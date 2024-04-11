Русская история учит нас тому, что мир – это далеко не всегда хорошо. Вопрос – на каких условиях он заключается и что следует после этого. Результаты по крайней мере двух русских войн были перечеркнуты именно переговорами.0 комментариев
ФСБ рассекретила документы о казни нацистами советских разведчиков под Смоленском
ФСБ рассекретила документы о казни нацистами под Смоленском 150 советских разведчиков
Управление ФСБ по Смоленской области рассекретило новые документы о казни нацистами под Смоленском 150 советских разведчиков в годы Великой Отечественной войны. В нацистском лагере при станции Красный Бор в Смоленской области были расстреляны около 150 сотрудников советских разведорганов.
Документы были переданы в рамках проекта «Без срока давности» в Государственный архив новейшей истории Смоленской области. Они включают справки, разведданные и спецсообщения контрразведки СМЕРШ, а также протокол допроса следователя 269-й немецкой пехотной дивизии Феликса Нико, передает ТАСС.
Нико, будучи членом НСДАП, допросил до 2 тыс. советских военнопленных. Он вспоминал, что «разоблачил лично до 150 агентов советских разведывательных и контрразведывательных органов». Впоследствии их расстреляли в Красном Бору. Всего в лагере было убито около 400 советских граждан.
Расследование деятельности нацистского лагеря Красный Бор продолжается.
В сентябре Минобороны России запустило новый мультимедийный историко-познавательный раздел «Мы помним с Алешей дороги Смоленщины…», посвященный освобождению Смоленска от немецко-фашистских оккупантов. В разделе опубликованы материалы о зверствах нацистов, героизме партизан и подвигах советских военных.