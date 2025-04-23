Песков заявил о появлении фейков о ходе переговоров Путина и Уиткоффа

Tекст: Денис Тельманов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что относительно встречи Владимира Путина со спецпосланником США по Ближнему Востоку Стивеном Уиткоффом публикуется много фейковых новостей, передает РИА «Новости». Песков подчеркнул, что даже авторитетные издания распространяют искаженную информацию, поэтому достоверность стоит проверять исключительно по первоисточникам.

В СМИ появилась публикация газеты Financial Times о том, что российский лидер якобы предложил Уиткоффу остановить конфликт по линии фронта, однако официальные лица не подтвердили эти сведения.

Встреча Путина и Уиткоффа прошла в Петербурге 11 апреля и продолжалась около четырех с половиной часов. Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что основной темой переговоров стала ситуация на Украине, а также обсуждались политические и экономические вопросы. По его словам, после переговоров в Вашингтоне уже началось обсуждение российских предложений по урегулированию ситуации.

Стивен Уиткофф по итогам визита заявил о возможности скорого наступления важных для мира изменений и отметил, что процесс может выйти за рамки обсуждения только так называемых пяти территорий, затронув гарантии безопасности и вопрос отказа от планов вступления Украины в НАТО.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт объявила, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф собирается посетить Россию на текущей неделе для переговоров с российским президентом, а ранее спецпосланник США заявил, что обсуждал с Путиным возможность частичного решения вопроса территорий на Украине, при этом встреча политиков была посвящена урегулированию конфликта на Украине, и Уиткофф подчеркнул, что Россия сможет сохранить за собой некоторые регионы, но не все.