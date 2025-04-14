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Прокурор запросил 14 лет для обвиняемого в убийстве Талькова
Обвиняемому в убийстве Талькова запросили 14 лет колонии строго режима
Государственный обвинитель запросил 14 лет колонии строгого режима для Валерия Шляфмана, обвиняемого в убийстве в 1991 году певца Игоря Талькова.
В Петроградском районном суде Петербурга завершились прения по делу Валерия Шляфмана, передает ТАСС. Государственный обвинитель запросил наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Шляфман обвиняется в убийстве известного певца Игоря Талькова, которое произошло в 1991 году.
Согласно данным суда, Шляфман заочно признан обвиняемым в этом деле. Обвинение заявляет, что он причастен к инциденту, закончившемуся трагической гибелью Талькова. В рамках судебного разбирательства сторона обвинения представила доказательства вины Шляфмана и настаивает на суровом наказании.
Защита, в свою очередь, обратилась к суду с просьбой об оправдании обвиняемого. Адвокат заявил, что представленные обвинением доказательства не являются исчерпывающими и не доказывают вину Шляфмана. Рассмотрение дела продолжается, суду предстоит вынести окончательное решение.
Напомнрим, в конце прошлого года сообщалось, что Сергея Игнатенко, телохранителя Игоря Талькова, принудительно доставят в Петроградский районный суд Петербурга для допроса в качестве свидетеля по делу об убийстве музыканта, так как он ранее игнорировал повестки.
Наташа Королева, заслуженная артистка России, дала показания в суде Петербурга по делу об убийстве Игоря Талькова, заявив, что была на сцене во время трагического происшествия.
Находящемуся на израильской территории обвиняемому в России в убийстве певца Игоря Талькова Валерию Шляфману предъявлено обвинение в ходе допроса, сообщали в Главном следственном управлении СК по Петербургу.