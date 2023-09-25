Минобороны рассекретило архивы о зверствах нацистов в Смоленске

Министерство обороны России рассекретило архивы о зверствах нацистов в Смоленске

Tекст: Антон Никитин

«Минобороны России к 80-летию со дня освобождения Смоленска от немецко-фашистских оккупантов открывает новый мультимедийный историко-познавательный раздел «Мы помним с Алешей дороги Смоленщины…», в котором рассказывается об одном из важнейших эпизодов стратегической операции «Суворов» – о боях за город-герой Смоленск, передает ТАСС.

В Минобороны отметили, что представленные в проекте оперативные карты, журналы боевых действий, политдонесения и наградные материалы свидетельствуют о героизме и отличной боевой выучке советских воинов, рассказывают о преступлениях гитлеровцев, совершенных на смоленской земле.

Раздел открывается историями об оккупации Смоленщины. В архивных документах, которые размещены на сайте, описываются зверства немецко-фашистских захватчиков. Так, в рассекреченном донесении политотдела 312-й Смоленской стрелковой дивизии от 26 сентября 1943 года рассказывается, что, по словам одного горожанина, годовщину своего вступления в Смоленск гитлеровцы отметили тем, что расстреляли 2,5 тыс. человек. Кроме того, по рассказам жителей было установлено, что оккупанты насильно угоняли население на запад, а последняя партия была отправлена 23 сентября 1943 года.

«Как показало расследование немецких преступлений в Смоленске, оккупанты массово расстреливали, угоняли в рабство местных жителей, убивали их с помощью газовых камер. По предварительным подсчетам, которые были произведены при вскрытии массовых захоронений, количество жертв немецко-фашисткой оккупации колебалось от 100 тыс. до 120 тыс. человек. Впоследствии было установлено более точное число – свыше 135 тыс. погибших. На 10 октября 1943 года в Смоленске с учетом вернувшихся после освобождения насчитывалось до 30 тыс. [человек] населения», – отмечается в донесении главного военного прокурора Западного фронта, которое также размещено на сайте.

Кроме того, отмечается, что во время оккупации в Смоленске действовало советское подполье, а в Смоленской области – партизаны. Гитлеровцы после неудачных попыток уничтожить подполье проводили карательные операции против мирного населения. Например, после одной из неудачных операций, немецкое командование решило организовать расправу над мирным населением. В результате были сожжены две деревни, 150 человек из числа стариков, женщин и детей были расстреляны.

Рассказывается в разделе и об освобождении города. Так, первыми в Смоленск вступили разведчики 859-го артиллерийского и 1079-го стрелкового полков. В 06.00 старший сержант Гладких из разведгруппы артполка водрузил Красное знамя над зданием элеватора в северной части города. В 07.00 комсорг из 1079-го стрелкового полка лейтенант Варсенов водрузил второй флаг над одним из зданий в южной части Смоленска.

В разделе также опубликованы карты и боевые журналы подразделений, освобождавших город.

Еще одна вкладка раздела посвящена героям Смоленской операции. В ней рассказывается о красноармейцах, их подвигах и наградах. Так, младший лейтенант Михаил Гуревич был советским художником, который добровольцем ушел на фронт. 17 сентября 1943 года на подступах к Смоленску он командовал взводом 45-мм пушек. В результате вражеской контратаки выбыли из строя все его орудийные расчеты. В этой ситуации Гуревич подбежал к одному из орудий и стал лично в упор расстреливать фашистов. Когда у него закончились боеприпасы, он подбежал к другому орудию и продолжил вести огонь до последнего снаряда. После этого семь раз раненый Михаил Гуревич стал истреблять противника гранатами и огнем своего автомата. В результате советский командир уничтожил до 80 гитлеровцев. В этом бою он погиб.

25 сентября отмечается 80-летие освобождения Смоленска от фашистов, которое стало результатом Смоленской стратегической наступательной операции (операция «Суворов»).