Несколько десятилетий, и до, и сразу после Второй мировой войны, Советский Союз оставался территорией надежды для миллионов людей не только на Западе, но и по всему миру. Разумеется, одно это обстоятельство вызывало у наших оппонентов даже не страх, а панический ужас.0 комментариев
Жителя Севастополя приговорили за подготовку теракта в Крыму
Жителя Севастополя приговорили к 16 годам заключения за подготовку теракта в Крыму
Суд приговорил жителя Севастополя к 16 годам заключения за подготовку теракта в Крыму по заданию спецслужб Украины, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Как говорится в сообщении, Южным окружным военным судом террорист признан виновным в приготовлении к теракту, незаконном хранении взрывчатых веществ и госизмене в форме шпионажа,. Он осужден и приговорен к 16 годам лишения свободы, передает ТАСС.
По данным ФСБ, житель Севастополя был задержан в сентябре 2023 года за подготовку по заданию украинских спецслужб совершения теракта на объекте транспортной инфраструктуры Крыма с использованием самодельного устройства.
Ранее в ФСБ сообщили, что теракт в Крыму в 2023 году должны были совершить при помощи взрывчатых веществ, отправленных из Европы, курировал подготовку к преступлению глава офиса Владимира Зеленского Роман Машов.