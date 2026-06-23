Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Грузии

Российская Федерация остается главным покупателем грузинского пива, передает ТАСС.
Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, только за май стоимость отправленной в страну продукции составила 300,1 тыс. долларов. В прошлом году аналогичный показатель равнялся 81,4 тонны на сумму 98,6 тыс. долларов.
Всего за первые пять месяцев текущего года грузинские производители отгрузили в Россию 480,1 тонны алкогольного напитка. Общая стоимость этих поставок достигла 554,4 тыс. долларов. Это на 31,8% превышает результаты за аналогичный период 2025 года.
Помимо российского рынка, грузинские компании активно отправляют продукцию и в другие страны. В мае крупными импортерами стали Израиль, закупивший 135,5 тонны, и Китай с показателем 61,6 тонны. Замыкает тройку лидеров Таджикистан, куда отправили 35,9 тонны напитка.
Меньшие объемы экспорта пришлись на европейские государства и страны СНГ. Германия приобрела 33,2 тонны, Латвия – 29,6 тонны, а Армения – 26,6 тонны. В США производители поставили лишь семь тонн.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Грузия вдвое увеличила поставки пива на российский рынок.
В первом квартале текущего года Россия заняла первое место среди импортеров грузинского вина.
Ранее Российская Федерация стала главным экспортным партнером этой закавказской республики.