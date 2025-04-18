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Американский эксперт восхитился ракетой «Искандер»
Американский эксперт Шрайвер назвал российскую ракету «Искандер» впечатляющей
Американский военный эксперт Уилл Шрайвер отметил, что ракета «Искандер» оказала значительное влияние на ход конфликта на Украине, в отличие от неудачной американской ATACMS.
Американский военный эксперт Уилл Шрайвер восхитился российской ракетой «Искандер», Он отметил ее как впечатляющую и изменившую правила игры в конфликте на Украине, передает РИА «Новости».
Шрайвер подчеркнул, что «Искандер» оказал значительное влияние на военные действия, и его эффективность была признана даже среди западных экспертов.
Эксперт раскритиковал американскую ракету ATACMS, заявив, что еще в конце 2023 года предсказывал ее «позорный провал». По его словам, теперь это мнение стало общепринятым среди военных аналитиков.
Ранее в ноябре президент России Владимир Путин заявил, что модификации ракетной системы «Искандер» представляют собой российские аналоги всех трех модификаций ракет ATACMS.
Новая российская баллистическая ракета «Орешник» способна доставлять ядерные заряды с мощностью, эквивалентной 45 атомным бомбам, примененным в Хиросиме, и развивать скорость до 10 махов.
Журналист Чей Боуз заявил, что ракеты ATACMS, запущенные с украинской территории и сбитые российскими средствами ПВО, вошли в «список позора» наряду с немецкими Leopard и американскими Abrams.