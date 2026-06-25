  • Новость часаЗемлетрясение в Венесуэле унесло жизни 164 человек
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Польша попала в ловушку собственной русофобии

    Поляки вообразили себе совершенно невозможный сценарий отношений с Украиной и действовали на основании созданной ими самими химеры. А киевские правители повели себя в отношении своих польских покровителей так, как от них стоило ожидать, – стали публично оскорблять и унижать.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Куда заводят мечты о дипломе

    Не нужно пугаться, что высшее образование станет уделом элиты. В идеале оно и должно быть элитарным: лучше меньше, да лучше. Правда, мерой элитарности здесь должны быть не родительские деньги или связи, а способности самого претендента на место в вузе.

    2 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Станут ли «Аннушка» и «Сарай» перехватчиками

    Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.

    11 комментариев
    25 июня 2026, 12:59 • Новости дня

    После землетрясения магнитудой 7,2 в Японии пострадали десять человек

    Tекст: Мария Иванова

    При подземных толчках у берегов префектуры Иватэ ранения получили десять жителей северо-востока Японии.

    Число пострадавших при мощном землетрясении у берегов Японии выросло до десяти человек, передает канал NHK.

    Подземные толчки магнитудой 7,2 произошли в 7.30 по местному времени, что соответствует 1.30 мск, в море в районе префектуры Иватэ. Очаг залегал на глубине 44 км, толчки ощущались в Токио, однако предупреждение о цунами не объявлялось, отмечает РИА «Новости».

    По данным телеканала, в префектуре Аомори пострадали девять человек. Четверо получили травмы в городе Хатинохэ, двое – в поселке Хасиками, еще по одному пострадавшему зарегистрированы в городах Аомори, Тохоку и Такко. Все они отделались легкими повреждениями.

    Еще один человек пострадал в городе Камайси в префектуре Иватэ. Ранее сообщалось о пяти пострадавших, однако по мере поступления информации их число было пересмотрено и увеличилось вдвое.

    Ранее сообщалось что в результате мощных подземных толчков на севере Японии пять жителей, включая пожилую женщину и ребенка в лифте, получили травмы.

    В январе в результате землетрясения магнитудой 6,4 на западе страны минимум девять человек пострадали в префектурах Симанэ, Тоттори, Окаяма и Хиросима.

    24 июня 2026, 18:09 • Новости дня
    «Единая Россия» помогает пострадавшим от урагана на Урале

    Tекст: Валерия Городецкая

    Активисты партии «Единая Россия» оказывают всестороннюю помощь жителям Кушвы в Свердловской области, которые пострадали от мощного урагана.

    «В городе повреждены 124 частных дома, в том числе 32 строения разрушены полностью. На базе местного ДК открыт Центр гуманитарной помощи. Волонтерские группы занимаются обеспечением питьевой водой граждан, помогают в разборе завалов, расчистке дорог от поваленных деревьев. Дополнительно привезли банерную ткань и плотную пленку для укрытия крыш домов от дождя», – рассказал уполномоченный по волонтерской работе при ЧС Игорь Кастюкевич, сообщается на сайте «Единой России».

    В Бугуруслане Оренбургской области из-за подтоплений открылся специальный волонтерский центр. В настоящее время 40 человек занимаются доставкой воды и продуктов, а также планируют работу в пунктах временного размещения. К ним вскоре присоединятся добровольцы из Бузулука.

    Кастюкевич отметил, что волонтеры готовы оперативно помогать людям, предоставляя не только физическую, но и психологическую, а также юридическую поддержку. Напомним, 22 июня из-за обильных осадков на Урале затопило жилые дома и дороги, что привело к введению режима ЧС и эвакуации населения.

    Ранее глава Свердловской области Денис Паслер пообещал выплатить компенсации владельцам поврежденного ураганом жилья.

    В региональном управлении МЧС сообщили о 16 пострадавших в результате разгула стихии на Урале.

    Власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Кушвинском муниципальном округе.

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    25 июня 2026, 09:36 • Новости дня
    Землетрясение в Венесуэле стало мощнейшим за столетие

    Землетрясение магнитудой 7,5 стало самым сильным в Венесуэле с 1900 года

    Землетрясение в Венесуэле стало мощнейшим за столетие
    @ Javier Campos/AP/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    В среду у побережья Венесуэлы зафиксировали подземные толчки магнитудой 7,5, которые могут оказаться разрушительнее исторического катаклизма начала прошлого века.

    Мощное землетрясение магнитудой 7,5, произошедшее в среду, стало самым крупным в Венесуэле с 1900 года, пишет The New York Times.

    Геологическая служба США (USGS) предупреждает, что последствия могут оказаться более смертоносными, чем после катастрофы 126-летней давности. Точное число жертв и масштабы разрушений пока неизвестны.

    Катаклизму предшествовал форшок магнитудой 7,2. «Землетрясение может вызвать изменение напряжения в земле, и это может вызвать другие землетрясения, что, вероятно, и произошло в Венесуэле», – заявил геофизик USGS Уильям Барнхарт.

    Он добавил, что страна находится между Южно-Американской и Карибской тектоническими плитами, поэтому подобные явления там не редкость.

    Предыдущий рекордный по силе подземный толчок магнитудой 7,7 был зафиксирован 29 октября 1900 года. Тогда так называемое землетрясение Сан-Нарцисо разрушило Каракас, унеся жизни 21 человека и ранив еще 50. В городе обрушились сотни зданий, включая церкви и правительственные учреждения, а многим жителям пришлось переселиться в палатки. Более поздние крупные землетрясения в стране происходили в 1997 и 2018 годах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Венесуэлы объявили в стране чрезвычайное положение из-за подземных толчков. В результате масштабных разрушений погибли 32 человека.

    Десять государств предложили пострадавшей республике свою помощь.

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    25 июня 2026, 13:00 • Видео
    Китай и Индия примирились. Чья заслуга?

    Представители Индии и Китая заявили, что последствия конфликта, который привел к взаимной вражде, санкциям и жертвам, преодолен. О чем речь? Чтя заслуга? Почему это важно?

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    25 июня 2026, 12:02 • Новости дня
    После землетрясения в Венесуэле более 9 тыс. человек пропали без вести
    После землетрясения в Венесуэле более 9 тыс. человек пропали без вести
    @ RONALD PENA R/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В Венесуэле создали цифровую платформу для поиска пропавших без вести из-за масштабных перебоев со связью после двух мощных землетрясений. Спустя несколько часов работы платформы было подано 9166 заявлений о пропавших без вести.

    После двух сильных землетрясений, вызвавших серьезные проблемы со связью, в стране запустили цифровую платформу desaparecidosterremotovenezuela.com, сообщает El Nacional.

    Сайт работает как гражданский канал, позволяющий сообщать о пропавших без вести или подтверждать, что близкие находятся в безопасности.

    «После землетрясения многие семьи до сих пор не знают о своих. Если вы не можете связаться с кем-то, сообщите об этом здесь. А если вы уже нашли его, дайте нам знать, чтобы его имя приносило спокойствие, а не тревогу», – говорится в главном сообщении проекта.

    В первые часы работы платформа зарегистрировала 9721 пользователя. Согласно статистике сайта, 9166 человек остаются пропавшими без вести, а 555 граждан уже найдены живыми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жертвами разрушительных землетрясений в Венесуэле стали 32 человека.

    Исполняющая обязанности президента Делси Родригес объявила о введении общенационального режима чрезвычайного положения.

    Минувшей ночью сейсмологи зафиксировали десять новых подземных толчков.

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    25 июня 2026, 08:27 • Новости дня
    Сейсмологи предупредили Венесуэлу о мощных афтершоках

    USGS: В ближайшие сутки в Венесуэле произойдут афтершоки магнитудой выше 5,0

    Сейсмологи предупредили Венесуэлу о мощных афтершоках
    @ Pedro Mattey/AP/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    В Венесуэле после сильного землетрясения ожидается серия афтершоков, среди которых возможны толчки магнитудой более 5,0 в течение ближайших суток.

    Геологическая служба США USGS прогнозирует высокую вероятность сильных повторных подземных толчков в Венесуэле после недавнего землетрясения, передает ТАСС. По оценке специалистов, в течение 24 часов могут произойти ощутимые афтершоки.

    В официальном прогнозе USGS говорится: «С вероятностью 89%, произойдет один или более [подземный толчок магнитудой 5,0 и выше]». Ведомство также указывает, что сохраняются «значительные шансы» на еще более мощные афтершоки магнитудой 6,0 и выше.

    Вероятность толчков магнитудой от 6,0 в течение ближайших суток оценивается в 23%. При этом, по расчетам службы, шанс регистрации таких афтершоков в течение недели после основного землетрясения возрастает до 43%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, недалеко от венесуэльского города Валенсия были зарегистрированы подземные толчки силой до 7,2 балла и объявлена угроза цунами.

    Геологическая служба США оценила возможный экономический ущерб от землетрясения в Венесуэле в диапазоне от 1 до 5% ВВП страны.

    Посольство России в Каракасе из-за сильных толчков эвакуировало персонал из здания дипмиссии, пострадавших и разрушений на ее территории нет.

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    25 июня 2026, 08:18 • Новости дня
    Жертвами землетрясения в Венесуэле стали 32 человека

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Подземные толчки в Венесуэле привели к масштабным разрушениям и десяткам человеческих жертв, сообщила уполномоченный президент страны Дельси Родригес.

    «На данный момент мы располагаем данными о 32 погибших, не считая цифр, которые может дать штат Ла-Гуайра, и более чем о 700 пострадавших, поступивших в отделения неотложной помощи государственных больниц и частных медицинских центров», – заявила Родригес, передает РИА «Новости».

    По ее словам, именно этот регион пострадал сильнее всего. Там обрушились десятки зданий, поэтому спасатели ведут напряженную работу по поиску выживших под завалами.

    Соединенные Штаты мобилизовали группы спасателей и медиков для помощи венесуэльской стороне, заявил и.о. заместителя госсекретаря США Джереми Левин.

    Совместно с партнерами планируется отправка гуманитарных грузов и других необходимых ресурсов.

    Заместитель госсекретаря Кристофер Ландау подчеркнул, что ведомство находится на прямой связи с венесуэльскими властями для координации действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес объявила в стране чрезвычайное положение. Геологическая служба США оценила возможный экономический ущерб государству в 5% ВВП.

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    25 июня 2026, 05:27 • Новости дня
    Венесуэле после землетрясения предложили помощь 10 стран

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ряд государств и международных организаций выразили готовность помочь венесуэльской стороне, пострадавшей от землетрясения, сообщила уполномоченный президента страны Дельси Родригес.

    «Хочу поблагодарить правительства мира, которые сразу после произошедших землетрясений связались с Венесуэлой, чтобы выразить солидарность и поддержку», – заявила политик, передает РИА «Новости».

    Содействие предложили США, Панама, Катар, Куба, Никарагуа, Турция, Иордания, Колумбия, Барбадос, Британия, Бразилия и Мексика.

    С правительством также связались представители ООН и международных финансовых институтов, готовые помочь в ликвидации последствий стихии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров сообщил об эвакуации дипломатического представительства в Каракасе из-за мощных подземных толчков.

    Геологическая служба США оценила силу землетрясения недалеко от города Валенсия в 7,2 балла.

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    25 июня 2026, 11:34 • Новости дня
    В Венесуэле зафиксировали десять новых подземных толчков

    В Венесуэле зафиксировали десять афтершоков после разрушительных землетрясений

    В Венесуэле зафиксировали десять новых подземных толчков
    @ Javier Campos/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Минувшей ночью центральные регионы южноамериканской республики столкнулись с новыми подземными толчками магнитудой до 4,5, что усугубило последствия недавней природной катастрофы.

    Венесуэльский фонд сейсмологических исследований зарегистрировал десять новых подземных толчков, пишет издание El Nacional.

    Магнитуда афтершоков варьировалась от 2,4 до 4,5, при этом очаги находились на глубине от 4,8 до девяти километров. Шесть из них пришлись на штат Ла-Гуайра, который сильнее всего пострадал от двух мощных землетрясений накануне.

    «Ла-Гуайра переживает настоящую трагедию», – заявила временно исполняющая обязанности президента страны Делси Родригес.

    По предварительным данным властей, жертвами стихии стали 32 человека, еще более 700 получили ранения. Однако эти цифры не учитывают ситуацию в Ла-Гуайре, где проживает полмиллиона человек и масштабы разрушений еще предстоит оценить.

    Политик также сообщила о временном закрытии международного аэропорта Майкетия из-за серьезных повреждений инфраструктуры. В здании воздушной гавани обрушились участки крыши и стен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Венесуэлы объявило режим общенационального чрезвычайного положения из-за мощных подземных толчков.

    В результате масштабных разрушений погибли 32 человека. В штате Ла-Гуайра после серии землетрясений рухнул восьмиэтажный прибрежный отель.

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    24 июня 2026, 16:41 • Новости дня
    Уровень воды пошел на спад в затопленном оренбургском Бугуруслане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уровень воды начал снижаться в подтопленном Бугуруслане Оренбургской области, сообщили в правительстве региона.

    Сильные ливни шли в регионе трое суток, наиболее сложная обстановка сложилась в Оренбургском, Бугурусланском, Матвеевском и Асекеевском районах, передает РИА «Новости». В Бугуруслане и Бугурусланском районе ввели режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера.

    «Ситуация в Бугуруслане постепенно стабилизируется – уровень воды идет на спад. Подтопленными остаются несколько домов», – сообщили в региональном правительстве. На месте работает губернатор области Евгений Солнцев, который уже посетил затопленные улицы и встретился с местными жителями.

    Глава региона поручил профильным ведомствам обследовать все пострадавшие дома до конца текущей недели. В городе начинает работу специальная комиссия по оценке состояния зданий под кураторством областного министерства строительства. В правительстве подчеркнули, что отрезанных от сообщения населенных пунктов нет. Дорожные службы приступили к восстановлению объектов в трех районах, где сошла вода.

    Ранее губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев ввел режим чрезвычайной ситуации в Бугурусланском районе.

    Спасатели эвакуировали из зоны затопления почти сто местных жителей.

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    24 июня 2026, 14:20 • Новости дня
    Неизвестный слепил лазером макаку Панч в японском зоопарке

    Неизвестный направил лазерный луч на вольер с макакой Панчем в японском зоопарке

    Tекст: Мария Иванова

    Обитатели японского зоопарка Итикава, включая знаменитого детеныша макаки Панча, не пострадали из-за действий неизвестного хулигана, направившего в вольер красный лазерный луч.

    Инцидент произошел в зоопарке Итикава около недели назад, передает РИА «Новости». В соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как кто-то направляет красно-розовый лазерный луч на вольер и самих японских макак. Администрация учреждения оперативно отреагировала на ситуацию.

    «Что касается инцидента с направлением луча лазерной указки, мы еще раз провели проверку, и на данный момент у японских макак, включая Панча, отклонений не наблюдается», – говорится в заявлении зоопарка.

    Руководство призвало посетителей незамедлительно сообщать охране о людях с лазерными указками, напомнив также о строгом запрете на использование фотовспышек.

    Детеныш макаки по кличке Панч прославился на весь мир после публикации видео, где брошенный матерью малыш обнимает плюшевого орангутана. Ранее, в середине мая, в этом же зоопарке задержали двух американцев за проникновение в вольер с обезьянами. Один из них был в костюме и маске-смайлике, а второй снимал происходящее на видео, за что оба получили штраф в 300 тыс. иен (около 1880 долларов).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае японский зоопарк допустил введение полного запрета на видеосъемку макаки Панча из-за проникновения иностранцев в вольер.

    В феврале ученые объяснили причины отказа матери от этого детеныша.

    Плюшевая игрушка малыша стала настоящим бестселлером в японских магазинах IKEA после появления истории с Панчем.

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    25 июня 2026, 06:13 • Новости дня
    Геологическая служба США: Ущерб от землетрясения Венесуэле может достичь 5% ВВП

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Подземные толчки на территории Венесуэлы могут привести к серьезным экономическим последствиям для этой страны, они оцениваются в 5% ВВП государства, сообщили в Геологической службе США.

    Американское ведомство пересмотрело прогноз экономических последствий недавнего землетрясения в Венесуэле, передает РИА «Новости».

    По обновленным данным американских специалистов, финансовые потери государства окажутся менее масштабными, чем предполагалось изначально.

    «Предполагаемый экономический ущерб составляет от одного до 5% ВВП Венесуэлы», – говорится в сообщении службы.

    Ранее аналитики Геологической службы США выступали с более пессимистичными оценками. Первоначальные расчеты показывали, что экономические потери страны могли составить от 2 до 20% национального ВВП.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мощные подземные толчки произошли недалеко от венесуэльского города Валенсия. Исполняющая обязанности президента страны Делси Родригес объявила чрезвычайное положение.

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    25 июня 2026, 06:28 • Новости дня
    Примгидромет: Над Японией сольются в один тайфуны Mekkhala и Higos

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Два тропических циклона объединятся Mekkhala и Higos над Японскими островами 27 июня, что приведет к экстремальным осадкам и сложным погодным условиям в регионе, сообщил глава Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Промгидромет) Борис Кубай.

    «Тайфун Mekkhala движется со скоростью и в направлении, определенном математическими расчетами. В субботу, 27 июня, он пройдет над Японией, а 28 июня уйдет на восток, в Тихий океан», – пояснил Кубай, передает РИА «Новости».

    Ему навстречу с юга на север движется еще один тропический шторм №8 Higos. 27 июня они должны столкнуться и объединиться над Японией. Это принесет туда «очень обильные дожди», предупредил синоптик.

    Метеоролог подчеркнул, что ситуацию усугубит активный полярный фронт, также нависший над Японскими островами. Такое сочетание факторов сделает погоду для местных жителей крайне неблагоприятной.

    Кроме того, в экваториальной части Тихого океана продолжают зарождаться микровихри. В ближайшие 10 дней существует высокая вероятность образования как минимум двух новых тропических циклонов. Однако, по оценкам специалистов, в первой декаде июля они не будут представлять опасности для Приморского края.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в тропической зоне Тихого океана началось масштабное потепление поверхностных вод. В начале июня небольшие волны цунами достигли нескольких японских островов.

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    25 июня 2026, 04:44 • Новости дня
    Мощное землетрясение магнитудой 6,9 зафиксировали на северо-востоке Японии

    Землетрясение магнитудой 6,9 зафиксировали на северо-востоке Японии

    Tекст: Катерина Туманова

    В четверг на северо-востоке Японии произошло землетрясение предварительной магнитудой 6,9, однако предупреждение о цунами не было выпущено, сообщило метеорологическое агентство.

    «Землетрясение произошло в 7.30 утра у тихоокеанского побережья префектуры Иватэ на глубине 50 км в Тихом океане», – передает агентство Kyodo.

    По данным Японского метеорологического агентства, в Хасиками оно достигло верхней границы 6 баллов по японской шкале сейсмической интенсивности, в Хатинохе – нижней границы 6 баллов (оба показателя в префектуре Аомори).

    Интенсивность в верхней границе 6 баллов означает, что невозможно стоять или передвигаться,  большая часть незакрепленной мебели будет перемещаться, а предметы падать, говорится в сообщении агентства.

    Японское метеорологическое агентство в Саннохе в префектуре Аомори землетрясение зафиксировало верхнюю границу 5 баллов, а в Мориоке и других частях префектуры Иватэ. Землетрясение затронуло также префектуры Хоккайдо и Акита, Фукусима, Мияги и Ямагата, а также Токио и соседние префектуры.

    По словам операторов, на атомных электростанциях Хигасидори и Онагава, расположенных соответственно в префектурах Аомори и Мияги, а также на атомных электростанциях Фукусима-Дайичи и Дайни в префектуре Фукусима, никаких отклонений не зафиксировано.

    Также не поступало сообщений о неполадках на заводе по переработке отработанного ядерного топлива и временном хранилище отработанного топлива в префектуре Аомори.

    В беседе с журналистами премьер-министр Санаэ Такаичи заявила, что ее правительство собирает информацию для оценки последствий землетрясения, и призвала жителей сильно пострадавших районов «сохранять бдительность».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мощное землетрясение произошло у берегов японской Окинавы. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло рядом с Токио. В Японии решили эвакуировать свыше 180 тыс. человек из-за угрозы цунами.

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    25 июня 2026, 05:45 • Новости дня
    Жители Курил ощутили отголоски землетрясения в Японии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сейсмическая активность, зафиксированная на северо-востоке японского острова Хонсю, дошла до российских Курильских островов, сообщили на сейсмической станции «Южно-Сахалинск» регионального филиала Единой геофизической службы РАН.

    Жители острова Кунашир почувствовали слабые подземные толчки, вызванные землетрясением в Японии, передает ТАСС со ссылкой на сообщение станции.

    «Эпицентр – северо-восточное побережье Хонсю. Ощутили на Кунашире до двух-трех баллов», – сообщили представители станции.

    Тревога цунами для прибрежных территорий Курильских островов не объявлялась. Сейсмологи продолжают мониторинг ситуации в регионе.

    В Венесуэле произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, в стране объявили чрезвычайное положение. Почти одновременно со стихийным бедствием в латиноамериканской стране в на северо-востоке Японии также произошло землетрясение с магнитудой 6,9.

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    25 июня 2026, 05:54 • Новости дня
    В ходе землетрясения в Японии ранения получили пять человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате мощных подземных толчков на севере Японии пострадали пять жителей, среди них пожилая женщина и застрявший в лифте ребенок.

    Четыре человека в префектуре Аомори и один житель префектуры Иватэ получили различные травмы из-за сильного землетрясения в Японии, передает РИА «Новости».

    В префектуре Аомори, где сила толчков достигла отметки 6+ по японской семибалльной шкале, четыре человека пострадали при падении и от ударов падающих предметов. В соседней префектуре Иватэ госпитализирована 90-летняя женщина, также получившая травмы при падении.

    Кроме того, в административном центре префектуры Иватэ, городе Мориока, во время землетрясения остановился лифт, в котором оказался заблокирован первоклассник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подземные толчки магнитудой 6,9 поразили восточное побережье префектуры Иватэ. Также два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 прошли в Венесуэле.

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    25 июня 2026, 10:02 • Новости дня
    Американская Anduril нацелилась на завод Nissan для военных дронов

    Reuters: Anduril наладит производство военных БПЛА на японском заводе Nissan

    Tекст: Мария Иванова

    Американская компания Anduril заинтересовалась заводом Nissan Oppama в Японии, где с 1961 года выпустили около 18 млн автомобилей и планировали закрытие в 2028 году.

    Переговоры о покупке завода Oppama ведет американская оборонная компания Anduril, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Площадка принадлежит автопроизводителю Nissan и расположена недалеко от Токио. Цель возможной сделки – развернуть на японском предприятии производство военных беспилотников.

    В материале подчеркивается, что завод Oppama стал символом промышленного возрождения Японии и одним из первых крупных автозаводов, построенных в стране после окончания Второй мировой войны. Предприятие открылось в 1961 году, на его конвейере выпустили около 18 млн автомобилей. Ранее Nissan объявил о планах закрыть завод в 2028 году.

    «Американская оборонная компания Anduril Industries ведет переговоры о приобретении сборочного завода Nissan Motor под названием Oppama, расположенного недалеко от Токио, с целью налаживания производства военных дронов в Японии», – говорится в сообщении. В Nissan отказались комментировать ход переговоров с Anduril и отметили, что решение о будущем владельце завода пока не принято.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская компания Anduril, поставляющая БПЛА на Украину, провалила испытания своих беспилотников и систем противодействия дронам.

    Техногиганты Anduril и Meta работают над созданием устройств расширенной реальности для армии США с использованием ИИ и платформы Lattice.

    Токийская корпорация Terra Drone подписала второй инвестиционный контракт с украинскими производителями армейских дронов, вызвав дипломатический скандал и протест Москвы.

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