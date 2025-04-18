Американский эксперт Шрайвер назвал российскую ракету «Искандер» впечатляющей

Tекст: Вера Басилая

Американский военный эксперт Уилл Шрайвер восхитился российской ракетой «Искандер», Он отметил ее как впечатляющую и изменившую правила игры в конфликте на Украине, передает РИА «Новости».

Шрайвер подчеркнул, что «Искандер» оказал значительное влияние на военные действия, и его эффективность была признана даже среди западных экспертов.

Эксперт раскритиковал американскую ракету ATACMS, заявив, что еще в конце 2023 года предсказывал ее «позорный провал». По его словам, теперь это мнение стало общепринятым среди военных аналитиков.

Ранее в ноябре президент России Владимир Путин заявил, что модификации ракетной системы «Искандер» представляют собой российские аналоги всех трех модификаций ракет ATACMS.

Новая российская баллистическая ракета «Орешник» способна доставлять ядерные заряды с мощностью, эквивалентной 45 атомным бомбам, примененным в Хиросиме, и развивать скорость до 10 махов.

Журналист Чей Боуз заявил, что ракеты ATACMS, запущенные с украинской территории и сбитые российскими средствами ПВО, вошли в «список позора» наряду с немецкими Leopard и американскими Abrams.