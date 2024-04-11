ФСБ рассекретила документы о казни нацистами советских разведчиков под Смоленском

ФСБ рассекретила документы о казни нацистами под Смоленском 150 советских разведчиков

Tекст: Ольга Никитина

Документы были переданы в рамках проекта «Без срока давности» в Государственный архив новейшей истории Смоленской области. Они включают справки, разведданные и спецсообщения контрразведки СМЕРШ, а также протокол допроса следователя 269-й немецкой пехотной дивизии Феликса Нико, передает ТАСС.

Нико, будучи членом НСДАП, допросил до 2 тыс. советских военнопленных. Он вспоминал, что «разоблачил лично до 150 агентов советских разведывательных и контрразведывательных органов». Впоследствии их расстреляли в Красном Бору. Всего в лагере было убито около 400 советских граждан.

Расследование деятельности нацистского лагеря Красный Бор продолжается.

В сентябре Минобороны России запустило новый мультимедийный историко-познавательный раздел «Мы помним с Алешей дороги Смоленщины…», посвященный освобождению Смоленска от немецко-фашистских оккупантов. В разделе опубликованы материалы о зверствах нацистов, героизме партизан и подвигах советских военных.