 2021 года, то есть вернулись до докризисного уровня. Однако эта новость омрачается тем, что потребление газа в Европе упало до минимума с 1995 года. И, скорее всего, Европе уже никогда не удастся вернуться до докризисного пикового спроса. Что ждет европейский рынок газа в 2024 году? Подробности

    Перейти в раздел

    Русские солдаты разрушили миф о мощи американских танков

    В зоне спецоперации уничтожен первый американский танк Abrams. ВСУ возлагали большие надежды на применение этой машины. Сама разработка долгое время пользовалась репутацией «непобедимого чуда инженерной мысли». Что на практике означает уничтожение столь значимой для Запада модели танка и каковы дальнейшие перспективы использования противником этих машин в зоне СВО? Подробности

    Перейти в раздел

    Освобождению Авдеевки способствовали три ключевых решения

    Авдеевка полностью зачищена от украинских военных, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Таким образом, фактически подведена черта под операцией по освобождению этого пригорода Донецка, ставшего одним из наиболее укрепленных районов украинской обороны. Операция показала и тактическую хитрость российского военного руководства, и новое качество российских войск в целом. Подробности

    Перейти в раздел

    Как российские войска сдвигают украинскую оборону после Авдеевки

    Продвижение российских войск на Запад после освобождения Авдеевки вовсе не остановлено. ВСУ вот уже который день не могут закрепиться ни на одном оборонительном рубеже, более того, это касается не только Авдеевского направления. Что происходит на линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации и что станет целью российской армии в ближайшие недели? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев мстит Белгороду за провалы на фронте

    ВСУ в очередной раз атаковали мирные объекты Белгорода. Среди них – школьный стадион и торговый центр. Теракт унес жизни шести человек, включая годовалую девочку, которая была на прогулке с бабушкой. Еще 17 человек ранены, включая четырех детей. По мнению экспертов, теракт был бы невозможен без поддержки западных государств – а значит, деятели стран НАТО, как соучастники преступления, должны понести за него ответственность. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • План «Б» властей Украины

      В том случае, если США сократят объемы помощи, власти Украины проведут дополнительную мобилизацию и заткнут мобилизованными дыры в обороне. В этом признался руководитель пропрезидентской фракции в Верховной раде Давид Арахамия, известный откровенностью своих признаний. Судя по всему, это и есть «план Б» для фронта, о котором говорили в Киеве.

    • Битва на границе Польши и Украины

      Власти Польши наконец-то решили вмешаться в конфликт на границе с Украиной, где польские фермеры организовали блокаду и переворачивают фуры с продуктами. Очевидно, последней каплей стал плакат на фермерском тракторе, призывающий президента России Владимира Путина найти управу на Киев, Брюссель и Варшаву.

    • Украина. 10 лет катастрофы

      Ровно десять лет назад на Украине победили бунтовщики с майдана. Они заявляли, что исполняют тем самым украинскую мечту о Европе, но на самом деле они эту мечту хоронили. Именно тогда Украина потеряла свой шанс стать развитой европейской страной.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

    • Главком ВСУ Сырский объявил о переходе Украины в глухую оборону

      Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............