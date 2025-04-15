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Минюст предложил расширить права ФСИН на применение оружия
Минюст предложил разрешить ФСИН применять оружие при розыске беглецов
Минюст РФ предложил разрешить сотрудникам ФСИН применять огнестрельное оружие при розыске беглецов, что указано в проекте поправок к закону об уголовно-исполнительной системе.
Минюст России предложил поправки в закон об учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, передает ТАСС. В документе предлагается разрешить сотрудникам ФСИН использовать огнестрельное оружие при розыске лиц, совершивших побег из-под стражи. В настоящее время оружие можно применять на территории учреждений и прилегающих к ним территориях для отражения нападения, при конвоировании и для пресечения побега.
Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что новый законопроект уточняет уже существующие полномочия. Он добавил, что перечень условий для применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия будет дополнен случаем розыска осужденных и лиц, совершивших побег.
Груздев подчеркнул, что принципиально новых полномочий для сотрудников уголовно-исполнительной системы не предусматривается, изменения касаются только уточнений и дополнений уже существующих норм.
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