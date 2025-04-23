В России выявили рост заболеваний репродуктивной системы у подростков

Tекст: Дмитрий Зубарев

По ее словам, более 97% подростков в возрасте 15-17 лет прошли в 2024 году профилактические медосмотры с целью сохранения репродуктивного здоровья, сообщает ТАСС.

Голикова добавила, что по итогам обследований заболевания репродуктивной системы выявлены у 5% девочек и 4% мальчиков. Все выявленные случаи взяты под диспансерное наблюдение.

В 2024 году началась диспансеризация взрослых россиян в возрасте от 18 до 49 лет по оценке репродуктивного здоровья. За счет средств обязательного медицинского страхования обследование прошли почти 7 млн человек, у которых выявили более 230 тыс. заболеваний, влияющих на способность иметь детей. Всем пациентам организовано соответствующее лечение.

Также Голикова рассказала о новых мерах поддержки женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации при беременности. Для них разработан комплекс мер, включая правовую, психологическую и медико-социальную помощь, которая предоставляется в 900 кабинетах женских консультаций и центрах социальной помощи. Благодаря этим мерам в 2024 году удалось сохранить более 41 тыс. беременностей.

С 2019 по 2024 год количество циклов экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), выполненных в рамках обязательного медицинского страхования, выросло почти на 20%. Число полных циклов ЭКО увеличилось на 14%. В 2023 году благодаря использованию репродуктивных технологий на свет появились более 32 тыс. детей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России утвердило программу бесплатной медицинской помощи на 2025-2027 годы, эксперты РАН назвали необходимым для роста населения России уровень рождаемости не менее трех детей в семье, а вице-президент РАМН ранее предупреждал о снижении уровня рождаемости в стране.