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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за банды школьников в Краснодаре
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за банды из 30 школьников в Краснодаре
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по факту деятельности группы подростков, состоящей из 30 человек, которые занимаются хулиганством и нападениями в Краснодаре, сообщили в СК.
Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК Андрею Маслову детально изучить все обстоятельства и подготовить соответствующий доклад.
По данным СК, подростки, численностью около 30 человек, портят общедомовое имущество в многоквартирных домах Краснодара, а также избивают сверстников и пожилых, следует из сообщения в Telegram-канале Следственного комитета.
Краснодарские паблики пишут, что главарь банды, известный как Рыжий, занимается единоборствами. Возраст участников банды составляет от 10 до 16 лет, пишет «Коммерсантъ».
Ранее в правоохранительные органы обращались с требованием провести проверку в отношении группы подростков в Ижевске, которые совершают нападения на сверстников из-за их внешнего вида.
До этого в Бурятии возбудили уголовное дело после публикации видео с избиением 15-летней девушки толпой несовершеннолетних.