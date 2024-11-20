Телохранителя Талькова решили принудительно доставить в суд

Рар: Решение Байдена об ударах вглубь России может быть частью плана Трампа

Политолог Рар: Решение Байдена об ударах вглубь России может быть частью плана Трампа

Tекст: Анастасия Куликова

«Вашингтон, Брюссель, Лондон, Париж и Варшава выступают единым лагерем за одобрение дальнобойных ударов вглубь России. Они доминируют в дискуссии по данной теме, и к ним прилегают многие либеральные СМИ, а также силовые структуры. Вполне возможно, что к решению дальнейшего вооружения ВСУ и эскалации конфликта Байдена подтолкнули именно европейцы», – сказал германский политолог Александр Рар.

«Об этой инициативе, однако, можно говорить лишь с большим сожалением. Проблема заключается в ошибочном мнении многих европейских политиков о том, что Украина, обладая большим количеством вооружений, якобы действительно сумеет победить Россию. На Западе имеется катастрофическая недооценка военной мощи Москвы. К тому же ни Брюссель, ни Вашингтон не верят в то, что они могут проиграть», – отмечает он.

«Конечно, в Европе и НАТО сохраняются некоторые страны, которые противятся втягиванию в возможную войну с Россией, однако на общую картину это слабо влияет. Все зависит от американцев: если они остановят поставки вооружений Украине, ЕС не захочет оставаться один на один в конфликте с Россией», – акцентирует собеседник.

«Но если Штаты продолжат эскалировать ситуацию, то и Брюсселю будет все равно на протесты Братиславы или Будапешта. Лично у меня сохраняется последняя надежда на Дональда Трампа, но до его прихода к власти еще два месяца. Если в начале конфликта Запад был готов к капитуляции Украины, то сегодня он насмерть вцепился в идею отвоевывания этой страны», – полагает эксперт.

«При этом сообщений о том, что Париж или Лондон критикуют инициативу США, не видно. Германия же устами Фридриха Мерца и парламента поддерживает решение Байдена, только Олаф Шольц пока выступает против. К тому же сейчас появилась информация, что об этом шаге с действующей американской администрацией договорился Дональд Трамп», – рассуждает он.

«Он якобы хочет надавить вооружением ВСУ на Россию, чтобы Москва, когда республиканец начнет переговоры с Владимиром Путиным, оказалась более сговорчивой. Однако против такой американской тактики могут выступить англичане и французы», – заключил Рар.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил об отсутствии в Евросоюзе единой позиции по нанесению ударов вглубь территорий России. По его словам, решение о поставках вооружений до сих пор должно рассматриваться каждым государством союза на национальном уровне.

«Все будут действовать по своему усмотрению. Мы также принимаем к сведению, что американская администрация, долго отвечавшая отказом, наконец согласилась», – сказал он. Боррель добавил, что в данном вопросе необходимо опираться на непосредственное решение США. Между тем вопрос о нанесении дальнобойных ударов вглубь России действительно разделил политиков ЕС.

Так, несмотря на вероятное одобрение Штатами данного шага, канцлер Германии Олаф Шольц не станет менять решения относительно поставок ракет Taurus ВСУ. По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, предоставление данных боеприпасов Украине «не изменит ситуацию», сообщает Tagesschau.

Кроме того, Италия отказалась одобрить использование переданных ею ВСУ вооружений для нанесения ударов вглубь России, пишет Le Monde. Как заявил министр иностранных дел республики Антонио Таяни, технологии Рима могут применяться исключительно на территории Украины.

Примечательно, что издание Le Figaro сообщало о готовности Франции и Британии также поддержать использование их вооружений против России, однако позже данная фраза была удалена из статьи. При этом Эммануэль Макрон сообщил о поддержке инициативы США, добавив, что это станет значительным изменением в ходе текущего конфликта, сообщает телеканал BFM.

Ранее газета The New York Times писала, что Джо Байден санкционировал применение ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории. При этом сам президент США данную информацию не комментировал. В Госдепартаменте страны также отказались отвечать на вопросы, связанные с этой темой, пишут РИА «Новости».

В то же время в интервью бразильскому изданию O Globa помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс подтвердил, что Джо Байден действительно разрешил применение дальнобойного вооружения для ударов по территории России. По его словам, данный шаг позволит Украине заручиться «большими возможностями для защиты себя».

Примечательно, что Дональд Трамп и Джо Байден встретились в Белом доме 13 ноября. Согласно официальным данным, они обсуждали процесс мирной передачи власти от одной администрации к другой.