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Google предупредила пользователей Gmail об «изощренной атаке» на личные данные
Компания Google подтвердила атаку на данные 1,8 млрд пользователей Gmail
Google подтвердила предупредила пользователей об «изощренной атаке» злоумышленников на данные более 1,8 млрд пользователей почтового сервиса Gmail, пишет Daily Mail.
Компания Google выпустила срочное предупреждение пользователям почтового сервиса Gmail о новой фишинговой угрозе, целью которой являются личные данные, пишет британская Daily Mail.
По данным издания, первым информацию о новой угрозе обнародовал Ник Джонсон, разработчик криптовалютной платформы Ethereum.
«Недавно я подвергся чрезвычайно изощренной фишинговой атаке... Единственный намек на то, что это фишинг, заключается в том, что он размещен на sites.google.com вместо accounts.google.com», – поделился Джонсон.
Он добавил, что мошенники рассылают электронные письма, похожие на официальные оповещения Google, и требуют предоставить доступ к учетной записи якобы из-за юридических разбирательств или повестки в суд.
Переходя по этой ссылке на псевдостраницу, пользователь видел полностью имитирующий официальный портал поддержки Google, где ему предлагали ввести свои учетные данные.
Так мошенники добивались цели – получали логины и пароли для последующего доступа к аккаунтам и хищения конфиденциальной информации.
«Мы знаем об этом классе целенаправленных атак и внедрили меры защиты, чтобы перекрыть этот путь для злоупотреблений. При этом мы рекомендуем пользователям использовать двухфакторную аутентификацию и пароли доступа, которые обеспечивают надежную защиту от подобных фишинговых кампаний», – заявил газете представитель Google.
В компании добавили, что механизм, который позволял этому методу атаки работать, более не работает.
«Google не будет запрашивать какие-либо учетные данные вашей учетной записи, включая пароль, одноразовые пароли, подтверждение push-уведомлений и прочее. Google не будет вам звонить», – напомнили в компании.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Google анонсировал обновление для Android, включающее автоматическую перезагрузку смартфона после трех дней блокировки для повышения безопасности данных.