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Наташа Королева дала показания по делу об убийстве Игоря Талькова
Наташа Королева, заслуженная артистка России, дала показания в суде Петербурга по делу об убийстве Игоря Талькова, заявив, что была на сцене во время трагического происшествия.
Суд в Петербурге допросил заслуженную артистку России Наташу Королеву (Наталию Порывай) в качестве свидетеля по делу об убийстве Игоря Талькова, сообщает ТАСС.
Как рассказала руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева, допрос проходил в Петроградском районном суде в рамках рассмотрения дела в отношении Валерия Шляфмана.
Королева вспомнила, что в момент трагедии находилась на сцене, когда концерт был прерван с просьбой о враче в зале из-за стрельбы в Игоря Талькова. По словам певицы, концерт не продолжился, за кулисами говорили о выстрелах, но никто не знал, кто стрелял и что именно произошло. Она помнит, что Тальков был ранен и увезен скорой помощью.
Трагедия произошла 6 октября 1991 года в дворце спорта «Юбилейный». По версии следствия, Шляфман, будучи концертным директором Талькова, пытался застрелить Игоря Малахова, представителя другой артистки, из-за спора о порядке выступлений. В результате Тальков получил смертельное ранение. В ходе расследования допрошено более 150 свидетелей, включая артистов и работников «Юбилейного».
10 октября Шляфман был допрошен в Израиле по поручению Следственного комитета, и ему предъявлено обвинение. Материалы допроса будут направлены в Петроградский суд, где процесс идет с июля. На шести заседаниях были допрошены сотрудники дворца спорта, артисты, зрители, сотрудники скорой помощи и следственные органы, а также вдова Талькова, которая сообщила, что ее мужу поступали угрозы по телефону за несколько дней до трагедии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Валерию Шляфману, находящемуся на израильской территории, предъявлено обвинение в убийстве певца Игоря Талькова в ходе допроса. Суд Петербурга заочно рассмотрит уголовное дело по этому обвинению.