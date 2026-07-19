Руденко: Япония с киевским режимом убивает мирных граждан

Tекст: Катерина Туманова

Российские дипломаты внимательно следит за контактами Токио и Киева в военной сфере, особенно в области сотрудничества японских производителей дронов с украинскими разработчиками боевых беспилотников, заявил он ТАСС.

«Учитывая систематические террористические провокации Украины с использованием БПЛА против гражданских объектов на территории России, квалифицируем такое сотрудничество с киевским режимом как откровенно враждебное действие: украинские дроны убивают простых мирных граждан России, и Токио этому способствует», – сказал Руденко.

Как писала газета ВЗГЛЯД, японская Terra Drone в июне заявила о приобретении двух производителей БПЛА с Украины. Японская Kawasaki решила вместе Airbus создавать противолодочные дроны.



