Минюст предложил расширить права ФСИН на применение оружия

Минюст предложил разрешить ФСИН применять оружие при розыске беглецов

Tекст: Денис Тельманов

Минюст России предложил поправки в закон об учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, передает ТАСС. В документе предлагается разрешить сотрудникам ФСИН использовать огнестрельное оружие при розыске лиц, совершивших побег из-под стражи. В настоящее время оружие можно применять на территории учреждений и прилегающих к ним территориях для отражения нападения, при конвоировании и для пресечения побега.



Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что новый законопроект уточняет уже существующие полномочия. Он добавил, что перечень условий для применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия будет дополнен случаем розыска осужденных и лиц, совершивших побег.

Груздев подчеркнул, что принципиально новых полномочий для сотрудников уголовно-исполнительной системы не предусматривается, изменения касаются только уточнений и дополнений уже существующих норм.

Как писала газета ВЗГЛЯД, руководителя управления ФСИН по Башкирии отправили под стражу по обвинению в превышении должностных полномочий.

Восемь заключенных колонии №46 в Невьянске устроили бунт из-за изъятия сотовых телефонов и недовольства режимом, за что получили сроки от трех лет трех месяцев до 12 лет.

Замглавы ФСИН России Сергей Щербаков заявил, что в российских колониях кол-центров нет, ранее выявленные случаи оказались единичными и не массовыми.

