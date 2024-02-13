Банду украинцев приговорили к лишению свободы за похищение россиян

Членов банды украинцев, похищавших россиян, приговорили к колонии на сроки от 9 до 19 лет

Tекст: Денис Тельманов

В суде было установлено, что с апреля 2014 года по октябрь 2019 года граждане Украины Игорь Мищенко, Андрей Байдала и Дмитрий Шиманский создали в Киеве преступное сообщество, в деятельность которого были вовлечены Тимур Макаров, Максим Пызин, Денис Усенко, Сергей Дунаев, Эдуард Тавгорашвили, Эрвин Исмаилов, Оксана Капкаева, Андрей Кормич, Максим Мищенко, Евгений Мороз и Вадим Долгов, передает сообщение Генпрокуратуры ТАСС.

По данным ведомства, целью создания банды являлось «похищение граждан России с последующим их вывозом на территорию Украины, завладение их имуществом, совершение убийств и иные преступления».

Так, в 2020 году члены банды похитили в Челябинске предпринимателя и отобрали у него электронно-вычислительную технику. С ее помощью фигуранты дела получили доступ к криптовалюте на счетах бизнесмена и похитили биткойны на сумму более 50 млн рублей.

Также, по данным надзорного ведомства, участники преступной организации совершили покушение на похищение участника народного ополчения Донецкой Народной Республики (ДНР) и покушение на убийство сотрудника полиции ДНР, установив на его автомобиль самодельное взрывное устройство.

Ранее сообщалось, что установлены подозреваемые в нападении на прохожих на тюменских улицах и в торговом центре города. Ими оказались местные жители, двое из них учатся в школе с одним из потерпевших.