Банк России составил рейтинг банков по жалобам клиентов на кредиты

Tекст: Антон Антонов

В опубликованном рейтинге банки разделены по статусу – системно значимые и прочие, а также по размеру розничной клиентской базы, передает ТАСС.

В число лидеров по жалобам с более чем 5 млн кредитных договоров физических лиц вошли Газпромбанк, «Альфа-банк», Совкомбанк, «Почта банк», «Т-банк», «МТС-банк», ВТБ и Сбербанк.

У Газпромбанка и «Альфа-банка» более половины жалоб связано с вопросами кредитных историй, а 16% и 14% соответственно – по навязыванию дополнительных услуг. В Совкомбанке 24% жалоб связаны с кредитными каникулами, а 21% – с навязыванием допуслуг. В «Почта банке» до 67% жалоб касаются этой проблемы.

В числе системно значимых банков в ренкинг по относительному количеству обоснованных жалоб вошли Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Газпромбанк, Альфа-банк, Совкомбанк, Т-банк, Райффайзенбанк, ВТБ и Сбербанк.

В категории прочих кредитных организаций лидером оказался Уральский банк реконструкции и развития, за ним следуют «Синара», «Ак барс», «Тойота банк», «Уралсиб», Экспобанк, Локо-банк, банк «Левобережный», «ДОМ.РФ» и Азиатско-Тихоокеанский банк.

В ренкинг вошли банки, имеющие розничный кредитный портфель, в отношении которых в 2024 году ЦБ направлено свыше одной обоснованной жалобы на кредитование (жалоба признается обоснованной, если в ходе проверки выявлены нарушения прав потребителей и приняты меры реагирования). Место кредитной организации зависит от числа обоснованных жалоб на каждые 100 тыс. договоров.