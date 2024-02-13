Похоже, новый конфликт назрел не только в Европе, но и на Тихом океане, за гавани которого еще в XIX веке соперничали крупнейшие державы.0 комментариев
Банду украинцев приговорили к лишению свободы за похищение россиян
Членов банды украинцев, похищавших россиян, приговорили к колонии на сроки от 9 до 19 лет
Московский областной суд приговорил участников преступного сообщества бывших украинских силовиков, похищавших и убивавших людей на территории России, к лишению свободы на сроки от 9 до 19 лет, сообщает Генпрокуратура России.
В суде было установлено, что с апреля 2014 года по октябрь 2019 года граждане Украины Игорь Мищенко, Андрей Байдала и Дмитрий Шиманский создали в Киеве преступное сообщество, в деятельность которого были вовлечены Тимур Макаров, Максим Пызин, Денис Усенко, Сергей Дунаев, Эдуард Тавгорашвили, Эрвин Исмаилов, Оксана Капкаева, Андрей Кормич, Максим Мищенко, Евгений Мороз и Вадим Долгов, передает сообщение Генпрокуратуры ТАСС.
По данным ведомства, целью создания банды являлось «похищение граждан России с последующим их вывозом на территорию Украины, завладение их имуществом, совершение убийств и иные преступления».
Так, в 2020 году члены банды похитили в Челябинске предпринимателя и отобрали у него электронно-вычислительную технику. С ее помощью фигуранты дела получили доступ к криптовалюте на счетах бизнесмена и похитили биткойны на сумму более 50 млн рублей.
Также, по данным надзорного ведомства, участники преступной организации совершили покушение на похищение участника народного ополчения Донецкой Народной Республики (ДНР) и покушение на убийство сотрудника полиции ДНР, установив на его автомобиль самодельное взрывное устройство.
Ранее сообщалось, что установлены подозреваемые в нападении на прохожих на тюменских улицах и в торговом центре города. Ими оказались местные жители, двое из них учатся в школе с одним из потерпевших.