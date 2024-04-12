ФСБ обнародовала показания Бутца о фальсификации анализов по «катынскому делу»

Tекст: Александра Юдина

По информации лаборанта Бутца, обер-ефрейтора Людвига Шнейдера, однажды ему было поручено провести анализ ржавчины на ноже, найденном в одной из могил. Получив результат 23,3% содержания закиси железа, Бутц пришел в ярость и потребовал изменить его на 68,2%. Под давлением Шнейдер был вынужден переписать акт, передает ТАСС.

Помимо показаний Шнейдера, в рассекреченных документах содержатся и другие материалы, изобличающие фальсификацию со стороны Бутца. Эти материалы, переданные УФСБ по Смоленской области в рамках проекта «Без срока давности», включают справки, разведданные и спецсообщения контрразведки Смерш, датированные 1944-1945 годами.

Рассекреченные материалы ставят под сомнение выводы катынской комиссии под руководством Бутца и проливают новый свет на трагические события в Катынском лесу.

Накануне ФСБ рассекретила документы о казни нацистами советских разведчиков под Смоленском.

В сентябре Минобороны России запустило новый мультимедийный историко-познавательный раздел «Мы помним с Алешей дороги Смоленщины…», посвященный освобождению Смоленска от немецко-фашистских оккупантов. В разделе опубликованы материалы о зверствах нацистов, героизме партизан и подвигах советских военных.

