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В ЛНР задержали главу Северодонецка за бандитизм и убийства
Глава Северодонецка Николай Моргунов задержан за участие в банде и 11 убийствах
В ЛНР задержан глава администрации Северодонецка Николай Моргунов по подозрению в участии в вооруженной банде и совершении 11 убийств с 2014 года.
В ЛНР задержан глава администрации Северодонецка Николай Моргунов, сообщает РИА «Новости». Он подозревается в участии в бандитской деятельности и совершении ряда тяжких преступлений, включая убийства и разбои. Следователи СК РФ утверждают, что Моргунов с мая 2014 года активно участвовал в формировании устойчивой вооруженной группы.
По данным следствия, будучи главой администрации города Брянка, Моргунов предоставлял информацию участникам банды для похищения людей и вымогательства средств. В настоящее время расследуются 11 убийств, шесть похищений, четыре разбойных нападения и хищение имущества.
Общая сумма ущерба от похищенного имущества превышает 6 млн 200 тыс. рублей. Моргунов и другие участники группы арестованы и привлекаются к уголовной ответственности. В расследовании участвуют сотрудники УФСБ России по ЛНР и ГУУР МВД России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Николай Моргунов, который в июле 2022 года был назначен новым исполняющим обязанности главы администрации Северодонецка, ранее занимал должность главы администрации города Брянка в ЛНР.