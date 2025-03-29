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Назван мотив бунта в колонии Свердловской области
Восемь заключенных колонии №46 в Невьянске устроили бунт из-за изъятия сотовых телефонов и недовольства режимом, угрожая сотрудникам молотком и монтировкой, за что получили сроки от трех лет трех месяцев до 12 лет, следует из материалов суда.
Причиной бунта, произошедшего 25 сентября 2019 года в колонии №46 в Невьянске, стало изъятие сотовых телефонов во время обыска и общее недовольство режимом отбывания наказания, пишет РИА «Новости». Восемь осужденных, недовольных результатами обыска и условиями содержания, устроили массовые беспорядки, уничтожая камеры, громкоговорители и информационные стенды.
Следствие установило, что инициатором беспорядков был осужденный 1960 года рождения, который угрожал сотруднику колонии молотком и монтировкой. Свидетели подтвердили, что средства связи были обнаружены в тайнике санузла, что стало триггером для вспышки насилия.
В октябре 2020 года Невьянский городской суд вынес приговор участникам бунта, назначив им сроки от трех лет трех месяцев до 12 лет лишения свободы. Свердловский областной суд оставил данное решение без изменений, подтвердив строгий режим для осужденных.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ИК-19 Иркутской области заключенные устроили массовую драку, в которой участвовали более 200 человек. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что ранее в колонии во Владикавказе произошел бунт, в котором участвовал чемпион мира по армрестлингу. Как сообщалось, сотрудники ФСИН были атакованы радикалами, что привело к повышению уровня безопасности в исправительных учреждениях.