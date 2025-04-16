Пекин предостерег США от нарушения прав КНР

Tекст: Валерия Городецкая

Ведомство в среду заявило, что не собирается обращать внимания на «бессмысленную игру чисел» со стороны США в отношении пошлин, передает РИА «Новости».

В ведомстве подчеркнули, что Пекин неоднократно разъяснял свою позицию по поводу односторонней политики Вашингтона.

Однако, в министерстве добавили, что в случае, если США продолжат существенно ущемлять права и интересы Китая, Пекин примет решительные контрмеры. «КНР будет бороться до конца», – говорится в заявлении.

Напомним, США пригрозили Китаю значительным повышением пошлин, которые могут достичь 245%.

Ранее пошлины на китайские товары со стороны США достигли 145%. Пекин, в свою очередь, ввел ответные пошлины на американские товары.