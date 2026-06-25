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После землетрясения магнитудой 7,2 в Японии пострадали десять человек
При подземных толчках у берегов префектуры Иватэ ранения получили десять жителей северо-востока Японии.
Число пострадавших при мощном землетрясении у берегов Японии выросло до десяти человек, передает канал NHK.
Подземные толчки магнитудой 7,2 произошли в 7.30 по местному времени, что соответствует 1.30 мск, в море в районе префектуры Иватэ. Очаг залегал на глубине 44 км, толчки ощущались в Токио, однако предупреждение о цунами не объявлялось, отмечает РИА «Новости».
По данным телеканала, в префектуре Аомори пострадали девять человек. Четверо получили травмы в городе Хатинохэ, двое – в поселке Хасиками, еще по одному пострадавшему зарегистрированы в городах Аомори, Тохоку и Такко. Все они отделались легкими повреждениями.
Еще один человек пострадал в городе Камайси в префектуре Иватэ. Ранее сообщалось о пяти пострадавших, однако по мере поступления информации их число было пересмотрено и увеличилось вдвое.
Ранее сообщалось что в результате мощных подземных толчков на севере Японии пять жителей, включая пожилую женщину и ребенка в лифте, получили травмы.
В январе в результате землетрясения магнитудой 6,4 на западе страны минимум девять человек пострадали в префектурах Симанэ, Тоттори, Окаяма и Хиросима.