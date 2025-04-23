Суд приговорил Шляфмана к 13 годам по делу об убийстве Талькова

Шляфмана заочно приговорили к 13 годам за убийство Талькова

Tекст: Мария Иванова

Петроградский райсуд Петербурга заочно приговорил Валерия Шляфмана к 13 годам колонии общего режима по делу об убийстве Игоря Талькова и покушении на убийство Игоря Малахова в октябре 1991 года, передает ТАСС.

Судья Ирина Гречишко огласила решение: «Суд постановил: Шляфмана Валерия Михайловича признать виновным, по совокупности преступлений назначить Шляфману наказание в виде лишения свободы на срок тринадцать лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима».

Мера пресечения для Шляфмана в виде заключения под стражу сохранилась до его задержания. Адвокат обвиняемого Евгений Моргунов на оглашение приговора не явился.

Как писала газета ВЗГЛЯД, государственный обвинитель запросил 14 лет колонии строгого режима для Валерия Шляфмана, обвиняемого в убийстве в 1991 году певца Игоря Талькова.

Между тем телохранителя Игоря Талькова Сергея Игнатенко планировали принудительно доставить в Петроградский районный суд Петербурга для допроса в качестве свидетеля, поскольку он ранее игнорировал повестки/

Заслуженная артистка России Наташа Королева дала показания в суде Петербурга по делу, заявив, что находилась на сцене во время трагического происшествия.