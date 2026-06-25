Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.10 комментариев
Жители Курил ощутили отголоски землетрясения в Японии
Сейсмическая активность, зафиксированная на северо-востоке японского острова Хонсю, дошла до российских Курильских островов, сообщили на сейсмической станции «Южно-Сахалинск» регионального филиала Единой геофизической службы РАН.
Жители острова Кунашир почувствовали слабые подземные толчки, вызванные землетрясением в Японии, передает ТАСС со ссылкой на сообщение станции.
«Эпицентр – северо-восточное побережье Хонсю. Ощутили на Кунашире до двух-трех баллов», – сообщили представители станции.
Тревога цунами для прибрежных территорий Курильских островов не объявлялась. Сейсмологи продолжают мониторинг ситуации в регионе.
В Венесуэле произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, в стране объявили чрезвычайное положение. Почти одновременно со стихийным бедствием в латиноамериканской стране в на северо-востоке Японии также произошло землетрясение с магнитудой 6,9.