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WSJ: Маск подбирает в Х суррогатных матерей для «легиона детей»
WSJ: Маск назвал своих детей «легионом» и увеличивает их число с помощью суррогатных матерей
Богатейший человек в мире – американский миллиардер Илон Маск называет своих детей «легионом» и планирует использовать суррогатных матерей для рождения большего числа «детей с высоким интеллектом», пишет WSJ.
Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск, у которого по меньшей мере 14 детей, называет их «легионом» и намерен увеличить их число, чтобы способствовать рождению людей с высоким уровнем интеллекта, пишет Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Источники, близкие к Маску, утверждают, что у него может быть значительно больше детей, чем известно общественности. И поскольку предприниматель обеспокоен сокращением численности населения, он стремится способствовать рождению большего числа умных людей.
В частности, по словам писательницы Эшли Сент-Клэр, во время ее беременности Маск предложил привлечь дополнительных женщин, чтобы быстрее достигнуть своей цели.
«Чтобы достичь уровня легиона до наступления апокалипсиса, нам нужно будет использовать суррогатных матерей», – приводит Сент-Клеру слова Маска в ответ на запрос WSJ.
Источники также утверждают, что Маск находит потенциальных матерей для своих детей через свою социальную сеть Х, а в некоторых случаях оплачивает их молчание, включая пункт о неразглашении в договор сотрудничества.
Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, топ-менеджер компании Neuralink Шивон Зилис объявила о рождении четвертого ребенка от Илона Маска, сына по имени Селдон Ликург, о котором ранее не было известно, это, вероятно, 14-й ребенок американского бизнесмена.
Ранее Маск начал строительство жилого комплекса в Остине, штат Техас, для размещения своих многочисленных детей и их матерей. Он также пошутил в соцсети X о сотне биологических детей Павла Дурова, назвав это «уровнем новичка».