Google добавила функцию безопасности с автоперезагрузкой Android через три дня

Google представила автоперезагрузку Android после трех дней блокировки

Tекст: Ирма Каплан

Компания Google представила новую функцию в обновлении сервисов Google Play для устройств на базе Android – если гаджет будет заблокирован в течение трех дней, он автоматически будет перезагружаться, говорится в презентации.

«В будущем обновление включает дополнительную функцию безопасности, которая автоматически перезагрузит ваше устройство, если оно будет заблокировано в течение 3 дней подряд. Управление системой», – уточняется в описании.

Автоматическая перезагрузка переведет устройство в состояние «Перед первой разблокировкой» (BFU), уточняет «Газета.Ru». Это означает, что до тех пор, пока пользователь не введет PIN-код или пароль, на устройстве будет действовать режим шифрование данных и отключена биометрическая аутентификация.

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