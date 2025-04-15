Япония решила увеличить оборонные расходы до 1,8% ВВП в 2025 году

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает РИА «Новости», министр обороны Японии Гэн Накатани заявил, что оборонные расходы страны в текущем финансовом году, начавшемся 1 апреля, составят 1,8% ВВП по отношению к уровню 2022 года. В абсолютных цифрах эти расходы и связанные с ними траты достигнут 9,9 триллиона иен, что эквивалентно 69 миллиардам долларов.



В декабре 2022 года Япония утвердила три ключевых документа по обороне и безопасности: «Стратегия обеспечения национальной безопасности», «Стратегия национальной обороны» и «План обеспечения обороноспособности». Эти документы устанавливают курс на повышение оборонных расходов до 2% ВВП к 2027 году, что составляет около 11 триллионов иен или 81 миллиард долларов по курсу 2022 года.

В 2023 году оборонные расходы Японии уже составляли 1,4% ВВП, а в 2024 году планируется их увеличение до 1,6% ВВП. Согласно утвержденным планам, за 2023-2027 годы Япония потратит на оборону 43 триллиона иен, что соответствует 300 миллиардам долларов.

Премьер-министр Сигэру Исиба в феврале текущего года предположил, что после 2027 года оборонные расходы могут превысить 2% от ВВП, что свидетельствует о долгосрочной стратегии наращивания военного бюджета страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о вовлечении Японии в конфликт на Украине и ее усиливающейся поддержке Киева на фоне курса на ремилитаризацию. Япония разместит на острове Окинава разведывательные дроны MQ-4C Triton на неограниченное время, что усилит возможности США по сбору информации в районе отдаленных японских островов в Восточно-Китайском море. Совместное патрулирование американских военных и полиции Окинавы впервые за 50 лет пройдет в развлекательном квартале префектуры для предотвращения преступлений.