  • Новость часаСаратов и Энгельс пережили самую мощную атаку беспилотников за время СВО
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    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия и США создают газовый картель

    Отказавшись от прямых поставок российского газа, Евросоюз попал в другую зависимость – на этот раз от Америки. Но, вытеснив Россию и взяв под контроль газовый рынок Европы, США положили в рот кусок, который не смогли проглотить.

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    Илья Ухов Илья Ухов У мигрантофилии в России видны зарубежные корни

    Доклад Human Rights Watch о положении центральноазиатских мигрантов оказался созвучен с риторикой сторонников «многонационального» растворения России в иноплеменном окружении.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем нам Великий Пост

    Крещение, как рождение и смерть, может быть только однократным. Но вот осознание того, что оно означает, возрастание в вере – это процесс, который продолжается всю жизнь. Великий Пост – это время, когда мы возвращаемся к началу, к основаниям нашей веры, к тому, что задает неизменные ориентиры.

    4 комментария
    20 марта 2025, 09:42 • Новости дня

    ФСБ освободила в Екатеринбурге похищенного самарского бизнесмена

    ФСБ освободила похищенного из Самары предпринимателя в Екатеринбурге

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ФСБ России освободила самарского предпринимателя, связанного с недвижимостью, которого похитили и несколько дней удерживали в Екатеринбурге на Уралмаше.

    ФСБ России освободила предпринимателя из Самары, который был похищен и удерживался несколько дней в Екатеринбурге, передает URA.RU. По словам источника, похитители напали на бизнесмена 11 марта в Самаре, избили, посадили в автомобиль и увезли в столицу Урала, угрожая ножом.

    Пленника удерживали в одной из квартир на Уралмаше до 14 марта. Предприниматель, как стало известно, занимался бизнесом в сфере недвижимости. Его похитители оказались рецидивистами, которые ранее многократно были осуждены за кражи, разбой, причинение вреда здоровью и другие преступления.

    Задержанные признались в содеянном. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ, предусматривающей ответственность за похищение человека группой лиц по предварительному сговору. В случае признания их вины, преступникам грозит до 12 лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, египетские власти выдали России гражданина, обвиняемого в похищении бизнесмена в Хасавюрте и вымогательстве 30 млн рублей. В Подмосковье осудили нескольких мужчин за похищение бизнесмена. Банду украинцев приговорили к лишению свободы за похищение россиян.

    19 марта 2025, 21:24 • Новости дня
    Трамп дал ответ на просьбу Зеленского о дополнительных системах ПВО
    Трамп дал ответ на просьбу Зеленского о дополнительных системах ПВО
    @ REUTERS/Fabrizio Bensch

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп дал ответ на просьбу Владимира Зеленского о дополнительных поставках систем ПВО, включая Patriot.

    Президент США положительно ответил на запрос Зеленского о поставках дополнительных средств ПВО, включая комплексы Patriot. Данное решение было оглашено на регулярном брифинге Белого дома пресс-секретарем Кэролайн Ливитт, передает ТАСС.

    На брифинге было зачитано совместное заявление госсекретаря США Марко Рубио и помощника президента по национальной безопасности Майка Уолтца. В заявлении указывалось, что Зеленский обратился с просьбой о дополнительных поставках систем ПВО. Ливитт отметила: «Президент Трамп согласился работать над тем, что имеется, особенно в Европе», подчеркивая готовность США к сотрудничеству в этом направлении.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона не оставит переговоров с американской стороной о прекращении поставок оружия киевскому режиму, но диалог не будет вестись в публичной плоскости.

    Как писало Bloomberg, президент России Владимир Путин требует прекратить поставки оружия на Украину в рамках предложенного Дональдом Трампом перемирия.

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    19 марта 2025, 14:34 • Новости дня
    Путин заявил о скором завершении разгрома ВСУ в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры сообщил о том, что российские войска провели ряд стремительных и дерзких операций в Курской области.

    Он подчеркнул, что Вооруженные силы России завершают разгром группировки войск противника в этом регионе, передает ТАСС.

    Путин отметил, что «наши войска недавно провели ряд стремительных, достаточно дерзких, эффективных операций и завершают разгром группировки войск противника».

    Ранее Министерство обороны России представило кадры с оставленными укрепленными позициями ВСУ в Курской области, где были обнаружены иностранные боеприпасы и сгоревшая техника НАТО.

    Накануне Путин подтвердил американскому лидеру Дональду Трампу, что окруженные в Курской области украинские военные получат гарантии жизни и достойного обращения при сдаче в плен.

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    18 марта 2025, 13:20 • Видео
    Орбан против Зеленского. Чья возьмет?

    Евросоюз не смог согласовать пакет помощи Украине на 40 млрд евро, прежде всего, из-за сопротивления Венгрии. Кроме того, венгры отказываются обсуждать дальнейшее вступление Украины в ЕС, пока Киев не выполнить одно условие. Чего добивается венгерский премьер Виктор Орбан?

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    19 марта 2025, 18:12 • Новости дня
    Президент Финляндии выразил недовольство итогами советско-финской войны

    Президент Финляндии раскритиковал итоги советско-финской войны

    Президент Финляндии выразил недовольство итогами советско-финской войны
    @ IMAGO/Vesa Moilanen/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Финляндии Александер Стубб выразил недовольство итогами советско-финской войны, в результате которой страна утратила 10% своей территории, включая земли, где родились его предки, и призвал Украину избежать подобной ситуации.

    Президент Финляндии на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Хельсинки выразил недовольство итогами советско-финской войны. Он подчеркнул, что Финляндия потеряла два важных столпа государственности – суверенитет и территориальную целостность, уступив десятую часть своей территории Советскому Союзу. «Я считаю, что основа государственности обычно покоится на трех столпах: независимости, суверенитете и территориальной целостности. Финляндия в 1944 году, после заключения Сталиным мира, потеряла два из этих столпов», – сказал он, передает РИА «Новости».

    Президент отметил, что Финляндия сохранила независимость, но утратила возможность принимать самостоятельные решения. Он также подчеркнул личный аспект утраты, упомянув, что территории, где родились его предки, перешли к Советскому Союзу. «Так что если вопрос в том, должна ли Украина оказаться в такой же ситуации, мой ответ – однозначно нет», – добавил он.

    85 лет назад, 13 марта 1940 года, вступил в силу Московский мирный договор, завершивший войну СССР с Финляндией. Причиной ее было желание советского руководства отодвинуть военную инфраструктуру, способную угрожать Ленинграду, и добиться нейтрального статуса Финляндии. Газета ВЗГЛЯД выясняла, в чем похожи события тех времен и нынешняя ситуация вокруг Украины.

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    19 марта 2025, 17:18 • Новости дня
    Путин попросил Медведева зайти к нему после заседания коллегии Генпрокуратуры
    Путин попросил Медведева зайти к нему после заседания коллегии Генпрокуратуры
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин провел закрытую встречу с главой Генпрокуратуры Игорем Красновым и зампредом Совбеза Дмитрием Медведевым после коллегии Генпрокуратуры.

    Путин, завершив свое выступление на коллегии Генпрокуратуры, провел отдельную встречу с Красновым. На эту беседу также был приглашен зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

    Глава государства, обращаясь к Медведеву из президиума, пригласил его присоединиться, сказав: «Дмитрий Анатольевич». Медведев откликнулся на приглашение, поднялся на сцену и вместе с Путиным и Красновым проследовал за кулисы.

    Ранее Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры подчеркнул, что в современных условиях сплоченность общества и стабильность государства приобрели особое значение. Российский лидер также заявил, что работа всех россиян способствует сплочению общества вокруг Родины, что является важнейшим условием для достижения победы.

    Коментарии (15)
    19 марта 2025, 13:49 • Новости дня
    Песков: Уничтожение Россией своих дронов говорит о соблюдении договоренностей
    Песков: Уничтожение Россией своих дронов говорит о соблюдении договоренностей
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Россия, сбив свои беспилотники, которые целились на украинскую инфраструктуру, продемонстрировала, что соблюдает договоренности между российским и американским президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «После того как была проявлена политическая воля двух президентов в плане взаимного прекращения огня по объектам энергетической инфраструктуры, Путиным незамедлительно были даны соответствующие команды Министерству обороны, которые также были незамедлительно исполнены», – цитирует Пескова ТАСС.

    Представитель Кремля указал, что беспилотники выстраивались в боевой порядок.

    Ранее Минобороны России сообщило, что ЗРПК «Панцирь» и самолет ВКС России уничтожили семь российских дронов, нацеленных на объекты инфраструктуры Украины в Николаевской области. Эти объекты имели отношение к украинскому ВПК.

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    19 марта 2025, 19:57 • Новости дня
    Спецназ Британии привели в повышенную готовность для отправки на Украину
    Спецназ Британии привели в повышенную готовность для отправки на Украину
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Силы специального назначения Британии подготовлены к возможному отправлению на Украину в составе миротворческого контингента для урегулирования конфликта, сообщили СМИ.

    Как пишет i (входит в медиагруппу Daily Mail and General Trust) со ссылкой на источники, силы специального назначения Великобритании были приведены в состояние повышенной готовности на случай вероятной отправки на Украину. Это решение связано с рассмотрением рядом европейских стран возможности размещения миротворческого контингента после урегулирования конфликта, передает ТАСС.

    Источники отметили, что на прошлой неделе британские военные планировщики уже разослали директивы о необходимости подготовки к возможному дислоцированию на Украину. Это включает в себя проверку исправности боевой техники.

    Ранее на встрече в Лондоне премьер-министры Великобритании и Канады заявили о необходимости усилить позиции Украины перед будущими переговорами об условиях мирного урегулирования конфликта, подчеркнув важность коллективных усилий союзников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что отправка миротворцев НАТО на Украину будет приравнена к началу войны, о чем Россия неоднократно предупреждала западные страны.

    Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил готовность отправить тысячи британских военнослужащих на долгосрочную миссию на Украину для поддержания мирного соглашения.

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    19 марта 2025, 18:52 • Новости дня
    Пугачева отказалась приехать на прощание с Бедросом Киркоровым
    Пугачева отказалась приехать на прощание с Бедросом Киркоровым
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Алла Пугачева не планирует участие в прощальной церемонии с народным артистом России Бедросом Киркоровым, сообщила ее представитель Елена Чупракова.

    На вопрос о возможном участии Пугачевой в церемонии прощания Чупракова ответила: «Не приедет», передает ТАСС.

    Ранее российский исполнитель Филипп Киркоров сообщил, что его отец Бедрос Киркоров умер во вторник, 18 марта, на 93-м году жизни. Представительница Филиппа Киркорова Екатерина Успенская сообщила, что причиной смерти Бедроса стала остановка сердца.

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    19 марта 2025, 21:48 • Новости дня
    Трамп и Зеленский обсудили передачу украинских АЭС США
    Трамп и Зеленский обсудили передачу украинских АЭС США
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Ольга Иванова

    Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждали возможность передачи украинских атомных электростанций во владение США.

    В совместном заявлении госсекретаря США Марко Рубио и помощника президента по национальной безопасности Майка Уолтца отмечается, что США могут помочь Украине в эксплуатации ее атомных станций, используя свой опыт в области электроэнергетики, передает ТАСС.

    Трамп подчеркнул, что передача управления американской стороне могла бы стать лучшей защитой для этой инфраструктуры. Соединенные Штаты готовы оказать значительную помощь Украине в эксплуатации этих объектов, что, по мнению Трампа, поддержит украинскую энергетическую инфраструктуру.

    По итогам разговора Зеленский выразил заинтересованность в сотрудничестве с США в сфере энергетики, отметив важность американской поддержки в текущих условиях. Ожидается, что в ближайшее время стороны продолжат обсуждение данного вопроса.

    Напомним, Трамп и Зеленский провели часовой телефонный разговор, обсуждая сближение переговорных позиций Москвы и Киева.

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    19 марта 2025, 20:22 • Новости дня
    В России изменились правила призыва в армию

    Tекст: Дарья Григоренко

    С 1 апреля в России начнут действовать новые правила призыва на срочную военную службу.

    Призыв в армию по призыву с 1 апреля будет осуществляться в России по новым правилам. В числе нововведений – расширение списка профессий для прохождения альтернативной службы, более широкое использование электронных повесток, а также начало работы единого реестра призывников, передает «Парламентская газета».

    Кроме того, призывники, которых не успели отправить в военную часть в сесеннюю кампанию, будут направлены туда в осенний призыв.

    Ранее Генштаб заявил об освобождении призывников от задач СВО в новых регионах.

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    19 марта 2025, 13:01 • Новости дня
    Минобороны заявило о попытке Украины сорвать мирные инициативы Трампа

    Минобороны назвало атаку на нефтебазу в станице Кавказская провокацией Украины против мирных инициатив Трампа

    Минобороны заявило о попытке Украины сорвать мирные инициативы Трампа
    @ Кадр видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украина после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа нанесла удар дронами по нефтебазе в Краснодарском крае, это была попытка срыва мирного переговорного процесса, сообщило российское Минобороны.

    Объект, на который произошло нападение, обеспечивает поставки нефти с ж/д цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Удар производился с помощью трех беспилотников самолетного типа ночью 19 марта, через несколько часов после завершения российско-американских переговоров на высшем уровне.

    После удара на объекте произошла разгерметизация одного резервуара с нефтью, начался пожар на площади 1700 квадратных метров.

    «Совершенно понятно, что речь идет об очередной специально подготовленной киевским режимом провокации, направленной на срыв мирных инициатив президента США», – говорится в сообщении.

    Министерство указало, что в момент поступления приказа президента о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины в воздухе находилось семь российских ударных беспилотников, нацеленных на объекты украинской инфраструктуры в Николаевской области.

    Российским средствам ПВО было приказано обезвредить беспилотные летательные аппараты, шесть из них сбил ЗРПК «Панцирь», один – дежурный истребитель ВКС России.

    Напомним, ночью в станице Кавказской Кавказского района на Кубани отразили атаку украинских дронов, из-за падения обломков БПЛА начался пожар на нефтебазе.

    До этого произошел разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, они договорились о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре на Украине на 30 дней.

    17 февраля насосная станция Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на Кубани также подверглась атаке украинских дронов, ее пришлось вывести из эксплуатации. Президент России отмечал, что поступавшая этому трубопроводу нефть принадлежит иностранным компаниям.

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    19 марта 2025, 16:54 • Новости дня
    Сотрудник салона связи передал неизвестным личные данные певца Shaman
    Сотрудник салона связи передал неизвестным личные данные певца Shaman
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Ленинградской области сотрудник салона связи незаконно передал персональные данные Дронова Ярослава Юрьевича, известного как Shaman, неизвестным лицам, что стало причиной возбуждения уголовного дела.

    Источник в оперативных службах сообщил, что сотрудник, нарушив трудовой договор и без соответствующего заявления от абонента, скачал данные Ярослава Юрьевича Дронова и передал их постороннему лицу, передает РИА «Новости».

    В отношении сотрудника возбуждено уголовное дело. На данный момент с него взяли подписку о невыезде, и он находится под следствием.

    Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила ввести обязательное уведомление граждан об утечке их персональных данных, чтобы они могли своевременно принять меры для защиты своих прав и интересов, например, сменить банковские карты.

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    19 марта 2025, 11:00 • Новости дня
    Отражены две новые попытки прорыва ВСУ в Белгородское приграничье
    Отражены две новые попытки прорыва ВСУ в Белгородское приграничье
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    За ночь ВСУ предприняли две безуспешные попытки проникнуть в Белгородскую область через Краснояружский район, применив бронетехнику и пехотные штурмовые группы.

    По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской весны», ВСУ предприняли две попытки прорыва в направлении Демидовки, стремясь прорвать границу в районе Белгородской области.

    В ход шла техника, квадроциклы и пехотные штурмовые группы. Однако попытка была пресечена огнем российских войск.

    В утренние часы ВСУ направили дополнительные силы из Сумской области. Разведка своевременно выявила движение противника и скорректировала артиллерийский огонь. В результате совместных действий с операторами ударных дронов были уничтожены несколько танков, БМП и пять квадроциклов.

    Позже на кадрах с беспилотников была зафиксирована новая попытка штурма со стороны Марьино Сумской области.

    Бронегруппа ВСУ попыталась прорваться в том же месте, где ранее уже была уничтожена аналогичная группа. Высадившийся десант разделился, но не смог избежать огня российской артиллерии и дронов, которые уничтожили около 30 военнослужащих.

    Всего за последние двое суток противник восемь раз пытался прорваться на данном направлении. Российские летчики, ракетчики и операторы барражирующих боеприпасов также нанесли удары по резервам противника, что привело к значительным потерям со стороны врага.

    Накануне губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что обстановка в Краснояружском районе Белгородской области остается сложной, но противника на территории нет.

    Ранее военкоры сообщали, что в результате отражения атаки ВСУ у границы Белгородской области во вторник утром уничтожены танк, БМП и ББМ, ситуация контролируется российскими войсками.

    Коментарии (4)
    19 марта 2025, 18:44 • Новости дня
    Невзорова с женой признали экстремистским объединением
    Невзорова с женой признали экстремистским объединением
    @ Photoagency Interpress/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Журналиста Александра Невзорова (признан иноагентом) и его жену Лидию Невзорову включили в перечень террористов и экстремистов как объединение в базе Росфинмониторинга.

    Невзоров и его супруга Лидия Невзорова внесены в список террористов и экстремистов в качестве объединения. В документе указаны даты рождения и место рождения обоих: Александр Глебович Невзоров, родившийся 3 августа 1958 года в Ленинграде, и Лидия Алексеевна Невзорова, родившаяся 29 марта 1973 года в Ленинграде, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Петербурге по иску прокуратуры арестовал недвижимость на Петроградской стороне, принадлежащую теще журналиста Александра Невзорова.

    Коментарии (9)
    19 марта 2025, 11:31 • Новости дня
    Глава ЕП призвала принять Украину и Молдавию в ЕС на фоне споров с США
    Глава ЕП призвала принять Украину и Молдавию в ЕС на фоне споров с США
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Европарламента Роберта Метсола на фоне обострившихся разногласий с США предложила ЕС расширить пространство, включив в его состав Украину, Молдавию и Западные Балканы, сообщает Euractiv.

    По данным издания, Метсола призвала ЕС расширить свои границы на фоне напряженной ситуации в отношениях с США, передает РИА «Новости».

    Она подчеркнула, что снижение роли США на мировой арене предоставляет ЕС уникальную возможность для расширения. В частности, Метсола выделила значимость присоединения Украины, Молдавии и Западных Балкан.

    Призыв Метсолы прозвучал на фоне расхождений между ЕС и США по вопросам торговой политики и глобальной безопасности. Эти разногласия могут стать стимулом для ускорения процесса расширения Евросоюза.

    Тем временем, как отмечает издание Politico, государства Северной Европы и Балтии считают необходимым ускорить процесс вступления Украины в ЕС. Их инициатива связана с текущими разногласиями между Евросоюзом и Венгрией, которые усложняют формирование единого подхода к этому вопросу.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Европа планирует ослабить США.

    Коментарии (21)
    20 марта 2025, 06:13 • Новости дня
    Беспилотники атаковали Саратовскую, Воронежскую и Ростовскую области
    Беспилотники атаковали Саратовскую, Воронежскую и Ростовскую области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Саратовской области в результате атаки БПЛА пострадала женщина, сообщил губернатор Роман Бусаргин. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении 40 БПЛА. Также дроны атаковали Ростовскую область.

    Бусаргин сообщил в Telegram, что в Энгельсской городской клинической больнице № 1 выбиты окна. Занятия в школах Энгельса пройдут в дистанционном режиме.

    Кроме того, как сообщил глава Саратовской области, поврежден частный дом в районе Соколовой горы.

    Гусев сообщил в Telegram, что силами ПВО и средствами РЭБ нейтрализовано около 40 беспилотников в трех районах и двух городских округах, в том числе в Воронеже. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет.

    Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в Telegram, что отражена атака БПЛА в Тарасовском и Миллеровском районах. «Пострадавших и разрушений на земле нет», – говорится в сообщении.

    Напомним, в ночь на среду российские силы ПВО перехватили и уничтожили 57 украинских беспилотников, включая 35 аппаратов над Курской областью.

    Коментарии (6)
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      Евросоюз не смог согласовать пакет помощи Украине на 40 млрд евро, прежде всего, из-за сопротивления Венгрии. Кроме того, венгры отказываются обсуждать дальнейшее вступление Украины в ЕС, пока Киев не выполнить одно условие. Чего добивается венгерский премьер Виктор Орбан?

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      Во вторник президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп созвонятся, чтобы обсудить Украину и предложение Вашингтона о 30-дневном перемирии. Евросоюз, который раньше о перемирии даже слышать не хотел, требует от России сказать «да», хотя требовать чего-либо у России не может.

    • Китай проиграл США важную битву

      В противостоянии за контроль над стратегически важными Филиппинами США одержали важную победу над Китаем: в Гаагу выдан Родриго Дутерте, бывший президент и самый популярный политик страны. Он хотел сделать Филиппины союзником России и Китая, но американцы не могли упустить из рук столь важный актив.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

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      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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