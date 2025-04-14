Прокурор запросил 14 лет для обвиняемого в убийстве Талькова

Обвиняемому в убийстве Талькова запросили 14 лет колонии строго режима

Tекст: Мария Иванова

В Петроградском районном суде Петербурга завершились прения по делу Валерия Шляфмана, передает ТАСС. Государственный обвинитель запросил наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Шляфман обвиняется в убийстве известного певца Игоря Талькова, которое произошло в 1991 году.

Согласно данным суда, Шляфман заочно признан обвиняемым в этом деле. Обвинение заявляет, что он причастен к инциденту, закончившемуся трагической гибелью Талькова. В рамках судебного разбирательства сторона обвинения представила доказательства вины Шляфмана и настаивает на суровом наказании.

Защита, в свою очередь, обратилась к суду с просьбой об оправдании обвиняемого. Адвокат заявил, что представленные обвинением доказательства не являются исчерпывающими и не доказывают вину Шляфмана. Рассмотрение дела продолжается, суду предстоит вынести окончательное решение.

Напомнрим, в конце прошлого года сообщалось, что Сергея Игнатенко, телохранителя Игоря Талькова, принудительно доставят в Петроградский районный суд Петербурга для допроса в качестве свидетеля по делу об убийстве музыканта, так как он ранее игнорировал повестки.

Наташа Королева, заслуженная артистка России, дала показания в суде Петербурга по делу об убийстве Игоря Талькова, заявив, что была на сцене во время трагического происшествия.

Находящемуся на израильской территории обвиняемому в России в убийстве певца Игоря Талькова Валерию Шляфману предъявлено обвинение в ходе допроса, сообщали в Главном следственном управлении СК по Петербургу.