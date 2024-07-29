Мизулина призвала проверить избивающих сверстников банду подростков в Ижевске

Мизулина призвала проверить банду подростков в Ижевске, избивающих сверстников

Tекст: Дарья Григоренко

Мизулина в своем Telegram-канале уточнила, что подростки не только избивают своих жертв, но и заставляют их унижаться. Она выразила надежду, что правоохранительные органы примут все необходимые меры для пресечения деятельности этой группы подростков и привлечения виновных к ответственности.

Информацию о существовании такой группы Мизулина получила из социальных сетей, где распространяются видеозаписи с участием подростков. Она также выразила обеспокоенность тем, что часть интернет-пользователей призывает к самосуду в отношении этой группы. Мизулина призвала граждан не брать закон в свои руки и доверить расследование правоохранительным органам. «Ребят, так делать не нужно. Полиция во всем разберется», – добавила она.

Ранее в Бурятии возбудили уголовное дело после публикации видео с избиением 15-летней девушки толпой несовершеннолетних.