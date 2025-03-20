ФСБ освободила в Екатеринбурге похищенного самарского бизнесмена

ФСБ освободила похищенного из Самары предпринимателя в Екатеринбурге

Tекст: Дмитрий Зубарев

ФСБ России освободила предпринимателя из Самары, который был похищен и удерживался несколько дней в Екатеринбурге, передает URA.RU. По словам источника, похитители напали на бизнесмена 11 марта в Самаре, избили, посадили в автомобиль и увезли в столицу Урала, угрожая ножом.

Пленника удерживали в одной из квартир на Уралмаше до 14 марта. Предприниматель, как стало известно, занимался бизнесом в сфере недвижимости. Его похитители оказались рецидивистами, которые ранее многократно были осуждены за кражи, разбой, причинение вреда здоровью и другие преступления.

Задержанные признались в содеянном. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ, предусматривающей ответственность за похищение человека группой лиц по предварительному сговору. В случае признания их вины, преступникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, египетские власти выдали России гражданина, обвиняемого в похищении бизнесмена в Хасавюрте и вымогательстве 30 млн рублей. В Подмосковье осудили нескольких мужчин за похищение бизнесмена. Банду украинцев приговорили к лишению свободы за похищение россиян.