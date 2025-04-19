  • Новость часаСМИ сообщили о возможном признании Крыма российским со стороны США
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    США готовят почву для выхода из конфликта на Украине
    Захарова опубликовала мем с котами в ответ на санкции против Куклачева
    Зеленский решил подготовить все гражданское население Украины к войне
    После рейда в бане Москвы полиция вышла на трудоустраивавших мигрантов в такси лиц
    Россия расторгла соглашения с Норвегией, Финляндией и Швецией по Баренцеву региону
    Хуситы атаковали американские авианосцы Harry Truman и Carl Vinson
    Армения, Грузия и Словакия поддержали антироссийскую резолюцию ООН
    В Москве началась работа по созданию нового российского стиля
    Россия и Украина провели обмен телами военных
    Мнения
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Самоустранение США – новость для Киева много хуже, чем для Москвы

    Американцы всё ещё рассчитывают на положительный результат по украинскому урегулированию. Интенсивность различных шагов и слов, видимо, означает, что активность за занавесом продолжается. Но ничего не гарантирует.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Чудо Благодатного огня оставляет надежду

    Было бы странно, если бы в современном мире у чуда Благодатного огня не существовало множества противников и разоблачителей. Уже один только факт, что именно православные участвуют в древнем обряде, говорит о том, какие силы и средства затрачиваются на разоблачительные признания.

    11 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Что нужно знать о новом американском консерватизме

    Китай – конечно, враг США, но враг естественный, географический, не экзистенциальный. Америке ни к чему уничтожать Китай: в этом случае полмира погрузится в хаос, кому это надо? Главный, по-настоящему экзистенциальный враг США – глобалисты.

    4 комментария
    19 апреля 2025, 02:10 • Новости дня

    Миронов предложил создать комиссию по реабилитации начальника «Смерш» Абакумова

    Миронов выступил за реабилитацию начальника «Смерш» Виктора Абакумова

    Tекст: Денис Тельманов

    Сергей Миронов заявил о необходимости реабилитации репрессированного начальника контрразведки «Смерш» Виктора Абакумова, предложив создать для этого специальную комиссию из сотрудников ФСБ, Генпрокуратуры и историков.

    Как сообщает РИА «Новости», лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов обратился с инициативой создать специальную комиссию для пересмотра дела начальника советской военной контрразведки «Смерш» Виктора Абакумова. Миронов подчеркнул, что Абакумов был репрессирован и расстрелян после войны, несмотря на выдающиеся заслуги, в том числе по борьбе с бандеровским подпольем, и его имя было незаслуженно забыто.

    По словам политика, «это ничто иное, как искажение истории и забвение памяти о героях Великой Отечественной войны». «Это несправедливо и даже недопустимо!», – подчеркнул лидер справедливороссов.

    Миронов напомнил, что вопрос о реабилитации Абакумова поднимался еще в 90-е, но так и не был решен.

    По словам Миронова, недавно эта тема вновь обсуждалась на встрече с представителями ФСБ, что свидетельствует о широкой поддержке инициативы. Депутат считает, что создание межведомственной комиссии с участием сотрудников ФСБ, Генпрокуратуры и историков позволит объективно рассмотреть вопрос и восстановить справедливость. Реабилитация Абакумова, по мнению парламентария, укрепит патриотизм и государственность в год юбилея Великой Победы.

    Главное управление контрразведки «Смерш» было создано 19 апреля 1943 года и подчинялось непосредственно Наркому обороны СССР Иосифу Сталину, а его первым начальником стал Виктор Абакумов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, принято решение опубликовать архивные документы особой важности о контрразведке «Смерш» к 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

    В частности, «Смерш» летом 1944 года сорвал вооруженный мятеж украинских националистов, проникших в Красную армию.

    Глава комиссии по расследованию расстрела польских офицеров в Катынском лесу профессор Герхард Бутц минимум дважды фальсифицировал результаты экспертиз согласно рассекреченным материалам ФСБ.

    17 апреля 2025, 21:48 • Новости дня
    Путин подписал указ о новых правилах ношения формы для войск и спецслужб
    Путин подписал указ о новых правилах ношения формы для войск и спецслужб
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подписал указ, изменяющий правила ношения военной формы, утвержденные Дмитрием Медведевым в 2010 году.

    Президент России Владимир Путин подписал указ, вносящий изменения в правила ношения военной формы, следует из указа на портале правовых актов.

    Указ изменяет положения, которые были утверждены в 2010 году при Дмитрии Медведеве, и обновляет униформу для различных родов войск и спецслужб, включая ФСБ, ФСО, СВР и Нацгвардию.

    В документе на сайте указано, что введены новые элементы шитья и нашивок для офицеров, прапорщиков и курсантов, включая высшее командование ФСБ и Главного управления спецпрограмм. Также для ФСО добавлены канты василькового цвета на фуражках и погонах.

    Полевая экипировка дополнена новыми зимними и летними комплектами для разведки и ФСБ, включая камуфляжные куртки и утепленные шапки. Особое внимание уделено военнослужащим-женщинам, уточнения для формы в морских частях и береговой охране.

    Отдельные требования касаются морской формы: обновлены погоны для офицеров ВМФ и сотрудников ФСБ, служащих на кораблях.

    Ранее Минобороны России объявило о разработке новых штурмовых комплектов питания для войск.

    Коментарии (7)
    18 апреля 2025, 00:33 • Новости дня
    Небензя назвал нереалистичным скорое прекращение огня из-за действий Киева
    Небензя назвал нереалистичным скорое прекращение огня из-за действий Киева
    @ Yuki Iwamura/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Представитель России при ООН Василий Небензя считает, что на данном этапе прекращение огня на Украине невозможно из-за несоблюдения Киевом договоренностей о моратории на удары по энергетическим объектам.

    О невозможности обсуждения прекращения огня на Украине на текущем этапе заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, сообщает ТАСС. Он подчеркнул, что причиной этому стал отказ украинской стороны соблюдать ограниченный мораторий на удары по энергетической инфраструктуре.

    Небензя пояснил, что ранее была предпринята попытка достижения ограниченного прекращения огня, касающегося исключительно объектов энергетической инфраструктуры. Однако, как было сказано, это соглашение не было выполнено Киевом, что делает невозможным обсуждение более широкого прекращения огня в текущих условиях.

    «Говорить о прекращении огня просто нереалистично на данном этапе», – подчеркнул он в своем выступлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер МИД Мария Захарова раскритиковала предложение Франции и Британии о размещении миротворцев на Украине, назвав его безумным и отметив отсутствие единства среди стран НАТО в поддержке этой инициативы.

    Россия должна согласиться на полное и безусловное прекращение огня на Украине, заявил президент Финляндии Александр Стубб после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским.

    Украинские Telegram-каналы распространили фейковую информацию о том, что президент США Дональд Трамп якобы установил некий дедлайн для Владимира Путина по прекращению огня на Украине.

    Коментарии (10)
    18 апреля 2025, 22:18 • Видео
    От России ждут ответа на главный вопрос

    США вернули европейцев за стол переговоров о судьбе Украины. Точнее, европейцы так считают, но самих американцев больше интересует мнение России. Ответа на свое предложение они ждут до Пасхи.

    Коментарии (0)
    17 апреля 2025, 23:20 • Новости дня
    Трамп не запретил Италии отправлять войска на Украину

    Трамп призвал Италию самостоятельно решать вопрос отправки контингента на Украину

    Трамп не запретил Италии отправлять войска на Украину
    @ Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Италия должна сама решать, отправлять ли воинский контингент на Украину в рамках миротворческой миссии, отметив, что он лично не против таких миссий.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Италия должна принять собственное решение о возможности отправки своего военного контингента на Украину в качестве миротворцев, передает ТАСС. Согласно его словам, такие миссии являются положительными, и он не возражает против них. Это заявление он сделал в Белом доме перед встречей с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

    Трамп добавил, что решение об участии в планах Парижа и Лондона по отправке миротворцев остается за Римом. Напомним, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала план размещения многонационального миротворческого контингента на Украине безумным. Она подчеркнула, что Париж и Лондон не могут добиться единогласной поддержки своего плана и что только прибалтийские страны готовы присоединиться к этой инициативе.

    Захарова также высказала мнение, что большинство стран-союзников сомневаются в реалистичности такой интервенции без США. По ее словам, Вашингтон, вероятно, осознает возможные последствия и не торопится поддерживать эту инициативу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила об отказе отправить итальянских военных на Украину в составе европейских сил по предложению Франции и Британии.

    Несколько европейских стран рассматривают возможность отправки на Украину контингента из 100 тыс. военных.

    Европейские лидеры на фоне пустующего кресла лидера Запада пытаются продемонстрировать свою важность, и Джорджа Мелони предложила распространить коллективную оборону НАТО на Украину, однако, по мнению политолога Александра Рара, в здравом уме вряд ли в Европе идею премьера Италии кто-либо поддержит.

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    18 апреля 2025, 05:15 • Новости дня
    Группа военных ВСУ сдалась в плен в Курской области

    Более десяти украинских солдат добровольно сдались российским военным в Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Группа военнослужащих Вооруженных сил Украины добровольно сложила оружие и сдалась в плен российским военным на территории Курской области, сообщило Минобороны России.

    Группа украинских солдат, численностью более десяти человек, сдалась в плен российским войскам в Курской области, передает ТАСС. По данным Министерства обороны России, военнослужащие гарнизона ВСУ, попавшие в окружение, продолжают капитулировать, неся значительные потери в живой силе и оружии.

    Минобороны России сообщило, что все участники курского столкновения, от офицеров до рядовых солдат, сдаются в плен. Гарантируется, что военнослужащие группировки «Север» обеспечат пленным украинским солдатам жизнь и достойное обращение в соответствии с российскими законами и нормами международного права.

    Также в ведомстве отметили нехватку подготовленных солдат в ВСУ, из-за чего многие украинские военные предпочитают сдаваться в плен, чтобы избежать участия в «мясных штурмах». По словам начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова, в Курской области в марте было взято в плен порядка 430 украинских военных, и процесс капитуляции продолжается ввиду бесперспективности дальнейшего сопротивления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские заключенные вступают в ряды ВСУ ради денежного вознаграждения и обещанной амнистии, что подтвердил пленный Роман Заяц; украинское командование предупредило родственников солдат о возможных репрессиях из-за сдачи в плен; в числе заблокированных в Свято-Николаевском Горнальском монастыре в Курской области украинских боевиков есть наемники с Кубы.

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    17 апреля 2025, 20:15 • Новости дня
    Лебедев: Все лидеры стран СНГ прибудут на День Победы в Москву

    Tекст: Ольга Иванова

    Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что все главы государств Содружества примут участие в торжественных мероприятиях в Москве 9 мая, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

    Лебедев заявил, что все лидеры стран – участниц СНГ примут участие в празднованиях 9 мая в Москве. Мероприятие будет приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает ТАСС.

    Во время заседания Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ Лебедев отметил, что эта новость приносит ему радость и удовлетворение. Присутствие всех глав государств СНГ на торжествах подчеркивает важность этого события для всех участников.

    Газета ВЗГЛЯД писала, кто приедет в Москву на парад Победы в 2025 году.

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    18 апреля 2025, 09:32 • Новости дня
    Польша захотела получить доступ к ядерному оружию США и Франции
    Польша захотела получить доступ к ядерному оружию США и Франции
    @ Marcin Banaszkiewicz/Fotonews/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Польши Анджей Дуда предложил сотрудничество с Францией и США для включения страны в программу ядерного зонтика и предоставления ядерного оружия, передает Bloomberg.

    Польский президент Анджей Дуда заявил, что Польша должна обратиться к Франции для включения в программу ядерного зонтика и продолжить контакты с США по вопросу предоставления ядерного оружия, передает Bloomberg,

    «Я считаю, мы можем принять оба решения. Эти две идеи не являются ни противоречащими, ни взаимоисключающими», – сказал Дуда.

    В марте премьер-министр Польши Дональд Туск заявил парламенту, что Варшава ведет «серьезные переговоры» по предложению президента Франции Эммануэля Макрона использовать ядерный потенциал Парижа для защиты европейских союзников.

    Попытки Дуды лоббировать предыдущую администрацию США на предмет участия Варшавы в программе ядерного обмена не дали никаких результатов. Защищая свои усилия, Дуда ранее заявлял, что роль НАТО заключается в том, чтобы противостоять «агрессивному поведению России». В частности, он указывал на размещение Москвой в 2023 году части тактического ядерного оружия в Беларуси, напомнило агентство.

    «Как НАТО собирается на это отреагировать? Мой ответ очень прост. Мы предлагаем вам распространить ядерное сотрудничество также и на нашу территорию», – предлагал польский президент.

    Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, Дуда призвал США переместить ядерное оружие в Польшу, что обеспечит большую безопасность для региона. На это из Вашингтона ответил вице-президент США Джей Ди Вэнс, подчеркнув, что администрация президента США Дональда Трампа не поддерживает идею размещения ядерного оружия в Восточной Европе.

    Ранее Россия и Белоруссия заявили о готовности к совместным мерам противодействия угрозам НАТО, включая военные и военно-технические действия, в связи с дестабилизирующими шагами альянса.

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    17 апреля 2025, 22:17 • Новости дня
    Лавров подтвердил готовность к работе с США по Украине

    Лавров провел разговор с Рубио о сотрудничестве по украинскому кризису

    Tекст: Денис Тельманов

    Сергей Лавров подтвердил готовность России к сотрудничеству с США для решения украинского кризиса, обсуждая это в телефонном разговоре с госсекретарем Марко Рубио.

    Как передает ТАСС, министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с госсекретарем США Марко Рубио вопросы сотрудничества по решению украинского кризиса. Лавров подчеркнул готовность Москвы продолжать совместную работу с американскими коллегами для устранения первопричин кризиса.

    В ходе телефонного разговора госсекретарь США, находящийся в Париже, сообщил Лаврову о своих встречах с представителями Украины, Франции и других европейских стран. Эти переговоры, как отметили в МИД РФ, были частью консультаций между Вашингтоном и Москвой, включая недавние обсуждения между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником США Стивеном Уиткоффом в Петербурге.

    Лавров и Рубио договорились поддерживать оперативную связь, особенно в свете предстоящих встреч США и европейцев с украинской стороной на следующей неделе. Это подчеркивает важность координации международных усилий для достижения стабильности в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с Сергеем Лавровым рассказал о переговорах с представителями Украины и других стран в Париже.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия продолжает доверительные контакты с США, отмечая, что Вашингтон начинает лучше понимать позицию Москвы по украинскому кризису.

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    17 апреля 2025, 15:28 • Новости дня
    Ушаков: Моди пока не ответил на приглашение в Москву на 9 Мая

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди получил приглашение посетить Москву на празднование 9 Мая, но пока не ответил на него, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «На 9 Мая премьер приглашен, но пока мы не получили ответ», – подчеркнул Ушаков, передает ТАСС.

    Ушаков также отметил, что президент России Владимир Путин планирует нанести визит в Индию. «В этом году наша очередь нанести визит в Индию. Об этом мы говорим», – добавил дипломат.

    Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко сообщил журналистам, что Москва ожидает визит премьер-министра Индии Нарендры Моди на парад Победы 9 мая.

    Индия сообщила о возможности визита министра обороны на парад Победы в Москве.

    Газета ВЗГЛЯД писала, кто приедет в Москву на парад Победы в 2025 году.

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    18 апреля 2025, 08:45 • Новости дня
    Американский эксперт восхитился ракетой «Искандер»

    Американский эксперт Шрайвер назвал российскую ракету «Искандер» впечатляющей

    Американский эксперт восхитился ракетой «Искандер»
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Американский военный эксперт Уилл Шрайвер отметил, что ракета «Искандер» оказала значительное влияние на ход конфликта на Украине, в отличие от неудачной американской ATACMS.

    Американский военный эксперт Уилл Шрайвер восхитился российской ракетой «Искандер», Он отметил ее как впечатляющую и изменившую правила игры в конфликте на Украине, передает РИА «Новости».

    Шрайвер подчеркнул, что «Искандер» оказал значительное влияние на военные действия, и его эффективность была признана даже среди западных экспертов.

    Эксперт раскритиковал американскую ракету ATACMS, заявив, что еще в конце 2023 года предсказывал ее «позорный провал». По его словам, теперь это мнение стало общепринятым среди военных аналитиков.

    Ранее в ноябре президент России Владимир Путин заявил, что модификации ракетной системы «Искандер» представляют собой российские аналоги всех трех модификаций ракет ATACMS.

    Новая российская баллистическая ракета «Орешник» способна доставлять ядерные заряды с мощностью, эквивалентной 45 атомным бомбам, примененным в Хиросиме, и развивать скорость до 10 махов.

    Журналист Чей Боуз заявил, что ракеты ATACMS, запущенные с украинской территории и сбитые российскими средствами ПВО, вошли в «список позора» наряду с немецкими Leopard и американскими Abrams.

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    18 апреля 2025, 01:39 • Новости дня
    Министр иностранных дел Франции Барро заявил о визите в Киев 9 мая

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро планирует посетить Киев 9 мая для участия во встрече министров иностранных дел европейских стран.

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что посетит Киев 9 мая, чтобы принять участие в встрече министров иностранных дел европейских стран, передает РИА «Новости». «Министры иностранных дел европейских стран собираются встретиться в Киеве 9 мая. Я обязательно там буду», – заявил он в эфире телеканала LCI.

    Барро также напомнил, что 9 мая совпадает с 75-летием плана Шумана, который предполагал объединение промышленности Франции и ФРГ, что стало началом евроинтеграции. Этот день является важной датой в истории Франции и Европы.

    Ранее издание Politico сообщило, что глава МИД Украины Андрей Сибига подтвердил приглашение европейским лидерам и высокопоставленным чиновникам посетить Киев 9 мая с целью продемонстрировать противовес России, где в это время пройдет парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала намерение президента Украины Владимира Зеленского пригласить лидеров ЕС в Киев 9 мая «театром абсурда».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские власти пригласили европейских лидеров посетить Киев 9 мая, чтобы отвлечь внимание от парада в Москве, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ Владимира Зеленского праздновать День Победы 9 мая свидетельствует о неуважении к памяти его деда.

    Спикер МИД Мария Захарова выразила мнение, что намерение Владимира Зеленского пригласить лидеров стран ЕС в Киев 9 мая является примером «театра абсурда».

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    17 апреля 2025, 22:05 • Новости дня
    Рубио сообщил Лаврову о контактах с представителями Украины во Франции

    Tекст: Денис Тельманов

    Госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с Сергеем Лавровым рассказал о переговорах с представителями Украины и других стран в Париже.

    Как передает ТАСС, госсекретарь США Марко Рубио, находясь в Париже, сообщил главе МИД РФ Сергею Лаврову о своих недавних контактах с представителями Украины, Франции и других европейских стран.

    По данным МИД РФ, эти контакты были частью консультаций между Вашингтоном и Москвой, обсуждавшихся в недавней беседе президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Санкт-Петербурге. Обсуждения касались вопросов двусторонних отношений и международной повестки.

    В сообщении министерства подчеркивается значимость данных контактов в контексте международных консультаций. «Госсекретарь проинформировал о состоявшихся там у него и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа контактах с представителями Украины, Франции и ряда других европейских стран», – заявили в МИД, отметив, что встречи прошли в рамках текущих консультаций между сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия продолжает доверительные контакты с США, отмечая, что Вашингтон начинает лучше понимать позицию Москвы по украинскому кризису.

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    18 апреля 2025, 03:13 • Новости дня
    ВСУ пригрозили репрессиями семьям пленных в Курской области

    Командование ВСУ угрожает семьям украинских солдат, сдавшихся в плен в Курской области

    Украинское командование предупредило родственников солдат о возможных репрессиях из-за сдачи в плен.

    Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) угрожает родственникам солдат, сдавшихся в плен российским силам в Курской области, передает ТАСС. По информации российских силовых структур, украинские военнослужащие, оставшиеся в пограничной зоне, получили предупреждение о возможных репрессиях в отношении их семей.

    Некоторые родственники украинских военнослужащих сообщили, что им довели информацию о том, что сдача в плен может иметь серьезные последствия для их близких. Эта информация поступила после заявлений начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова, который в марте сообщил о пленении порядка 430 украинских солдат в Курской области.

    Ранее в силовых структурах также отмечали, что в учебном центре в Черниговской области был введен специальный курс по поведению в плену, осведомленные о массовой сдаче украинских солдат. По состоянию на 13 апреля число пленных украинских военнослужащих превысило 500 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщил командир штурмового взвода с позывным «Саб», что мексиканский наемник покинул украинских солдат в Красногоровке, оставив их умирать на позиции; также сообщалось, что в числе заблокированных в Свято-Николаевском Горнальском монастыре в Курской области украинских боевиков есть наемники с Кубы.

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    16 апреля 2025, 09:09 • Новости дня
    Захарова назвала абсурдом планы Зеленского пригласить лидеров ЕС в Киев 9 мая

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова выразила мнение, что намерение Владимира Зеленского пригласить лидеров стран ЕС в Киев 9 мая является примером «театра абсурда».

    По ее словам, инициатива Зеленского пригласить глав стран ЕС в Киев 9 мая достойна определения «театр абсурда», передает радио Sputnik.

    Дипломат подчеркнула, что это выражение стало системно использоваться с 2013 года для обозначения шагов и заявлений, исходящих от коллективного Запада.

    Захарова подчеркнула, что вот уже более десяти лет многие мероприятия и решения, предпринимаемые западными странами, характеризуются данным выражением.

    Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас пригрозила последствиями за поездку на парад Победы в Москву.

    Кремль призвал суверенные европейские государства самостоятельно оценить эти угрозы, а Россия надеется на участие всех приглашенных лидеров СНГ в параде.

    Также сообщалось, что на парад Победы в 2025 году в Москву приедут представители из разных стран.

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    18 апреля 2025, 00:07 • Новости дня
    Швыдкой осудил недопуск послов России и Белоруссии на мероприятия в Берлине 8 мая

    Tекст: Денис Тельманов

    Михаил Швыдкой назвал аморальной политику Запада по недопуску россиян и белорусов к мероприятиям в честь юбилея окончания Второй мировой войны в Берлине.

    Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что планы западных стран не допустить россиян и белорусов к участию в памятных мероприятиях, посвященных юбилею Победы над фашизмом, являются аморальными. По его словам, это политическое решение, лишенное морального права, передает РИА «Новости».

    Ранее стало известно, что послы России и Белоруссии не получили приглашения на мероприятие в немецком бундестаге, которое состоится 8 мая. Швыдкой подчеркнул, что подобные действия на Западе – это «чистое политиканство».

    Он отметил, что западные исторические книги редко упоминают о роли советской армии и народа в Победе, и это недопустимо. Швыдкой подчеркнул важность защиты исторической памяти для будущих поколений, добавив, что «молодым людям нужно рассказывать о том, как было на самом деле».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил о своем намерении посетить Москву на празднование 80-летия Победы, несмотря на предостережения главы дипломатии ЕС.

    Президент Сербии Александр Вучич также подтвердил, что он не изменил своего решения посетить Москву 9 мая, несмотря на значительное политическое давление извне.

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил о планах западных стран, включая Польшу и прибалтийские республики, сорвать мероприятия к 80-летию Победы.

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    18 апреля 2025, 01:57 • Новости дня
    Ребенок погиб в ДНР при атаке украинского дрона-камикадзе

    Мальчик 2015 года рождения погиб в Володарском ДНР из-за атаки дрона ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    В Володарском на Украине мальчик 2015 года рождения погиб в результате атаки дрона-камикадзе, выпущенного силами ВСУ, что стало очередным случаем пострадавших среди мирного населения.

    Как передает ТАСС, в поселке Володарское Донецкой Народной Республики произошла трагедия: ребенок, мальчик 2015 года рождения, погиб в результате атаки дрона-камикадзе, выпущенного Вооруженными силами Украины. «Населенный пункт Володарское – в результате атаки БПЛА-камикадзе по улице Володарского погиб ребенок – мальчик 2015 года рождения», – говорится в официальном сообщении администрации ДНР.

    Кроме того, управление по документированию военных преступлений Украины сообщило, что за последние сутки было зафиксировано 21 нападение украинских вооруженных сил на населенные пункты ДНР. В результате этих атак выпущено 49 боеприпасов, в результате чего были повреждены четыре жилых дома, автомобиль, а также один объект гражданской инфраструктуры и коммунальная техника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атак вооруженных сил Украины на Белгородскую область были повреждены дома, административные здания, ЛЭП и машины, а в селе Борки получил ранение боец подразделения «Орлан»; в Селидове Донецкой Народной Республики в результате атаки вооруженных сил Украины пострадал мирный житель на улице Гайдара; два мирных жителя погибли и трое были госпитализированы после обстрела Голой Пристани в Херсонской области.

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