  • Новость часаПВО Западной группировки сбили восемь дронов ВСУ за сутки
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    Страна НАТО вступила в новый военный альянс на Балканах
    Белый дом анонсировал связанный с Украиной визит Трампа в Саудовскую Аравию
    В США признались в неготовности страны к затяжному конфликту с Китаем
    Европейских автогигантов оштрафовали за махинации с утилизацией автомобилей
    Fox News: США обсуждают запрет прохода по Балтийскому морю судов с нефтью из России
    Путин встретился с Додиком в Кремле
    Эксперт объяснил призыв Финляндии готовиться к восстановлению отношений с Россией
    Во Франции начато новое расследование против Ле Пен
    Бербок потребовала от США провести сделку с Украиной по законам ЕС
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Зеленский предчувствует свою участь

    Человек смертен, и, главное, внезапно смертен. Никто не знает, сколько кому на роду написано. Теряющему разум Зе явно стоит внимательно оглядываться по сторонам...

    5 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Искусственный интеллект никогда не заменит учителя

    Конечно, в чем-то ИИ может быть полезен – но общество, в котором им попробуют заменить учителя, долго не протянет. Детей должны учить люди – хорошие люди, носители высокой культуры и твердых нравственных убеждений – а не роботы.

    27 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский меняет Украину на свою жизнь

    Подписание соглашения с США для Зеленского – это конец политической карьеры. Его условия настолько кабальны, что больше напоминают репарации побежденной страны, нежели проект инвестиционного сотрудничества. Это обнулит политическое будущее Зеленского.

    8 комментариев
    2 апреля 2025, 05:11 • Новости дня

    Во Владивостоке мужчину подожгли и ранили ножом на рынке

    Трое неизвестных избили, подожгли и ударили ножом жителя Владивостока на рынке

    Tекст: Денис Тельманов

    На рынке Владивостока трое мужчин напали на 41-летнего местного жителя: избили, подожгли и нанесли ножевые ранения, после чего скрылись.

    На рынке Владивостока произошло жестокое нападение, передает РИА «Новости». Трое неизвестных мужчин напали на 41-летнего жителя города, избили его, подожгли и нанесли ножевые ранения. Инцидент зафиксирован камерами наблюдения, видео с которых распространилось в социальных сетях.

    Инцидент произошел на рынке, расположенном на улице Адмирала Юмашева. О происшествии сообщил охранник, просматривавший запись с камеры видеонаблюдения. На записи видно, как трое мужчин напали на потерпевшего, избили его, подожгли, а один из нападавших вонзил нож в спину жертве.

    Пострадавшего немедленно доставили в больницу, где ему была оказана медицинская помощь. В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает личности нападавших. Мотивы преступления пока не известны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, следственные органы в Приморье задержали двух молодых людей по подозрению в убийстве ветерана СВО, тело которого нашли под мостом в селе Хороль с повреждениями головы.

    ФСБ России освободила самарского предпринимателя, связанного с недвижимостью, которого похитили и удерживали несколько дней в Екатеринбурге на Уралмаше.

    В Приморье следователи раскрыли убийство 2003 года члена банды Трифоновские, и обвиняемый был задержан в Барнауле после долгих лет укрытия.

    1 апреля 2025, 12:39 • Новости дня
    Российские войска освободили Разлив в ДНР
    Российские войска освободили Разлив в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» в результате решительных действий освободили пункт Разлив в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны.

    Было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны около Богатыря, Ялты, Запорожья и Зеленого Поля ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника при этом составили более 150 военнослужащих, танк и два орудия полевой артиллерии.

    Между тем подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, пехотной и егерской бригад ВСУ возле Гришино, Шевченко, Красноармейска, Новосергеевки и Димитрова ДНР, отчитались в Минобороны.

    При этом потери украинских вооруженных формирований составили более 430 военнослужащих, танк, пять бронемашин и пять орудий полевой артиллерии.

    Параллельно подразделения группировки «Днепр» заняли более выгодные позиции и нанесли поражение формированиям механизированной бригады и двух бригад теробороны рядом с Приднепровским, Ивановкой и Антоновкой Херсонской области.

    Уничтожено до 75 военнослужащих, танк, артиллерийское орудие, станция РЭБ и два склада с боеприпасами.

    А подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады специального назначения у Северска, Николаевки, Плещеевки, Катериновки и Новооленовки ДНР.

    Противник потерял до 255 боевиков, два американских бронетранспортера М113, две бронемашины, три пикапа и артиллерийское орудие, перечислили в Минобороны.

    В минувшие выходные российские войска освободили Запорожье в ДНР и Веселовку в Сумской области, также они освободили Пантелеймоновку в ДНР и Щербаки в Запорожской области.

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    1 апреля 2025, 15:50 • Новости дня
    Контуженый экипаж «Солнцепека» преодолел 100 км после атаки дрона ВСУ
    Контуженый экипаж «Солнцепека» преодолел 100 км после атаки дрона ВСУ
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Экипаж тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» выжил после попадания дрона ВСУ и совершил марш на 100 км до временной дислокации, несмотря на травмы.

    Экипаж тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» находился в зоне спецоперации в российском приграничье, где выполнял задачу по уничтожению скопления украинских военных. Системе удалось нанести удары по координатам, переданным разведкой, после чего оператор БПЛА подтвердил поражение цели, сообщает «Петербургский дневник».

    Во время сворачивания для перезарядки машину атаковал дрон ВСУ, кумулятивная струя которого прожгла броню в месте расположения механика-водителя Павла Майорова, известного по позывному «Май». Экипаж был контужен, но несмотря на ранения, принял решение не эвакуироваться, а двигаться к пункту временной дислокации.

    Майоров получил тяжелые травмы – у него было раздроблено колено и осколок застрял в руке. Превозмогая боль, он вел машину почти сто километров, потеряв сознание лишь по прибытии на место. Впоследствии врачи смогли спасти его ногу, хотя он не помнит, как попал в госпиталь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, тяжелая огнеметная система «Солнцепек» от компании «Ростех» признана одним из самых разрушительных видов оружия в зоне СВО из-за своей способности уничтожать все на своем пути.

    Эта система использовала термобарические снаряды для уничтожения укрепленного опорного пункта ВСУ на Красноармейском направлении в ДНР, как сообщило Минобороны.

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    30 марта 2025, 13:04 • Видео
    Молодежь Запада – это старики

    Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

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    1 апреля 2025, 12:24 • Новости дня
    Польша заявила о розыске 43 российских экспертов по делу о Смоленской катастрофе
    Польша заявила о розыске 43 российских экспертов по делу о Смоленской катастрофе
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Польская прокуратура предъявила обвинения 43 российским экспертам по делу о Смоленской катастрофе из-за нарушений в протоколах вскрытий, планируя объявить их в международный розыск.

    Польская прокуратура предъявила обвинения и намерена объявить в международный розыск 43 российских эксперта по делу о Смоленской авиакатастрофе, передает РИА «Новости».

    Руководитель следственной группы Кшиштоф Шварц заявил, что в медико-судебных заключениях были обнаружены существенные нарушения. «Мы установили вне разумных сомнений, что в медико-судебных заключениях было очень много ложной информации», – заявил Шварц.

    Эти обвинения касаются 61 вскрытия тел жертв катастрофы, в которых, по мнению польской стороны, российские специалисты должны были более точно указать на травмы, их местоположение и другие важные данные. Однако, как утверждает Шварц, в более чем 60 разделах протоколов были обнаружены серьезные нарушения.

    Польская прокуратура планирует направлять ходатайства в суд о применении поискового ареста, что необходимо для начала международного розыска экспертов. Шварц отметил, что нарушения в протоколах, по его мнению, составляют признаки преступления, однако не уточнил, какого характера эти нарушения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша отказалась от иска в Европейский суд по правам человека по делу о крушении Ту-154 под Смоленском. Обломки самолета Качиньского останутся в России до завершения расследования. Польские власти получили международный доклад по расследованию крушения самолета.

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    1 апреля 2025, 22:16 • Новости дня
    Fox News: США обсуждают запрет прохода по Балтийскому морю судов с нефтью из России

    Fox News: США готовятся ввести агрессивные санкции против «теневого флота»

    Fox News: США обсуждают запрет прохода по Балтийскому морю судов с нефтью из России
    @ Jens Buttner/dpa/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    США планируют ввести агрессивные санкции против российских перевозчиков нефти, включая ограничения для «теневого флота», с целью усиления давления на Москву.

    США рассматривают возможность введения агрессивных санкций против судов, перевозящих российскую нефть, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на журналиста Fox News Джэки Хейнрич. Она утверждает, что в Вашингтоне обсуждают меры, которые могут затронуть российский «теневой флот».

    Согласно Хейнрич, администрация США оценивает эффективность текущих антироссийских санкций на уровне три из десяти. В числе новых мер обсуждается запрет на проход по Балтийскому морю для судов, перевозящих нефть из России.

    В России неоднократно заявляли, что способны выдержать санкционное давление Запада. Москва подчеркивает, что санкции не достигли своих целей, в западных странах также признавали их неэффективность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Дональд Трамп пригрозил России самыми жесткими санкциями против ее нефти.

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    1 апреля 2025, 11:17 • Новости дня
    Фон дер Ляйен собралась вести переговоры с США о тарифах с позиции силы

    Глава Еврокомиссии Фон дер Ляйен собралась вести переговоры с США о торговых тарифах с позиции силы

    Фон дер Ляйен собралась вести переговоры с США о тарифах с позиции силы
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Еврокомиссия подготовила план ответных мер на тарифы США, но надеется на переговоры с позиции силы, чтобы избежать обострения торгового конфликта, ожидая новых пошлин, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

    По ее словам, Еврокомиссия планирует начать переговоры с США с позиции силы в попытке разрешить торговый конфликт, вызванный новыми тарифами, передает ТАСС.

    Глава ЕК подчеркнула, что Евросоюз не инициировал конфронтацию и считает ее ошибочной, однако готов защищать свой единый рынок.

    Вместе с тем, Еврокомиссия ожидает, что США со 2 апреля введут дополнительные тарифы на европейские полупроводники, медицинские препараты и древесину.

    По словам главы ЕК, пока американская администрация уже повысила тарифы на импорт стали, алюминия, автомобилей и автозапчастей из ЕС на 25%. Ожидается, что такими же пошлинами обложат и другие товары.

    В ответ на действия США Евросоюз намерен укрепить единство своего внутреннего рынка.

    Урсула фон дер Ляйен отметила, что ЕК постарается «стереть остающиеся торговые барьеры между странами ЕС», что позволит увеличить экономические возможности сообщества и сократить полномочия национальных правительств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил, что новые пошлины, которые планируется ввести 2 апреля, коснутся всех стран без исключения, а не только тех, с которыми у США наиболее выражен торговый дисбаланс.

    Издание Politico писало, что администрация президента США Дональда Трампа планирует ввести пошлины на импорт из стран Евросоюза, которые могут составить 20-25% и будут связаны с торговыми барьерами, установленными ЕС для американского экспорта.

    Еврокомиссия рассмотрела симметричный ответ и закрытие рынка ЕС для США.

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    1 апреля 2025, 10:37 • Новости дня
    Bloomberg: Трамп умерил риторику в адрес Путина и перенаправил гнев на Зеленского
    Bloomberg: Трамп умерил риторику в адрес Путина и перенаправил гнев на Зеленского
    @ Al Drago/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп смягчил критику в адрес президента России Владимира Путина и перенаправил недовольство на Владимира Зеленского, обвинив его в попытках пересмотреть экономическое соглашение с США, отмечает Bloomberg.

    Президент США изменил свою позицию относительно критики Владимира Путина, переключив гнев на Украину. Он обвинил Киев в желании пересмотреть условия экономического соглашения с Соединенными Штатами, несмотря на его стремление добиться соглашения о прекращении огня, передает Bloomberg.

    Трамп выразил свое недовольство нежеланием Москвы идти на уступки в переговорах о перемирии, что стало поводом для его резких высказываний в адрес Путина, указывает агентство. Впрочем, уже в начале недели американский лидер снизил тон, подчеркнув, что не хочет вводить вторичные тарифы на российскую нефть, хотя и готов это сделать, если увидит, что Путин не выполняет своих обязательств.

    Американский лидер также обвинил Зеленского в попытке изменить условия сделки о партнерстве в области природных ресурсов, используя НАТО в качестве рычага давления. Он отметил, что Украина стремится вступить в Европейский союз и требует увеличения инвестиций со стороны США, что, по его мнению, неприемлемо для России.

    На фоне изменений в риторике администрации США стоимость нефти West Texas Intermediate выросла до 71,48 доллара за баррель. При этом Кремль сохраняет спокойствие и выразил готовность продолжать контакты с администрацией Трампа, хотя и сообщил, что на данный момент никаких звонков не было запланировано.

    Президент США ранее пообещал «большие проблемы» Зеленскому в случае попытки «отойти от сделки» по редкоземельным металлам между США и Украиной.

    Также сообщалось, что Вашингтон опроверг вариант вступления Украины в НАТО в обмен на сделку по освоению ее недр.

    Украина, по данным Bloomberg, запросила у США пересмотр условий экономической сделки.

    Коментарии (13)
    1 апреля 2025, 09:33 • Новости дня
    ВСУ оставили сотни тел сослуживцев на границе Курской области
    ВСУ оставили сотни тел сослуживцев на границе Курской области
    @ Andre Luis Alves/Anadolu/Reuters Connect

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В приграничных районах Курской области, в частности в Ольговке, были найдены сотни тел украинских военных, оставленных ВСУ после боев с российскими силами.

    Командир десантно-разведывательного контртеррористического батальона под позывным «Валдай» сообщил о нескольких сотнях тел украинских военнослужащих, оставленных в приграничных населенных пунктах Курской области, передает ТАСС. В Ольговке Суджанского района и ее окрестностях насчитывается свыше 200 тел. Только у одного административного здания корреспонденты вместе с бойцами нашли более 40 тел.

    На улицах Ольговки и на пути к Ольговскому лесу лежат около 20 тел. Этот лес был следующим оплотом обороны ВСУ после Ольговки, где российские войска вели ожесточенные бои. По словам Валдая, на поле боя осталось около ста украинских солдат.

    Согласно данным объективного контроля, около 150 тел остаются в самом Ольговском лесу. Российские солдаты при возможности эвакуируют тела противника с линии фронта. Ситуация повторяется в Малой и Казачьей Локне. Там тела украинских солдат и подбитые автомобили остаются на местах в течение месяцев. «Никто погибших не эвакуировал», – отметил Валдай.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, потери Вооруженных сил Украины на Курском направлении превысили 70 тыс. человек. Вооруженные силы Украины прекратили использовать бронетехнику в Курской области. Вооруженные силы Украины не могут отступить из лесного массива у Гуева из-за своих мин, созданных для защиты позиций от российских сил.

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    1 апреля 2025, 15:35 • Новости дня
    Гендиректор Челябинского цинкового завода погиб на стрельбище

    Погиб гендиректор Челябинского цинкового завода Павел Избрехт

    Гендиректор Челябинского цинкового завода погиб на стрельбище
    @ Наиль Фаттахов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный директор Челябинского цинкового завода Павел Избрехт погиб на стрелковом полигоне в результате трагической случайности.

    Как сообщили в пресс-службе Челябинского цинкового завода, на стрельбище произошел несчастный случай, в результате которого погиб генеральный директор компании Павел Избрехт, передает «Интерфакс».

    «В результате трагической случайности на стрелковом полигоне погиб генеральный директор Павел Избрехт», – говорится в сообщении.

    Избрехт также занимал должность депутата Законодательного собрания Челябинской области. Он возглавлял общественный совет при региональном министерстве промышленности, новых технологий и природных ресурсов.

    Челябинский цинковый завод считается крупнейшим в России производителем металлического цинка и сплавов на его основе.

    В 2019 году в ДТП под Воронежем погиб директор Оскольского электрометаллургического комбината (ОЭМК) Александр Тищенко.

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    1 апреля 2025, 14:58 • Новости дня
    Рар: Приговор Ле Пен расколол Европу

    Политолог Рар: Приговор Ле Пен расколол Европу

    Рар: Приговор Ле Пен расколол Европу
    @ IMAGO/Alexis Sciard/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если манипуляция демократией возымеет успех во Франции, то в других европейских странах начнется повальное преследование «врагов либеральной системы». Истеблишмент понимает, что если все пустить на самотек, то нынешние правящие элиты не удержат власть и проиграют правым, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее приговор Марин Ле Пен вызвал бурную реакцию в США и Европе.

    «Приговор Марин Ле Пен раскалывает Францию и всю Европу. Так, либеральные силы приветствуют этот шаг, объясняя его вынужденной мерой в борьбе за власть. Правые же видят в этом решении французских судей прямое нарушение демократии», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    Он не исключает, что если «вопиющая манипуляция демократической системой» будет иметь успех в Пятой республике, то в других странах – не только в Румынии – начнется повальное преследование «врагов либеральной системы» представителями глубинного государства.

    Собеседник напомнил, что в Германии требуют запрета партии «Альтернатива для Германии», а в Брюсселе звучат призывы к отстранению премьера Венгрии Виктора Орбана. «Либеральный истеблишмент объявил войну своим конкурентам. Они понимают, что если все пустить на самотек, то нынешние правящие элиты не удержат власть и проиграют», – подчеркнул Рар.

    Ситуация в Европе усугубляется тем, что на сторону правых становится президент США – «республиканец помнит, как против него действовало американское глубинное государство». «На этом фоне на Западе надеются, что американские либералы смогут удалить Трампа от «руля» и воссоздать либеральный консенсус», – указал политолог.

    «Таким образом, европейские страны вступают в фазу ожесточенного боя за сохранение власти слабеющих либеральных элит», – акцентировал спикер. Он признался, что нынешние события напоминают ему «последние годы правления коммунистической партии в СССР»: мир вокруг стал радикально меняться, но политики не были готовы к оперативным реформам.

    «Чем это закончилось, хорошо известно. Но либералы в Европе готовы наступить на те же грабли», – считает эксперт. По его прогнозам, Брюссель в лице Урсулы фон дер Ляйен и Каи Каллас встанет на строну Эммануэля Макрона, либеральные силы Франции также получат поддержку со стороны Германии и Британии.

    «Джорджу Мелони, которая высказалась в поддержку Марин Ле Пен, попытаются изолировать, запугать и дисциплинировать – как это уже делают с Орбаном и Робертом Фицо. Глубинные государства в Европе даже могут решиться на введение чрезвычайного положения в отдельных странах Евросоюза, если остро встанет вопрос о поражении либералов», – заключил Рар.

    Напомним, приговор Марин Ле Пен вызвал бурную реакцию в США и Европе. Так, Дональд Трамп сравнил произошедшее во Франции с разбирательствами в Соединенных Штатах. «Ей запретили участвовать в выборах в течение пяти лет, причем она является одним из ведущих кандидатов. Это похоже на нашу страну. Очень похоже», – сказал американский лидер.

    Его слова, вероятно, относятся к судебным разбирательствам, которые велись в отношении него самого, в частности по так называемому делу Сторми Дэниелс о фальсификации документов, отмечает «Интерфакс».

    Глава компании SpaceX Илон Маск назвал приговор Ле Пен «злоупотреблением системой правосудия». «Когда радикальные левые не могут выиграть при демократическом голосовании, они злоупотребляют системой правосудия, чтобы посадить своих оппонентов в тюрьму. Это их стандартная тактика во всем мире», – подчеркнул предприниматель.

    Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони выразила недовольство решением суда, запретившим французскому политику участвовать в президентских выборах 2027 года, передает Politico. Она акцентировала: «никто, кто заботится о демократии, не может радоваться приговору, который касается лидера крупной партии и отнимает представителя [во власти] у миллионов граждан».

    Заместитель председателя совета министров Италии Маттео Сальвини назвал решение французских судий «объявлением войны со стороны Брюсселя» и попыткой ущемления демократии. «Те, кто боится решения избирателей, часто находят успокоение в решении судов. В Париже они осудили Марин Ле Пен и хотели бы удалить ее из политической жизни. Плохое кино, которое можно наблюдать и в других странах, например в Румынии», – подчеркнул он.

    Судебное решение угрожает дестабилизацией политической обстановки во Франции и ставит под удар усилия по улучшению государственных финансов, пишет Bloomberg. На этом фоне Жордан Барделла, сменивший Ле Пен на посту лидера правой партии «Национальное объединение», уже объявил о планах организовать митинги и раздачу листовок в эти выходные, сообщает Le Figaro. По его словам, французы должны проявить возмущение в связи с нынешней ситуацией.

    Напомним, Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы и дисквалификации в избирательных правах на пять лет. Парижский суд признал ее виновной в растрате средств Европарламента. Глава французских правых назвала вердикт в отношении себя и своих соратников «черным днем для демократии» и пообещала бороться до конца.

    Ле Пен сообщила, что намерена обжаловать решение суда. Политик выразила сомнение, что апелляция будет рассмотрена до президентских выборов 2027 года, так как подобные процессы обычно занимают от полтора до двух лет. Но при этом она добавила, что не станет обращаться к Макрону с просьбой о помиловании.

    Официальный представитель президента России Дмитрий Песков, комментируя приговор французскому политику, заявил: «Наши наблюдения по европейским столицам говорят о том, что там абсолютно не гнушаются выходом за рамки демократии во время политического процесса». Газета ВЗГЛЯД писала, что власти Франции пошли по румынскому пути борьбы с оппозицией.

    Коментарии (2)
    1 апреля 2025, 12:52 • Новости дня
    Роднина прокомментировала смену гражданства Касаткиной пословицей

    Роднина прокомментировала смену гражданства Касаткиной пословицей про бабу и воз

    Роднина прокомментировала смену гражданства Касаткиной пословицей
    @ Павел Кашаев/Global Look Pres

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Легендарная советская фигуристка Ирина Роднина прокомментировала решение теннисистки Дарьи Касаткиной сменить спортивное гражданство, отметив, что каждый имеет право выбирать и менять гражданство, и это нормально в свободной стране.

    Фигуристка и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась по поводу решения российской теннисистки Дарьи Касаткиной сменить гражданство. Как передает Sport24, она выразила понимание к выбору спортсменки. Роднина отметила: «Смена спортивного гражданства Касаткиной? Не хочу много об этом говорить. Для меня это ситуация из разряда "баба с возу – кобыле легче". У нее есть такое право, она им воспользовалась».

    Роднина подчеркнула, что в мире множество людей ежедневно меняют гражданство, и это является нормальной практикой. По ее мнению, смена гражданства подтверждает, что граждане России имеют право поступать согласно своим предпочтениям в рамках закона. Также она добавила, что это еще раз доказывает свободу, существующую в России.

    Российская теннисистка Дарья Касаткина получила постоянный вид на жительство в Австралии и решила сменить спортивное гражданство. Олимпийская чемпионка Светлана Журова считает, что решение Касаткиной представлять Австралию следует воспринимать без негативных эмоций, подчеркивая, что теннисистка давно не живет в России.

    Коментарии (3)
    1 апреля 2025, 19:38 • Новости дня
    Лавров потребовал от США конкретных действий по черноморской инициативе

    Лавров сообщил о необходимости конкретных дел в черноморской инициативе от США

    Лавров потребовал от США конкретных действий по черноморской инициативе
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия ожидает от США конкретных действий, связанных с черноморской инициативой, включая доступ в порты и условия фрахта, а не пустых обещаний, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров подчеркнул важность доступа в порты, установления нормальных ставок фрахта и страхования. По его словам, американские коллеги в настоящее время изучают предложения России и обязались вскоре дать ответ, сообщает «Интерфакс».

    Лавров отметил, что Россия будет добиваться реализации своих предложений, так как они имеют стратегическое значение для развития региона. Он подчеркнул, что от правильного подхода к черноморским вопросам зависит стабильность и экономическое благополучие всех стран, расположенных в этом регионе.

    Министр также добавил, что Россия надеется на конструктивный диалог с США и другими заинтересованными сторонами. Он выразил уверенность, что текущая ситуация требует от всех участников международного сообщества ответственных и обдуманных действий.

    Ранее Лавров сообщил, что президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности России попросил представить доклад о переговорах с США по вопросу черноморской инициативы, которая включает экспорт зерна и удобрений.

    Коментарии (14)
    1 апреля 2025, 11:31 • Новости дня
    Стубб призвал Финляндию готовиться к восстановлению отношений с Россией

    Президент Финляндии призвал морально подготовиться к восстановлению отношений с Россией

    Стубб призвал Финляндию готовиться к восстановлению отношений с Россией
    @ IMAGO/snapshot-photography/F.Boi/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Финляндия должна «морально подготовиться» к возобновлению политических отношений с Россией, соседские отношения и 1350 км общей границы остаются неизменным фактором, заявил президент Финляндии Александер Стубб.

    Президент Финляндии Александер Стубб призвал страну морально подготовиться к восстановлению отношений с Россией, передает ТАСС.

    По его словам, отношения на политическом уровне «в какой-то момент возобновятся».

    Он подчеркнул, что Россия является постоянным соседом Финляндии, и это обстоятельство невозможно изменить.

    Стубб уточнил, что перспективы взаимоотношений с Москвой зависят в первую очередь от завершения конфликта на Украине. Также важным аспектом он отметил развитие дискуссий о будущем восстановлении отношений с Россией.

    Ранее Стубб выразил недовольство итогами советско-финской войны, в результате которой страна утратила 10% своей территории.

    Стубб также заявил, что сейчас нет никаких условий для открытия пропускных пунктов на границе с Россией.

    Финские депутаты Европарламента предложили Европейскому союзу начать диалог с президентом России Владимиром Путиным, что отражает стремление к улучшению отношений между ЕС и Россией.

    Сенатор Алексей Пушков отметил, что Александер Стубб занимает самую агрессивную позицию по отношению к России на Западе и повторяет то, что говорит Вашингтон, что отрицательно сказывается на уровне жизни в Финляндии.

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    1 апреля 2025, 10:55 • Новости дня
    Politico: Энергетический кризис угрожает позиции лейбористов на выборах
    Politico: Энергетический кризис угрожает позиции лейбористов на выборах
    @ Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Лейбористская партия Британии столкнулась с политическим кризисом из-за роста счетов за энергоресурсы, несмотря на обещание снизить их в рамках программы к следующим выборам, пишет Politico.

    Энергетический кризис в Британии набирает обороты, это вызывает обеспокоенность внутри правительства, передает Politico.

    Лейбористская партия, пришедшая к власти с обещанием снизить высокие счета за энергию, теперь сталкивается с растущим давлением со стороны избирателей, отмечает издание.

    Министр энергетики Майкл Шэнкс подчеркнул в парламенте, что премьер-министр считает снижение счетов критически важным.

    Эксперты указывают, что рост цен на газ является основной причиной высоких счетов, а не климатическая политика лейбористов, как утверждают их оппоненты.

    Партия стремится сократить использование ископаемых видов топлива к 2030 году, что должно помочь снизить расходы на энергию, однако этого может не произойти до следующих выборов в 2029 году.

    Консервативная партия и Reform UK усиливают критику в адрес лейбористов, обвиняя их климатическую политику в высоких ценах.

    Лидер консерваторов Кеми Баденок уже отменила поддержку цели достижения нулевых выбросов к 2050 году, утверждая, что это сделает семьи беднее.

    Лейбористская партия рассматривает различные меры для снижения счетов, включая возможное перераспределение так называемых «зеленых сборов».

    Однако это сопряжено с политическими рисками и может потребовать увеличения налогов. Другие варианты включают изменение контрактов на возобновляемую энергетику и локализацию цен на электроэнергию, но они требуют значительных реформ.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Еврокомиссия планирует представить новый энергетический план, который предусматривает отказ от российского газа и снижение цен на энергоресурсы в Европе; однако некоторые страны Европейского союза отказались поддержать инициативу по запрету импорта сжиженного природного газа из России.

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    1 апреля 2025, 16:44 • Новости дня
    Объявлена богатейшая женщина мира

    Элис Уолтон возглавила рейтинг богатейших женщин мира по версии Forbes

    Объявлена богатейшая женщина мира
    @ AP/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Наследница активов Walmart Элис Уолтон заняла первое место среди самых состоятельных женщин мира по версии журнала Forbes, обогнав Франсуазу Бетанкур-Майерс и Джулию Кох.

    Элис Уолтон, совладелица крупнейшей американской сети оптовой и розничной торговли Walmart, возглавила рейтинг самых состоятельных женщин мира, сообщает ТАСС. По данным 39-го ежегодного мирового рейтинга долларовых миллиардеров журнала Forbes, ее состояние оценивается в 101 млрд долларов.

    На втором месте оказалась Франсуаза Бетанкур-Майерс, наследница французской косметической империи L’Oreal, с состоянием в 81,6 млрд долларов. На третьем месте – Джулия Кох, представительница одной из богатейших семей США, с состоянием 74,2 млрд долларов.

    Forbes уточняет, что в этом году в список вошли 3028 человек, включая 406 женщин. Общее состояние миллиардеров достигло рекордных 16,1 трлн долларов.

    Число миллиардеров из России в списке Forbes достигло 146 человек, что является новым рекордом, а их совокупное состояние достигло 625,5 млрд долларов.

    Предприниматель Илон Маск занял первое место в рейтинге самых богатых людей мира по версии Forbes, обогнав Марка Цукерберга и Джеффа Безоса, с состоянием в 342 млрд долларов.

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    1 апреля 2025, 14:31 • Новости дня
    Трамп сообщил о планах Маска покинуть госслужбу

    Politico: Трамп сообщил о планах Маска покинуть госслужбу и вернуться к бизнесу

    Трамп сообщил о планах Маска покинуть госслужбу
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Илон Маск, который на данный момент является «специальным госслужащим», вскоре оставит должность и вернется к управлению своими компаниями, сообщил президент США Дональд Трамп.

    Миллиардер Илон Маск в ближайшее время покинет государственную службу, чтобы вернуться к управлению своими компаниями, заявил президент США Дональд Трамп, передает РБК со ссылкой на Politico.

    Трамп отметил, что считает Маска потрясающим человеком, подчеркнув, что у него есть большая компания, которой необходимо управлять. Президент отметил, что на каком-то этапе Маск вернется к своим делам, так как сам хочет этого.

    Трамп также выразил желание работать с Маском «столько, сколько возможно», и назвал его «очень талантливым парнем». Согласно закону, Маск является «специальным госслужащим» и может находиться на государственной службе не более 130 дней в году. В рамках интервью Fox News 28 марта Маск заявил, что за это время сможет достичь своих целей по сокращению расходов федерального правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский бизнесмен Илон Маск сообщил о восстановлении сотрудниками DOGE терабайта удаленных финансовых данных Института мира США, которые, предположительно, скрывают преступления.

    Деятельность Илона Маска на посту руководителя Департамента государственной эффективности (DOGE) создала мощнейший информационный шум, затмевающий других ньюсмейкеров и глобальные мировые события.

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