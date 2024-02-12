Полиция установила нападавших на прохожих в Тюмени

Tекст: Алексей Дегтярев

Подозреваемыми оказались местные жители, двое из них учатся в одной из школ, где учится один из потерпевших, сказала Волк, передает РИА «Новости».

Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, роли участников и причины конфликтов.

В УМВД по Тюменской области сообщали о проверке по видеозаписям в Сети, на которых молодые люди на улицах и в ТЦ города избивают прохожих.

Сейчас установлены личности троих нападавших, добавили в ведомстве.

В ноябре прошлого года Генпрокуратура сообщала об аресте создателя банды, публиковавшей видео с нападениями на людей в Петербурге. Группа людей нападала на прохожих в Петербурге и провоцировала драки в общественных местах. Все происходящее снималось на видео.