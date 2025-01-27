Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за банды школьников в Краснодаре

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за банды из 30 школьников в Краснодаре

Tекст: Вера Басилая

Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК Андрею Маслову детально изучить все обстоятельства и подготовить соответствующий доклад.

По данным СК, подростки, численностью около 30 человек, портят общедомовое имущество в многоквартирных домах Краснодара, а также избивают сверстников и пожилых, следует из сообщения в Telegram-канале Следственного комитета.

Краснодарские паблики пишут, что главарь банды, известный как Рыжий, занимается единоборствами. Возраст участников банды составляет от 10 до 16 лет, пишет «Коммерсантъ».

Ранее в правоохранительные органы обращались с требованием провести проверку в отношении группы подростков в Ижевске, которые совершают нападения на сверстников из-за их внешнего вида.

До этого в Бурятии возбудили уголовное дело после публикации видео с избиением 15-летней девушки толпой несовершеннолетних.