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Япония решила увеличить оборонные расходы до 1,8% ВВП в 2025 году
Оборонные расходы Японии в 2025 году вырастут до 1,8% от уровня 2022 года, заявил министр обороны Гэн Накатани, что эквивалентно 9,9 триллиона иен или 69 миллиардов долларов.
Как сообщает РИА «Новости», министр обороны Японии Гэн Накатани заявил, что оборонные расходы страны в текущем финансовом году, начавшемся 1 апреля, составят 1,8% ВВП по отношению к уровню 2022 года. В абсолютных цифрах эти расходы и связанные с ними траты достигнут 9,9 триллиона иен, что эквивалентно 69 миллиардам долларов.
В декабре 2022 года Япония утвердила три ключевых документа по обороне и безопасности: «Стратегия обеспечения национальной безопасности», «Стратегия национальной обороны» и «План обеспечения обороноспособности». Эти документы устанавливают курс на повышение оборонных расходов до 2% ВВП к 2027 году, что составляет около 11 триллионов иен или 81 миллиард долларов по курсу 2022 года.
В 2023 году оборонные расходы Японии уже составляли 1,4% ВВП, а в 2024 году планируется их увеличение до 1,6% ВВП. Согласно утвержденным планам, за 2023-2027 годы Япония потратит на оборону 43 триллиона иен, что соответствует 300 миллиардам долларов.
Премьер-министр Сигэру Исиба в феврале текущего года предположил, что после 2027 года оборонные расходы могут превысить 2% от ВВП, что свидетельствует о долгосрочной стратегии наращивания военного бюджета страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о вовлечении Японии в конфликт на Украине и ее усиливающейся поддержке Киева на фоне курса на ремилитаризацию. Япония разместит на острове Окинава разведывательные дроны MQ-4C Triton на неограниченное время, что усилит возможности США по сбору информации в районе отдаленных японских островов в Восточно-Китайском море. Совместное патрулирование американских военных и полиции Окинавы впервые за 50 лет пройдет в развлекательном квартале префектуры для предотвращения преступлений.