Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?0 комментариев
Пекин предостерег США от нарушения прав КНР
Министерство коммерции Китая заявило, что не будет обращать внимания на введенные США пошлины, но готово принять меры, если Вашингтон продолжит ущемлять права КНР.
Ведомство в среду заявило, что не собирается обращать внимания на «бессмысленную игру чисел» со стороны США в отношении пошлин, передает РИА «Новости».
В ведомстве подчеркнули, что Пекин неоднократно разъяснял свою позицию по поводу односторонней политики Вашингтона.
Однако, в министерстве добавили, что в случае, если США продолжат существенно ущемлять права и интересы Китая, Пекин примет решительные контрмеры. «КНР будет бороться до конца», – говорится в заявлении.
Напомним, США пригрозили Китаю значительным повышением пошлин, которые могут достичь 245%.
Ранее пошлины на китайские товары со стороны США достигли 145%. Пекин, в свою очередь, ввел ответные пошлины на американские товары.