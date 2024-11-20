Попытки залезть в духовный мир с черного хода, узнать будущее, которое принадлежит только Богу – это акт неверия. Хуже того, такие попытки открывают человека для воздействия падших духов. А с чисто мирской точки зрения тарология – это торговля услугами, которые заведомо не могут быть оказаны.0 комментариев
Телохранителя Талькова решили принудительно доставить в суд
Телохранителя Игоря Талькова Сергея Игнатенко решили принудительно доставить в суд
Сергея Игнатенко, телохранителя Игоря Талькова, принудительно доставят в Петроградский районный суд Санкт-Петербурга для допроса в качестве свидетеля по делу об убийстве музыканта, так как он ранее игнорировал повестки.
Игнатенко, телохранитель Талькова, будет принудительно доставлен в Петроградский районный суд Петербурга для допроса в качестве свидетеля по делу об убийстве артиста, сообщает ТАСС.
Судья Ирина Гречишко сообщила, что исполнение постановления поручено судебным приставам Одинцовского района Московской области. Ходатайство о вызове Игнатенко было подано стороной обвинения и поддержано защитой, так как свидетель неоднократно игнорировал требования явиться в суд.
Игорь Тальков был убит 6 октября 1991 года во время концерта во дворце спорта «Юбилейный». В это время на сцене также выступали Олег Газманов, Игорь Николаев, Наташа Королева и кабаре-дуэт «Академия». Следствие предполагает, что концертный директор Талькова Валерий Шляфман пытался застрелить Игоря Малахова, но промахнулся, и пуля попала в Талькова.
Допросы по этому делу продолжаются. В ходе расследования были опрошены более 150 свидетелей, включая артистов, работников дворца спорта и сотрудников правоохранительных органов. Вдова музыканта Татьяна Талькова также дала показания, сообщив о поступавших ее мужу угрозах. Расследование идет в Петроградском суде Петербурга с июля, где состоялось шесть заседаний.
Напомним, Наташа Королева дала показания в суде Петербурга по делу об убийстве Игоря Талькова, заявив, что была на сцене во время трагического происшествия.
Находящемуся на израильской территории Валерию Шляфману было предъявлено обвинение в убийстве певца Игоря Талькова, сообщили в Главном следственном управлении СК по Петербургу.
Суд Петербурга заочно рассмотрит уголовное дело об убийстве певца Игоря Талькова, сообщали в пресс-службе Генпрокуратуры.