В ЛНР задержали главу Северодонецка за бандитизм и убийства

Глава Северодонецка Николай Моргунов задержан за участие в банде и 11 убийствах

Tекст: Дмитрий Зубарев

В ЛНР задержан глава администрации Северодонецка Николай Моргунов, сообщает РИА «Новости». Он подозревается в участии в бандитской деятельности и совершении ряда тяжких преступлений, включая убийства и разбои. Следователи СК РФ утверждают, что Моргунов с мая 2014 года активно участвовал в формировании устойчивой вооруженной группы.

По данным следствия, будучи главой администрации города Брянка, Моргунов предоставлял информацию участникам банды для похищения людей и вымогательства средств. В настоящее время расследуются 11 убийств, шесть похищений, четыре разбойных нападения и хищение имущества.

Общая сумма ущерба от похищенного имущества превышает 6 млн 200 тыс. рублей. Моргунов и другие участники группы арестованы и привлекаются к уголовной ответственности. В расследовании участвуют сотрудники УФСБ России по ЛНР и ГУУР МВД России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Николай Моргунов, который в июле 2022 года был назначен новым исполняющим обязанности главы администрации Северодонецка, ранее занимал должность главы администрации города Брянка в ЛНР.