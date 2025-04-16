Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?0 комментариев
Google добавила функцию безопасности с автоперезагрузкой Android через три дня
Google представила автоперезагрузку Android после трех дней блокировки
Google анонсировал обновление для Android, включающее автоматическую перезагрузку смартфона после трех дней блокировки для повышения безопасности данных.
Компания Google представила новую функцию в обновлении сервисов Google Play для устройств на базе Android – если гаджет будет заблокирован в течение трех дней, он автоматически будет перезагружаться, говорится в презентации.
«В будущем обновление включает дополнительную функцию безопасности, которая автоматически перезагрузит ваше устройство, если оно будет заблокировано в течение 3 дней подряд. Управление системой», – уточняется в описании.
Автоматическая перезагрузка переведет устройство в состояние «Перед первой разблокировкой» (BFU), уточняет «Газета.Ru». Это означает, что до тех пор, пока пользователь не введет PIN-код или пароль, на устройстве будет действовать режим шифрование данных и отключена биометрическая аутентификация.
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