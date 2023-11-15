Азербайджан выдал России обвиняемого в избиениях прохожих в Петербурге

Азербайджан выдал России предполагаемого организатора избиений прохожих в Петербурге

Tекст: Вера Басилая

Мамедов обвиняется в хулиганстве, совершенном группой лиц с применением насилия к гражданам, а также действиях, направленных на возбуждение ненависти и вражды к группе лиц по признакам национальности, совершенные публично, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, передает ТАСС.

В прокуратуре отметили, что Мамедов в октябре этого года совместно с соучастниками публично призывал к применению насилия в отношении прохожих и избивал их. Также он вместе с другими участниками в июне избил на одной из улиц Петербурга двух молодых людей.

Ранее Следственный комитет объявил в международный розыск Мамедова, он заочно арестован. СМИ сообщали, что группа людей нападала на прохожих в Петербурге и провоцировала драки в общественных местах. Все происходящее снималось на видео.

Полиция Петербурга задержала пятерых участников группы, которая причастна к избиению. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападений.