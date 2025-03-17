Следователи раскрыли убийство члена банды Трифоновские в Приморье

СК установил обстоятельства убийства члена банды Трифоновские в Дальнереченске в 2003 году

Tекст: Денис Тельманов

Следственный комитет Приморского края раскрыл обстоятельства убийства одного из членов банды «Трифоновские» в 2003 году, сообщает РИА «Новости». По данным следствия, Евгений Манаков, ранее проживавший в Дальнереченске, подозревается в совершении убийства на территории бондарного завода в Дальнереченске вместе с соучастником, который ныне убит.

Согласно материалам дела, конфликт произошел в ночь с 18 на 19 июля 2003 года, когда Манаков и его наниматель жестоко избили и застрелили жертву, после чего спрятали тело и сожгли автомобиль. Манаков уехал в Барнаул и долго скрывался там, пока не был задержан в марте 2025 года.

Следствию помогло показание свидетеля, найденного в Комсомольске-на-Амуре. За это преступление Манакову предъявлено обвинение в убийстве, совершенном группой лиц. Он арестован и вскоре будет доставлен во Владивосток.

Банда «Трифоновские» действовала в Приморье с начала 1990-х годов, занимаясь вымогательством и убийствами. В настоящее время расследуются другие дела, связанные с этой группировкой, в том числе уголовное дело против Александра Ясина, главы федерации кудо по Дальневосточному федеральному округу.

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