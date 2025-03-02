Египет выдал России обвиняемого в похищении и вымогательстве

Из Египта депортировали россиянина, разыскиваемого за похищение и вымогательство 30 млн рублей

Tекст: Ольга Иванова

О депортации россиянина из Египта в Россию сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает ТАСС. По данным следствия, в ноябре 2023 года в Хасавюрте злоумышленник с сообщником, угрожая огнестрельным оружием и причинением вреда, похитили директора коммерческой организации. Впоследствии потерпевшего избили и потребовали выкуп за его освобождение, получив более 30 млн рублей.

Сообщник обвиняемого был задержан и осужден, тогда как сам обвиняемый покинул Россию. В сентябре 2024 года его объявили в международный розыск по инициативе МВД по Дагестану. В 2025 году поступила информация от египетских правоохранительных органов, что разыскиваемый прибыл в Каир по поддельным документам и был задержан.

Сейчас мужчина передан сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и будет доставлен в Москву для дальнейших следственных действий.

Ранее на Бали арестовали россиянина по подозрению в ограблении с вымогательством криптовалюты на 40 млн долларов.