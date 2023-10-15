Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».2 комментария
Бастрыкин поручил завести дело после видео с избиениями прохожих в Петербурге
Уголовное дело возбуждено после появления видеозаписей с избиением петербуржцев иностранными гражданами по поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.
Бастрыкин поручил завести дело после новостей о том, что группа выходцев из Азербайджана избивает случайных прохожих в Петербурге и выкладывает видео с этим в Сети, сообщается в Telegram-канале СК России.
Отмечается, что ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.