Миронов выступил за реабилитацию начальника «Смерш» Виктора Абакумова

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает РИА «Новости», лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов обратился с инициативой создать специальную комиссию для пересмотра дела начальника советской военной контрразведки «Смерш» Виктора Абакумова. Миронов подчеркнул, что Абакумов был репрессирован и расстрелян после войны, несмотря на выдающиеся заслуги, в том числе по борьбе с бандеровским подпольем, и его имя было незаслуженно забыто.

По словам политика, «это ничто иное, как искажение истории и забвение памяти о героях Великой Отечественной войны». «Это несправедливо и даже недопустимо!», – подчеркнул лидер справедливороссов.

Миронов напомнил, что вопрос о реабилитации Абакумова поднимался еще в 90-е, но так и не был решен.

По словам Миронова, недавно эта тема вновь обсуждалась на встрече с представителями ФСБ, что свидетельствует о широкой поддержке инициативы. Депутат считает, что создание межведомственной комиссии с участием сотрудников ФСБ, Генпрокуратуры и историков позволит объективно рассмотреть вопрос и восстановить справедливость. Реабилитация Абакумова, по мнению парламентария, укрепит патриотизм и государственность в год юбилея Великой Победы.

Главное управление контрразведки «Смерш» было создано 19 апреля 1943 года и подчинялось непосредственно Наркому обороны СССР Иосифу Сталину, а его первым начальником стал Виктор Абакумов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, принято решение опубликовать архивные документы особой важности о контрразведке «Смерш» к 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

В частности, «Смерш» летом 1944 года сорвал вооруженный мятеж украинских националистов, проникших в Красную армию.

Глава комиссии по расследованию расстрела польских офицеров в Катынском лесу профессор Герхард Бутц минимум дважды фальсифицировал результаты экспертиз согласно рассекреченным материалам ФСБ.