  • Новость часаСША уничтожили порт Рас-Иса в Йемене
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    США временно вернули европейцам самоуважение
    Путин подписал указ о новых правилах ношения формы для войск и спецслужб
    Политолог объяснил исключение «Талибана» из числа террористических организаций
    Синоптики предупредили об аномальной жаре в Центральной России на Пасху
    Рубио рассказал Лаврову о переговорах с Британией, Францией и Украиной в Париже
    Небензя: Прекращение огня на Украине невозможно из-за Киева
    Трамп заявил о недовольстве работой Зеленского
    США уничтожили порт Рас-Иса в Йемене
    Москвич получил 15 лет за теракты и сотрудничество с Украиной
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Что нужно знать о новом американском консерватизме

    Китай – конечно, враг США, но враг естественный, географический, не экзистенциальный. Америке ни к чему уничтожать Китай: в этом случае полмира погрузится в хаос, кому это надо? Главный, по-настоящему экзистенциальный враг США – глобалисты.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Миграционная политика ждет нестандартных решений

    В вопросе о мигрантах Россия столкнулась с задачей, для которой не просматривается исторического опыта решений. Применительно к миграционному потоку из стран Центральной Азии прежние подходы ассимиляции могут оказаться неприменимыми.

    19 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему Америка всегда будет воевать

    Коллективный разум в Сети подсчитал, что за время своего существования США воевали 92% времени, то есть 225 лет из 243. Эти выкладки сложно назвать безупречными с точки зрения методологии, но мало кто станет ставить под сомнение тезис, что США находятся почти в перманентном состоянии войны.

    6 комментариев
    18 апреля 2025, 08:45 • Новости дня

    Американский эксперт восхитился ракетой «Искандер»

    Американский эксперт Шрайвер назвал российскую ракету «Искандер» впечатляющей

    Tекст: Вера Басилая

    Американский военный эксперт Уилл Шрайвер отметил, что ракета «Искандер» оказала значительное влияние на ход конфликта на Украине, в отличие от неудачной американской ATACMS.

    Американский военный эксперт Уилл Шрайвер восхитился российской ракетой «Искандер», Он отметил ее как впечатляющую и изменившую правила игры в конфликте на Украине, передает РИА «Новости».

    Шрайвер подчеркнул, что «Искандер» оказал значительное влияние на военные действия, и его эффективность была признана даже среди западных экспертов.

    Эксперт раскритиковал американскую ракету ATACMS, заявив, что еще в конце 2023 года предсказывал ее «позорный провал». По его словам, теперь это мнение стало общепринятым среди военных аналитиков.

    Ранее в ноябре президент России Владимир Путин заявил, что модификации ракетной системы «Искандер» представляют собой российские аналоги всех трех модификаций ракет ATACMS.

    Новая российская баллистическая ракета «Орешник» способна доставлять ядерные заряды с мощностью, эквивалентной 45 атомным бомбам, примененным в Хиросиме, и развивать скорость до 10 махов.

    Журналист Чей Боуз заявил, что ракеты ATACMS, запущенные с украинской территории и сбитые российскими средствами ПВО, вошли в «список позора» наряду с немецкими Leopard и американскими Abrams.

    17 апреля 2025, 21:48 • Новости дня
    Путин подписал указ о новых правилах ношения формы для войск и спецслужб
    Путин подписал указ о новых правилах ношения формы для войск и спецслужб
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подписал указ, изменяющий правила ношения военной формы, утвержденные Дмитрием Медведевым в 2010 году.

    Президент России Владимир Путин подписал указ, вносящий изменения в правила ношения военной формы, следует из указа на портале правовых актов.

    Указ изменяет положения, которые были утверждены в 2010 году при Дмитрии Медведеве, и обновляет униформу для различных родов войск и спецслужб, включая ФСБ, ФСО, СВР и Нацгвардию.

    В документе на сайте указано, что введены новые элементы шитья и нашивок для офицеров, прапорщиков и курсантов, включая высшее командование ФСБ и Главного управления спецпрограмм. Также для ФСО добавлены канты василькового цвета на фуражках и погонах.

    Полевая экипировка дополнена новыми зимними и летними комплектами для разведки и ФСБ, включая камуфляжные куртки и утепленные шапки. Особое внимание уделено военнослужащим-женщинам, уточнения для формы в морских частях и береговой охране.

    Отдельные требования касаются морской формы: обновлены погоны для офицеров ВМФ и сотрудников ФСБ, служащих на кораблях.

    Ранее Минобороны России объявило о разработке новых штурмовых комплектов питания для войск.

    Коментарии (3)
    18 апреля 2025, 00:33 • Новости дня
    Небензя назвал нереалистичным скорое прекращение огня из-за действий Киева
    Небензя назвал нереалистичным скорое прекращение огня из-за действий Киева
    @ Yuki Iwamura/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Представитель России при ООН Василий Небензя считает, что на данном этапе прекращение огня на Украине невозможно из-за несоблюдения Киевом договоренностей о моратории на удары по энергетическим объектам.

    О невозможности обсуждения прекращения огня на Украине на текущем этапе заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, сообщает ТАСС. Он подчеркнул, что причиной этому стал отказ украинской стороны соблюдать ограниченный мораторий на удары по энергетической инфраструктуре.

    Небензя пояснил, что ранее была предпринята попытка достижения ограниченного прекращения огня, касающегося исключительно объектов энергетической инфраструктуры. Однако, как было сказано, это соглашение не было выполнено Киевом, что делает невозможным обсуждение более широкого прекращения огня в текущих условиях.

    «Говорить о прекращении огня просто нереалистично на данном этапе», – подчеркнул он в своем выступлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер МИД Мария Захарова раскритиковала предложение Франции и Британии о размещении миротворцев на Украине, назвав его безумным и отметив отсутствие единства среди стран НАТО в поддержке этой инициативы.

    Россия должна согласиться на полное и безусловное прекращение огня на Украине, заявил президент Финляндии Александр Стубб после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским.

    Украинские Telegram-каналы распространили фейковую информацию о том, что президент США Дональд Трамп якобы установил некий дедлайн для Владимира Путина по прекращению огня на Украине.

    Коментарии (3)
    17 апреля 2025, 14:22 • Видео
    Кто у Трампа больше всех не любит Россию

    В окружении президента США Дональда Трампа раскол по русскому вопросу. Одни приближенные вроде спецпредставителя Стива Уиткоффа настаивают на продолжении диалога. Но есть и «ястребы», которые считают, что Трампу пора начать шантажировать Москву и ввести новые санкции. Кто эти люди?

    Коментарии (0)
    17 апреля 2025, 22:17 • Новости дня
    Лавров подтвердил готовность к работе с США по Украине

    Лавров провел разговор с Рубио о сотрудничестве по украинскому кризису

    Tекст: Денис Тельманов

    Сергей Лавров подтвердил готовность России к сотрудничеству с США для решения украинского кризиса, обсуждая это в телефонном разговоре с госсекретарем Марко Рубио.

    Как передает ТАСС, министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с госсекретарем США Марко Рубио вопросы сотрудничества по решению украинского кризиса. Лавров подчеркнул готовность Москвы продолжать совместную работу с американскими коллегами для устранения первопричин кризиса.

    В ходе телефонного разговора госсекретарь США, находящийся в Париже, сообщил Лаврову о своих встречах с представителями Украины, Франции и других европейских стран. Эти переговоры, как отметили в МИД РФ, были частью консультаций между Вашингтоном и Москвой, включая недавние обсуждения между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником США Стивеном Уиткоффом в Петербурге.

    Лавров и Рубио договорились поддерживать оперативную связь, особенно в свете предстоящих встреч США и европейцев с украинской стороной на следующей неделе. Это подчеркивает важность координации международных усилий для достижения стабильности в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с Сергеем Лавровым рассказал о переговорах с представителями Украины и других стран в Париже.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия продолжает доверительные контакты с США, отмечая, что Вашингтон начинает лучше понимать позицию Москвы по украинскому кризису.

    Коментарии (2)
    15 апреля 2025, 09:39 • Новости дня
    Разработчик: «Орбита» позволит атаковать цели в зоне СВО дронами из любой точки мира

    Tекст: Ирма Каплан

    Система «Орбита» позволит операторам наносить удары по противнику в зоне спецоперации, находясь в безопасных условиях на территории России или других стран мира.

    Система сверхдальнего управления FPV-дронами «Орбита» предоставляет операторам возможность запускать их по целям из любой точки мира, обеспечивая безопасность и снижая психологическое давление, заявил РИА «Новости» председатель правления «Центра беспилотных систем и технологий» – разработчика системы Андрей Безруков.

    «На мой взгляд, мы можем реализовать историю, связанную с созданием профильных подразделений, суперпрофессиональных пилотов в любой точке страны, которые будут управлять беспилотными системами также в любой точке фронта и в любой точке мира», – сказал он.

    Компания-разработчик планирует первую небольшую поставку системы «Орбита» подразделениям российской армии, в том числе добровольческой бригаде «Эспаньола», которая уже использовала этот комплекс.

    Я думаю, что эффект (влияние на СВО – ред.) будет большим», – резюмировал Безруков.

    Система «Орбита» разработана «Центром беспилотных систем и технологий» под руководством Андрея Безрукова. Она состоит из интеллектуальной системы связи с автоматическим  сопровождением цели.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, первый успешный пуск дрона из Москвы на сверхдальнее расстояние с помощью системы «Орбита» прошел успешно, поражена цель ВСУ в Часовом Яре ДНР.

    Кроме того, Кантемировская дивизия начала использовать  звукометрическое устройство, которое позволяет обнаруживать врага на расстоянии до 15 км, что увеличивает как точность, так и безопасность артиллерийских операций.

    Коментарии (0)
    17 апреля 2025, 23:20 • Новости дня
    Трамп заявил об ответственности Италии за решение по контингенту на Украине

    Трамп призвал Италию самостоятельно решать вопрос отправки контингента на Украину

    Трамп заявил об ответственности Италии за решение по контингенту на Украине
    @ Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Италия должна сама решать, отправлять ли воинский контингент на Украину в рамках миротворческой миссии, отметив, что он лично не против таких миссий.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Италия должна принять собственное решение о возможности отправки своего военного контингента на Украину в качестве миротворцев, передает ТАСС. Согласно его словам, такие миссии являются положительными, и он не возражает против них. Это заявление он сделал в Белом доме перед встречей с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

    Трамп добавил, что решение об участии в планах Парижа и Лондона по отправке миротворцев остается за Римом. Напомним, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала план размещения многонационального миротворческого контингента на Украине безумным. Она подчеркнула, что Париж и Лондон не могут добиться единогласной поддержки своего плана и что только прибалтийские страны готовы присоединиться к этой инициативе.

    Захарова также высказала мнение, что большинство стран-союзников сомневаются в реалистичности такой интервенции без США. По ее словам, Вашингтон, вероятно, осознает возможные последствия и не торопится поддерживать эту инициативу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила об отказе отправить итальянских военных на Украину в составе европейских сил по предложению Франции и Британии.

    Несколько европейских стран рассматривают возможность отправки на Украину контингента из 100 тыс. военных.

    Европейские лидеры на фоне пустующего кресла лидера Запада пытаются продемонстрировать свою важность, и Джорджа Мелони предложила распространить коллективную оборону НАТО на Украину, однако, по мнению политолога Александра Рара, в здравом уме вряд ли в Европе идею премьера Италии кто-либо поддержит.

    Коментарии (0)
    18 апреля 2025, 05:15 • Новости дня
    Группа военных ВСУ сдалась в плен в Курской области

    Более десяти украинских солдат добровольно сдались российским военным в Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Группа военнослужащих Вооруженных сил Украины добровольно сложила оружие и сдалась в плен российским военным на территории Курской области, сообщило Минобороны России.

    Группа украинских солдат, численностью более десяти человек, сдалась в плен российским войскам в Курской области, передает ТАСС. По данным Министерства обороны России, военнослужащие гарнизона ВСУ, попавшие в окружение, продолжают капитулировать, неся значительные потери в живой силе и оружии.

    Минобороны России сообщило, что все участники курского столкновения, от офицеров до рядовых солдат, сдаются в плен. Гарантируется, что военнослужащие группировки «Север» обеспечат пленным украинским солдатам жизнь и достойное обращение в соответствии с российскими законами и нормами международного права.

    Также в ведомстве отметили нехватку подготовленных солдат в ВСУ, из-за чего многие украинские военные предпочитают сдаваться в плен, чтобы избежать участия в «мясных штурмах». По словам начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова, в Курской области в марте было взято в плен порядка 430 украинских военных, и процесс капитуляции продолжается ввиду бесперспективности дальнейшего сопротивления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские заключенные вступают в ряды ВСУ ради денежного вознаграждения и обещанной амнистии, что подтвердил пленный Роман Заяц; украинское командование предупредило родственников солдат о возможных репрессиях из-за сдачи в плен; в числе заблокированных в Свято-Николаевском Горнальском монастыре в Курской области украинских боевиков есть наемники с Кубы.

    Коментарии (4)
    17 апреля 2025, 22:05 • Новости дня
    Рубио сообщил Лаврову о контактах с представителями Украины во Франции

    Tекст: Денис Тельманов

    Госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с Сергеем Лавровым рассказал о переговорах с представителями Украины и других стран в Париже.

    Как передает ТАСС, госсекретарь США Марко Рубио, находясь в Париже, сообщил главе МИД РФ Сергею Лаврову о своих недавних контактах с представителями Украины, Франции и других европейских стран.

    По данным МИД РФ, эти контакты были частью консультаций между Вашингтоном и Москвой, обсуждавшихся в недавней беседе президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Санкт-Петербурге. Обсуждения касались вопросов двусторонних отношений и международной повестки.

    В сообщении министерства подчеркивается значимость данных контактов в контексте международных консультаций. «Госсекретарь проинформировал о состоявшихся там у него и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа контактах с представителями Украины, Франции и ряда других европейских стран», – заявили в МИД, отметив, что встречи прошли в рамках текущих консультаций между сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия продолжает доверительные контакты с США, отмечая, что Вашингтон начинает лучше понимать позицию Москвы по украинскому кризису.

    Коментарии (0)
    18 апреля 2025, 03:13 • Новости дня
    ВСУ пригрозили репрессиями семьям пленных в Курской области

    Командование ВСУ угрожает семьям украинских солдат, сдавшихся в плен в Курской области

    Украинское командование предупредило родственников солдат о возможных репрессиях из-за сдачи в плен.

    Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) угрожает родственникам солдат, сдавшихся в плен российским силам в Курской области, передает ТАСС. По информации российских силовых структур, украинские военнослужащие, оставшиеся в пограничной зоне, получили предупреждение о возможных репрессиях в отношении их семей.

    Некоторые родственники украинских военнослужащих сообщили, что им довели информацию о том, что сдача в плен может иметь серьезные последствия для их близких. Эта информация поступила после заявлений начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова, который в марте сообщил о пленении порядка 430 украинских солдат в Курской области.

    Ранее в силовых структурах также отмечали, что в учебном центре в Черниговской области был введен специальный курс по поведению в плену, осведомленные о массовой сдаче украинских солдат. По состоянию на 13 апреля число пленных украинских военнослужащих превысило 500 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщил командир штурмового взвода с позывным «Саб», что мексиканский наемник покинул украинских солдат в Красногоровке, оставив их умирать на позиции; также сообщалось, что в числе заблокированных в Свято-Николаевском Горнальском монастыре в Курской области украинских боевиков есть наемники с Кубы.

    Коментарии (0)
    15 апреля 2025, 10:38 • Новости дня
    Генерал Кейн возглавил Объединенный комитет начальников штабов США

    Генерал-лейтенант Дэн Кейн принял присягу как глава Объединенного комитета США

    Tекст: Ирма Каплан

    Генерал-лейтенант ВВС Дэн Кейн официально стал председателем Объединенного комитета начальников штабов США после одобрения кандидатуры Сенатом.

    Генерал ВВС США Дэн Кейн был приведен к присяге в качестве председателя Объединенного комитета начальников штабов, спустя почти два месяца после того, как американский президент Дональд Трамп уволил его предшественника, передает Associated Press.

    «Самое важное, что вы должны знать обо мне, так это то, что я доверяю вам. Я верю, что вы умеете принимать трудные решения, стойко переносить невзгоды и поступать правильно», – заявил Кейн на церемонии принятия присяги.

    Он добавил, что Вооруженные силы США должны быть достаточно вооружены, глобально интегрированы и готовы сражаться и побеждать в национальных войнах. А для этого, по его словам, ВС США должны идти в ногу с технологическими и стратегическими изменениями, поощрять инновации и быть готовыми к адаптации.

    Кейн – заслуженный пилот истребителя F-16, первый офицер, которого отозвали из отставки и вернули на действительную службу. Он сменил на посту главы Объединенного комитета Чарльза Брауна-младшего, уволенного Трампом в рамках широкой чистки рядов военных офицеров, которые, как полагают, поддерживали программы многообразия и равенства в американской армии.

    Официальная церемония его вступления в должность состоится на этой неделе в Белом доме.

    Как писала в феврале газета ВЗГЛЯД, Пентагон планирует отставку генералов и адмиралов, связанных с продвижением идей DEI («разнообразие, равенство и инклюзивность»). В частности, под угрозой увольнения находится председатель Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет с Пентагоном после того, как министр обороны США Пит Хегсет поручил подготовить план по сокращению военного бюджета, чтобы траты американского Минобороны ежегодно сокращались на 50 млрд долларов.

    Коментарии (0)
    15 апреля 2025, 09:57 • Новости дня
    США и Южная Корея провели учения с бомбардировщиком B-1B

    Вооруженные силы США и Южной Кореи провели учения с бомбардировщиком B-1B

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во вторник Вооруженные силы США и Южной Кореи провели совместные авиационные учения с участием стратегического бомбардировщика B-1B, продемонстрировав военную мощь в ответ на угрозы со стороны КНДР.

    Вооруженные силы Южной Кореи и США провели совместные учения с участием стратегического бомбардировщика B-1B, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Ренхап». Учения прошли 15 апреля и включали в себя участие южнокорейских истребителей F-35A, а также южнокорейских и американских F-16.

    По информации «Ренхап», учения проводились в день празднования в КНДР «Праздника Солнца», приуроченного к годовщине со дня рождения Ким Ир Сена. Это событие стало символической демонстрацией силы и сдерживания в адрес Пхеньяна. Южнокорейское Минобороны отметило, что маневры направлены на укрепление взаимодействия Вооруженных сил двух стран и ответ на угрозы со стороны северокорейских ядерных и ракетных вооружений.

    Бомбардировщик B-1B, участвовавший в учениях, не является носителем ядерного оружия, но может нести до 57 тонн обычных вооружений, что делает его важным элементом в стратегии сдерживания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе учений в Южной Корее истребитель случайно сбросил восемь авиабомб на деревню. США и Южная Корея провели учения ВВС с участием бомбардировщика B-1B. Ким Чен Ын обвинил США в нарушении баланса на Корейском полуострове.

    Коментарии (0)
    18 апреля 2025, 01:57 • Новости дня
    Ребенок погиб в ДНР при атаке украинского дрона-камикадзе

    Мальчик 2015 года рождения погиб в Володарском ДНР из-за атаки дрона ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    В Володарском на Украине мальчик 2015 года рождения погиб в результате атаки дрона-камикадзе, выпущенного силами ВСУ, что стало очередным случаем пострадавших среди мирного населения.

    Как передает ТАСС, в поселке Володарское Донецкой Народной Республики произошла трагедия: ребенок, мальчик 2015 года рождения, погиб в результате атаки дрона-камикадзе, выпущенного Вооруженными силами Украины. «Населенный пункт Володарское – в результате атаки БПЛА-камикадзе по улице Володарского погиб ребенок – мальчик 2015 года рождения», – говорится в официальном сообщении администрации ДНР.

    Кроме того, управление по документированию военных преступлений Украины сообщило, что за последние сутки было зафиксировано 21 нападение украинских вооруженных сил на населенные пункты ДНР. В результате этих атак выпущено 49 боеприпасов, в результате чего были повреждены четыре жилых дома, автомобиль, а также один объект гражданской инфраструктуры и коммунальная техника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атак вооруженных сил Украины на Белгородскую область были повреждены дома, административные здания, ЛЭП и машины, а в селе Борки получил ранение боец подразделения «Орлан»; в Селидове Донецкой Народной Республики в результате атаки вооруженных сил Украины пострадал мирный житель на улице Гайдара; два мирных жителя погибли и трое были госпитализированы после обстрела Голой Пристани в Херсонской области.

    Коментарии (0)
    18 апреля 2025, 03:57 • Новости дня
    Пленный: Украинские заключенные выбрали армию ради денег и амнистии

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские заключенные вступают в ряды ВСУ ради денежного вознаграждения и обещанной амнистии, что подтвердил пленный Роман Заяц.

    Заключенные украинских тюрем идут служить в Вооруженные силы Украины (ВСУ) ради денег и обещанного снятия судимости, сообщает РИА «Новости». Пленный Роман Заяц рассказал, что данная возможность доступна только тем, у кого осталось отбыть срок менее пяти лет, независимо от тяжести преступления.

    Заяц отметил: «Идут (в ВСУ) в основном из-за денег и снятия судимости». По его словам, на фронт могут отправиться заключенные, которым осталось отбывать срок менее пяти лет, независимо от тяжести совершенного преступления. Например, лицо, осужденное на пятнадцать лет за убийство и имеющее оставшийся срок три года, может пойти служить. В то же время, если срок заключения составляет шесть или семь лет, такая возможность исключена.

    Также Заяц упомянул, что был мобилизован в первый же день после освобождения из тюрьмы во время поисков украденного паспорта на вокзале, что говорит о готовности ТЦК использовать подобные возможности для пополнения рядов ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силовики сообщили о попытках солдат элитной бригады ВСУ сбежать из монастыря в Курской области на Украину, несмотря на существенные потери, задержали сразу несколько граждан Молдавии, которые готовили диверсии на территории России и были завербованы украинскими спецслужбами, а по мнению экспертов, Молдавия превратилась в полигон для диверсантов на фоне русофобской политики властей.

    Коментарии (0)
    17 апреля 2025, 06:44 • Новости дня
    США и Южная Корея начали учения Freedom Flag с 90 самолетами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военно-воздушные силы США и Южной Кореи начали совместные учения Freedom Flag с участием около 90 самолетов и более тысячи военнослужащих, целью которых является повышение слаженности действий союзников.

    Военно-воздушные силы США и Южной Кореи стартовали с учениями Freedom Flag, сообщает ТАСС. В маневрах задействовано около 90 самолетов и более 1,1 тыс. военнослужащих. Эти тренировки продлятся до 2 мая и направлены на совершенствование обороны против воздушных угроз и перехват противника.

    Южная Корея в учениях задействует самолеты F-35A, F-15K и KF-16, а США – F-16, F-35B и беспилотники MQ-1 и MQ-9. Главной особенностью тренировки станет роль малозаметных истребителей, таких как F-35, в качестве условного противника.

    Цель учений заключается в повышении слаженности действий союзников на фоне предполагаемых угроз со стороны КНДР. Как уточняет агентство «Ренхап», Freedom Flag заменили учения Korea Flying Training и Vigilant Defense, которые проводились ранее в разные периоды года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы США и Южной Кореи провели совместные авиационные учения с участием стратегического бомбардировщика B-1B, продемонстрировав военную мощь в ответ на угрозы со стороны КНДР.

    Коментарии (0)
    18 апреля 2025, 01:06 • Новости дня
    Суды России в 2024 году вынесли 82 приговора за фейки о армии

    Tекст: Денис Тельманов

    В 2024 году в России осудили 82 человека за распространение фейков о российской армии, большинство из которых получили реальные сроки от 5 до 8 лет.

    Как пишет РИА «Новости», в 2024 году в России было вынесено 82 приговора за распространение ложной информации о российской армии. Из них 62 человека получили реальные сроки заключения, чаще всего от 5 до 8 лет.

    Кроме того, 11 человек были приговорены к срокам от 8 до 10 лет. Двое осужденных получили условные сроки, а восемь человек обязаны выплатить штрафы на общую сумму в 7,75 млн рублей. Такие данные содержатся в материалах судебного департамента при Верховном суде.

    Распространение фейков о вооруженных силах стало предметом активного внимания судебной системы, что привело к значительному количеству обвинительных приговоров и жестким мерам наказания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дорогомиловский суд Москвы заочно приговорил журналиста Романа Анина к восьми с половиной годам колонии за распространение ложной информации о российских Вооруженных силах, а также запретил ему администрировать блоги на три года.

    Московский городской суд оставил в силе решение об осуждении блогера Александра Шпака на восемь лет за фейки о российской армии, включая обвинения в якобы подрыве Каховской ГЭС.

    Основателя Gulagu.net Владимира Осечкина заочно приговорили к заключению за распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России.

    Коментарии (0)
    18 апреля 2025, 02:56 • Новости дня
    Украинские войска обстреляли ДНР 21 раз за сутки

    Украинские войска выпустили 49 боеприпасов по территории ДНР за сутки

    Tекст: Денис Тельманов

    За минувшие сутки украинские войска 21 раз атаковали ДНР, выпустив 49 боеприпасов, что привело к гибели ребенка 2015 года рождения.

    По информации управления правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, украинские войска за последние сутки 21 раз обстреляли территорию республики, передает РИА «Новости». Большинство атак, двадцать из них, произошли на горловском направлении, тогда как одна атака была зафиксирована на мариупольском направлении.

    В результате обстрелов было выпущено 49 боеприпасов. Управление также сообщило о трагическом случае: погиб ребенок 2015 года рождения. Всего накануне было зафиксировано 28 обстрелов, что свидетельствует о нарастающей эскалации боевых действий в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Володарском на Украине мальчик 2015 года рождения погиб в результате атаки дрона-камикадзе, выпущенного силами ВСУ.

    В результате действий подразделений группировки «Центр» был освобожден населенный пункт Преображенка в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны.

    Подразделения украинских войск у Макеевки в ЛНР снизили активность атак и усилены на оборону, применяя артиллерию и беспилотники, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Коментарии (0)
    Главное
    Группа военных ВСУ сдалась в плен в Курской области
    Зеленский признался, что США передают ВСУ данные о пусках российских ракет
    Глава МИД Франции запланировал визит в Киев на 9 мая
    На Украине арестовали месторождение лития
    В РПЦ предложили православным делиться куличами с иудеями и мусульманами
    Отец троих убитых детей в Канске задержан за истязания четвертого ребенка
    Диспетчера ГБУ «Жилищник» в Москве арестовали по делу о терроризме

    Китай предъявил в торговой войне с США семь редкоземельных аргументов

    Китай достал из рукава очередной свой козырь против США. На этот раз он наносит удар по поставкам семи редкоземельных металлов, от которых зависит почти весь мир. Это бьет сразу и по американскому автопрому, и по американскому авиапрому, и даже по оборонной безопасности США. Китай не собирается сдавать свои позиции, слишком многое поставлено на карту. Подробности

    Перейти в раздел

    США временно вернули европейцам самоуважение

    На встрече в Париже делегация из США пыталась убедить Европу не мешать урегулированию на Украине. До кое-чего договориться удалось, и во Франции теперь радуются тому, что европейцев вернули за стол переговоров накануне развязки, которую американцы запланировали на следующую неделю. Подробности

    Перейти в раздел

    Ядерная энергетика обеспечит российские перспективы в космосе

    Одна из самых технологически развитых отраслей российской промышленности – ядерная энергетика – должна стать козырем России в космосе на ближайшие десятилетия. По крайней мере, такая задача поставлена руководством страны. Как будут выглядеть ядерные космические системы и какие преимущества они предоставят? Подробности

    Перейти в раздел

    Санду начала ликвидацию автономии Гагаузии

    Кишинев взял курс на ликвидацию автономии Гагаузии. Пока в регионе проходят митинги в поддержку задержанной главы субъекта Евгении Гуцул, власти Молдавии лишили местное народное собрание права на назначение прокурора. Эксперты отмечают, что по мере приближения парламентских выборов 28 сентября давление на автономию усилится. Удастся ли Гагаузии отстоять свои законные права? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто у Трампа больше всех не любит Россию

      В окружении президента США Дональда Трампа раскол по русскому вопросу. Одни приближенные вроде спецпредставителя Стива Уиткоффа настаивают на продолжении диалога. Но есть и «ястребы», которые считают, что Трампу пора начать шантажировать Москву и ввести новые санкции. Кто эти люди?

    • США не дали Киеву оружия даже за деньги

      Как сообщают европейские СМИ, президент США Дональд Трамп отказал Украине в поставках вооружений даже за деньги. Причем речь идет о значительной сумме в 50 млрд долларов, на которые в Киеве хотели закупить средства ПВО и боеприпасы.

    • Зеленский опять разозлил Трампа

      Интервью Владимира Зеленского телеканалу CBS, входящему в число крупнейших в США, настолько возмутило Дональда Трампа, что он призвал полностью закрыть телеканал. Почему хозяин Белого дома в бешенстве?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............