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Участником бунта в колонии Владикавказа стал чемпион мира по армреслингу
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Чемпион мира по армреслингу Спартак Золоев, отбывающий срок за причинение тяжкого вреда здоровью бывшей жене, оказался среди участников бунта заключенных в колонии Владикавказа.
Среди тех, кто участвовал в бунте заключенных во Владикавказе, оказался чемпион мира по армреслингу Спартак Золоев. Он отбывает наказание за жестокое избиение жены до состояния комы, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В 2019 году Вандана Джиоева решила развестись с супругом из-за систематических избиений. Узнав об этом, муж – 34-летний спортсмен Золоев – выволок женщину за волосы из дома во двор и ногой проломил череп, сломал ключицу и челюсть на глазах у четырехлетней дочери
Женщина неделю пробыла в коме и еще несколько месяцев приходила в норму. Золоева приговорили к шести годам строгого режима.
Ранее было возбуждено уголовное дело после бунта в колонии во Владикавказе.
Напомним, в колонии во Владикавказе (Северная Осетия) около 200 заключенных устроили беспорядки. Позже стало известно, что силовикам удалось подавить волнения в исправительной колонии №1. В исправительном учреждении наказание отбывают около 600 человек.
Сербия сочла предложенную Россией цену на газ неприемлемой
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Российская сторона предложила Сербии покупать газ по цене 790 долларов за 1 тыс. кубометров, это неприемлемо, заявил сербский лидер Александр Вучич.
Как пояснил Вучич, с российской стороны предлагается, чтобы «цена газа на 70% состояла из цены на бирже, на 30% рассчитывалась по нефтяной формуле», в результате она составит 790 долларов за 1 тыс. кубометров. «Кто это будет оплачивать, у кого есть такие деньги?» – сказал он. Сербия просит, чтобы «70% цены газа рассчитывалось по нефтяной формуле, а 30% – по биржевой стоимости», в таком случае газ будет стоить 510 долларов за 1 тыс. кубометров, передает РИА «Новости» со ссылкой на TV Prva.
Вучич подчеркнул, что в связи с этим «так важна встреча с Путиным 25 ноября». Сейчас Сербия получает российский газ по 270 долларов, договор истекает в конце года. Вучич сообщил, что в газохранилищах Сербии находится 268 млн кубометров газа, но ежедневное потребление вырастает с 6,5 до 8 млн кубических метров в сутки, что резко сокращает резервы.
Глава сербского МИД Никола Селакович сообщил, что тема энергетики станет одной из основных на предстоящей встрече Вучича и президента России Владимира Путина. Селакович подчеркнул, что Сербия стремится в ЕС, но при этом «забывает о традиционных друзьях и союзниках, таких как Россия». Министр указал, что Сербия «не хочет становиться членом НАТО» и «ревностно защищает военный нейтралитет».
6 октября Вучич заявил, что передаст президенту России просьбу о помощи в условиях энергетического кризиса. 10 октября, по результатам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым, сербский лидер рассказал, что обратился к российскому президенту с просьбой о выгодной цене на газ.
Во Франции отклонили иск от Навального к «Ив Роше»
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Французский судебный следователь издал постановление о прекращении расследования в отношении «Ив Роше» по жалобе Алексея Навального, сообщают СМИ.
«Я вам подтверждаю постановление о прекращении дела по ходатайству в прокуратуру, изданному 11 октября», – сказал прокурор Вана Максим Антье, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.
Французская защита Навальных Вильям Бурдон и Амели Лефебр намерены подать апелляцию.
Предварительное расследование начала прокуратура города Ван в 2019 году, после жалобы братьев Алексея и Олега Навальных, обвинивших компанию в клевете.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на три с половиной года колонии общего режима.
На этом настаивала ФСИН. Согласно данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение. Навальный сейчас отбывает наказание в колонии.
Дело «Ив Роше» СК возбудил по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Суд установил, что Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей «Ив Роше» заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой «Главное подписное агентство».
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК, превысил 30 млн рублей: 26 млн было похищено у «Ив Роше», остальное – у «Межрегиональной процессинговой компании», ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
Эсминец ВМС США попытался нарушить российскую границу в Японском море
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Американский эсминец попытался нарушить российскую границу в Японском море, большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» пресек нарушение, сообщило Минобороны.
Инцидент произошел 15 октября около 17.00 по местному времени, эсминец Chafee (DDG 90) ВМС США, пребывающий в Японском море несколько дней, попытался пересечь госграницу России, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
«Адмирал Трибуц», находившийся неподалеку, предупредил по международному каналу связи эсминец о недопустимости таких действий. Также американскому кораблю сообщили, что тот находится в закрытом для судоходства районе, поскольку там проводятся артиллерийские стрельбы в рамках «проходящего с 14 по 17 октября совместного российско-китайского учения «Морское взаимодействие – 2021».
«После полученного предостережения эсминец Chafee вместо изменения курса на покидание закрытого района поднял флаги расцвечивания, обозначающие подготовку ко взлету с палубы вертолета, что означает невозможность изменения курса и скорости, и предпринял действия по нарушению государственной границы Российской Федерации в заливе Петра Великого», – добавили в министерстве.
«Адмирал Трибуц» действовал в рамках международных правил мореплавания, он взял курс на вытеснение нарушителя от российских территориальных вод.
«Chafee, убедившись в решимости экипажа российского корабля не допустить нарушения государственной границы, изменил направление и в 17.50 отвернул на обратный курс, когда до БПК «Адмирал Трибуц» оставалось менее 60 метров. Действия экипажа эсминца Chafee ВМС США являются грубым нарушением международных правил предупреждения столкновения судов в море и российско-американского межправительственного соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним 1972 года», – заключили в ведомстве.
В конце ноября 2020 года эсминец ВМС США «Джон Маккейн» зашел за линию границы России на два километра и был остановлен большим противолодочным кораблем Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов». США заявили при этом, что залив Петра Великого – не «территориальное море России».
Экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов назвал нарушение российских границ хамством и призвал тщательнее продумать защиту рубежей страны для предотвращения подобных нарушений. Британские СМИ писали, что действия военных кораблей США у берегов России могут привести к мировой войне, а поляки высмеяли США за заход эсминца в российские воды.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, инциденты, подобные этому, были обычным делом для времен холодной войны.
На Украине показали огромное кладбище для умирающих от коронавируса
В украинском Мелитополе под захоронение умерших от коронавирусной инфекции выделили большой квартал местного кладбища, на снятых с дронов кадрах запечатлены десятки могил.
На видеозаписи, снятой с воздуха, можно заметить свежие захоронения, а также еще пустые могилы, которые подготовили заранее, передает УНИАН.
В соцсетях отмечают, что массовая смертность от коронавируса якобы началась через пять дней после празднования Дня города. По мнению некоторых, причиной увеличения числа умерших и заболевших стал праздничный концерт.
На Украине с начала пандемии зарегистрировано 2,72 млн заболевших, скончались 63 847, за последние сутки умерли 433 человека.
Киев в ответ на российскую перепись в Крыму пригрозил «забрать» полуостров
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Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, комментируя перепись населения в Крыму, заявил, что Киев «рано или поздно» получит контроль над полуостровом.
По словам Данилова, Россия «нагло ведет себя на оккупированной территории». Российские власти в Крыму не только «делают перепись населения», но и «проводят выборы» в Госдуму, которые, как заявил Данилов, «не признает цивилизованный мир». «Тут сложно еще что-то комментировать, но еще раз подчеркиваю: Крым – это территория нашей страны, и рано или поздно мы ее заберем к себе домой», – приводит его слова РИА «Новости».
15 октября в России стартовала Всероссийская перепись населения. Киев пригрозил ответными мерами за проведение переписи населения в Крыму. Предварительные итоги станут известны в апреле, а полные планируется опубликовать в четвертом квартале 2022 года.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Госкино Украины обмануло Netflix на полмиллиона долларов
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Государственное агентство Украины по вопросам кино не вернуло американской компании Netflix более полумилиона долларов, потраченные на съемки фильма «Последний наемник» с Жан-Клодом Ван Даммом в Киеве.
Netflix рассчитывал получить эти деньги по программе кэш-рибейта – она действует на Украине с 2019 года. Программа подразумевает под собой субсидирование иностранных кинокомпаний для производства телеконтента в стране: 25% уходит на компенсации производственных затрат иностранным продюсерам, а также плюс 5% за наличие украинского культурного нарратива в фильме, пишет «Forbes Украина» со ссылкой на представителей украинской кинокомпании Star Media.
Перед съемками фильма с Ван Даммом у Netflix потребовали 393 разрешения. Кино снимали в августе прошлого года, тогда французский филиал стриминговой платформы Netflix сроком на 50 дней перекрыл для съемок часть Подола в Киеве, превратив его в «Париж».
Сообщается, что Netflix подала заявку на выплаты еще в декабре 2020 года, согласно которой должна была получить 550 тыс. долларов. Однако, до сих пор компания не получила ничего.
Народный депутат Максим Бужанский, комментируя в своем телеграм-канале новость, написал, что его удивила не сумма, которую Госкино не вернули, а количество разрешительных документов.
«В этой новости меня не так впечатлили 550 тысяч евро, которые мы не вернули, возвращать вообще не наш конек, как 393!!!! разрешения, которые собрал Нетфликс. Как им это удалось сделать, ума не приложу, но впечатляет. Интересно, а сотней разрешений никак нельзя обойтись, для упрощения процесса привлечения киногигантов в страну?», – написал в своем Telegram-канале народный депутат Максим Бужанский.
Продюсерами фильма выступили Влад Ряшин, Жан-Шарль Леви и Олиас Барко. Режиссер – Дэвид Шарон, а оператор-постановщик Тьерри Арбогаст.
Летом этого года Netflix показал трейлер своего первого снятого в Украине фильма «Последний наемник», в котором сыграл Жан-Клод Ван Дамм.
Прокачка газа через Украину с начала года снизилась в два раза
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С начала 2021 года суточные объемы прокачки газа через Украину упали в два раза, сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.
Витренко указал, что в 2020 году «было забронировано для транзита через Украину 65 млрд» кубометров, в 2021 году – 40, «то есть это больше чем в полтора раза меньше». Если оценивать «суточные объемы транзита», наблюдается падение «фактически в два раза». По словам Витренко, в начале 2021 года «было 180 млн в сутки». «Сейчас я смотрю – вот, меньше 100, приблизительно 80», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24».
Он также заявил, что у «Нафтогаза» «достаточно газа для обеспечения всех нужд населения». «И мы, продавая газ по цене 7,42 для нужд населения, делаем так, что цена на газ для нужд населения этой зимой не поднимется», – сказал он, добавив, что «ситуация сложная» для других категорий потребителей, например бюджетных организаций. По его словам, в украинских хранилищах 10–15% газа принадлежит нерезидентам. Он призвал «наращивать добычу собственную» и провести «изменения, которые позволяют это сделать».
Напомним, Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года, по контракту впервые в истории голубое топливо идет в Венгрию в обход Украины. Молдавия также рассматривает альтернативные Украине маршруты импорта газа.
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В Кабо-Верде заявили об отсутствии у Киева шансов добиться экстрадиции Поклонской
Украина связывалась с властями Кабо-Верде по вопросу о назначении послом России в стране Натальи Поклонской, однако у Киева нет никаких шансов добиться ее экстрадиции, заявил источник в МИД Кабо-Верде.
«Нет, конечно, нет», – заявил источник РИА «Новости», отвечая на вопрос о наличии у Киева возможности добиться экстрадиции посла.
В МИД Кабо-Верде подтвердили, что Украина связывалась с местными властями по поводу Поклонской.
«Это шутка просто, не обращайте на это внимание», – сказал дипломат, говоря о намерении Украины добиваться экстрадиции.
В среду президент России Владимир Путин назначил Поклонскую, которая занимала пост заместителя председателя комитета по международным делам в Госдуме седьмого созыва, послом России в Республике Кабо-Верде. Поклонская поблагодарила главу государства за назначение на ответственный участок дипломатической работы в Кабо-Верде. Ранее Поклонская ответила на угрозу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы «испортить ей жизнь».
Политолог Андрей Быстрицкий в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Поклонская – яркий человек и политик, назначение кого-нибудь другого на пост посла в этой стране не вызвало бы такого ажиотажа.
Министерство иностранных дел Украины заявило, что обратилось к властям Кабо-Верде (Острова Зеленого Мыса) по поводу назначения российским послом в республике Натальи Поклонской.
Официальный представитель МИД Мария Захарова предостерегла Украину от угроз Наталье Поклонской и посоветовала не пытаться «экстрадировать» ее из Африки.
«Послы пользуются дипломатическим иммунитетом, поэтому риск экстрадиции Натальи Поклонской из Кабо-Верде из-за претензий Украины маловероятен», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Быстрицкий. Ранее Украина обратилась к властям Кабо-Верде из-за назначения Поклонской послом России.
Украину удивило отсутствие реакции Германии на статью Медведева
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Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов признался, что удивлен отсутствием реакции Германии на статью зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева.
Данилов сказал, что его «удивляет отсутствие реакции немцев», он полагал, что «на официальном уровне» последуют «определенные заявления» Берлина. По его мнению, содержание статьи «выходит за рамки вообще какого-то здравого смысла». «Когда речь идет, я прошу прощения, дословно о нацистской Германии, про СС, это, знаете ли, вызов не только для нашей страны, это вызов, скажем так, для всей Европы», – приводит слова Данилова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24».
Он также сообщил, что для открытия в Донбассе «ответного огня» на обстрелы позиций украинских военных командирам не нужны дополнительные указания, они лично принимают соответствующее решение, «огонь открывается при каждом нападении».
Напомним, Медведев в своей статье написал, что президент Украины Владимир Зеленский «начал истово служить наиболее оголтелым националистическим силам», что «напоминает безумную ситуацию, когда представители еврейской интеллигенции в нацистской Германии по идейным причинам попросились бы на службу в СС».
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В сауне отеля в Албании обнаружены мертвыми четверо россиян
Тела четырех россиян обнаружены в сауне отеля в деревне Керрет в Албании, сообщает полиция.
Полиция сообщила, что «найдены тела» двух мужчин и двух женщин. Им было от 31 до 58 лет. В полиции уточнили, что погибшие «задохнулись», передает РИА «Новости» со ссылкой на Albanian Daily News.
В начале недели сообщалось, что российский турист умер в провинции Анталья на юге Турции. Напомним, несколько лет назад, когда отношения России и Турции переживали кризис, Албания решила заменить россиянам Турцию и закрепиться на российском рынке. Летний отдых россияне провели в 2021 году в основном в России.
Кьюсак назвал Трампа «идиотом» и согласился с мнением Путина о демократии в США
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Американский актер Джон Кьюсак заявил, что согласен с мнением президента России Владимира Путина о демократии в США. Также Кьюсак назвал бывшего главу американского государства Дональда Трампа «идиотом» и «фашистом».
Кьюсак заявил в Twitter, что «Путин в некотором смысле был прав – демократия в США настолько упадочна и слаба, что не может даже посадить в тюрьму Дональда Трампа – наглого преступника-идиота, патологического лжеца и фашиста». При этом актер не пояснил, какое из высказываний главы российского государства имеет в виду.
Напомним, Путин, комментируя попытки Вашингтона диктовать другим странам видение демократии, указывал, что в самих США с демократией явные проблемы. В частности, он отмечал низкий уровень политической культуры, проблемы в избирательном законодательстве, самоволие местных властей, двойные стандарты по отношению к свободе слова и протестов. При этом, подчеркивал Путин, Москва не пытается указывать Вашингтону, как американцам проводить внутреннюю политику.
Экипаж МКС проснулся от сирены
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Экипаж МКС ночью разбудила сирена из-за сбоя в системе российского модуля «Звезда», следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.
«У нас сейчас сработало оповещение (...) Через секунду снялось. Но была сирена по станции. И нашим коллегам, я не отбивал (сирену), чтобы они услышали», – рассказал космонавт Антон Шкаплеров специалисту подмосковного Центра управления полетами, передает РИА «Новости».
По его словам, причина срабатывания сирены была связана с временным пропаданием готовности навигационного обеспечения в системе управления движением и навигации модуля «Звезда».
Позже специалист хьюстонского Центра управления полетами сообщил экипажу, что никаких действий от него не требуется.
Напомним, в данный момент на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого, Петра Дуброва и Антона Шкаплерова, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде, француза Тома Песке (командир станции), а также деятелей киноиндустрии Клима Шипенко и Юлии Пересильд.
Ранее МКС потеряла ориентацию в пространстве при тестировании двигателей пилотируемого корабля «Союз МС-18», на котором будет возвращаться «киноэкипаж».
Ориентация станции была оперативно восстановлена благодаря действиям персонала главной оперативной группы управления российского сегмента МКС. Станции и экипажу ничего не угрожает.
Сообщалось, что генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин «всыпал» генеральному конструктору Ракетно-космической корпорации «Энергия», руководителю полетом российского сегмента МКС Владимиру Соловьеву за данный инцидент.
Руководитель полетом МКС пообещал «Союзу» с киноэкипажем посадку «прям на днище»
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Погода на месте предполагаемой посадки космического корабля «Союз МС-18» хорошая, поэтому он может приземлиться на днище «без кувырков» и других неприятностей, заявил руководитель полетом российского сегмента (РС) МКС Владимир Соловьев во время переговоров с космонавтом Олегом Новицким.
«Погода… я, честно говоря, такой не помню. <…> Облачности практически нет, все видно. Второй момент: ветра тоже максимум два–три метра у земли. Температура +4…+5 градусов. Довольно хорошая погода. Если все так сохранится, то вы прям на днище сядете безо всяких кувырков и прочих неприятностей», – пояснил Соловьев во время переговоров, передает ТАСС.
В свою очередь Новицкий отметил, что это было бы неплохо, но они ко всему готовы. Руководитель полетом российского сегмента попросил всех членов экипажа корабля «Союз МС-18» выспаться перед посадкой.
«Большая просьба и к тебе, и ко всей команде: обязательно перед посадкой надо отдохнуть, поспать, потому что в целом дело это довольно напряженное, длительное, физически сложное. И психология тут играет [роль]: выспавшийся человек менее раним с точки зрения психологических вещей», – добавил Соловьев.
Напомним, что посадка спускаемого аппарата корабля «Союз МС-18», на котором на Землю вернутся космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, запланирована на утро 17 октября. В обеспечении посадки от ЦВО задействованы около 200 человек военнослужащих, 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета Ан-12 и Ан-26, около 20 единиц специальной техники, в том числе пять поисково-эвакуационных машин-амфибий «Синяя птица».
Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд сейчас снимают художественный фильм о девушке-враче прямо на МКС. В съемках фильма примут участие и профессиональные российские космонавты – Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.
На Украине рассказали о «пощечине» Байдену от Зеленского ради Путина
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Украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский оскорбил американского лидера Джо Байдена, так как не смог добиться избрания специального антикоррупционного прокурора страны.
Бутусов написал в Facebook, что «Зеленский дал пощечину Байдену». В очередной раз сорвался конкурс по избранию специального антикоррупционного прокурора, «члены конкурсной комиссии, которые контролируются офисом президента снова не явились на заседание», – пояснил он.
«США и Евросоюз уже выступили с осуждением этого провала. И это совсем не рядовое событие, это настоящий международный скандал», – отметил журналист.
Он напомнил, что на Украине уже 14 месяцев вакантно кресло специального антикоррупционного прокурора, который, как считает Бутусов, представляет собой один из ключевых элементов системы по борьбе с коррупцией в стране.
Бутусов отметил, что Байден на переговорах с Зеленским в конце августа добился от главы Украины подписания декларации о «немедленном разблокировании конкурса по главе САП», но украинский лидер не спешит выполнять свои обещания.
«Президент крупнейшей мировой державы отвлекся от мировых кризисов и письменно добился от Зеленского обязательств по проведению конкурса в одном из украинских госучреждений! Но вместо немедленной разблокировки Зеленский, по сути, нанес Байдену оскорбление, наплевал на все свои «немедленные» обещания и договоренности. Актер Голобородько, который послал подальше МВФ, не додумался послать подальше президента США, а президент Зеленский это сделал. Это просто позор. Но не для Байдена, а для нас, для Украины», – посетовал журналист.
При этом он пришел к выводу, что эти события указывают за якобы работу Зеленского на Москву, так как он таким образом «торгует национальными интересами» и посылает некие сигналы российскому лидеру Владимиру Путину.
«Провал антикоррупционной реформы, провал спецопераций нашей разведки в России и Белоруссии, провал судебной реформы, санкции против Коломойского, которые ввели США, но которые не ввела Украина – все это звенья одной цепи. Всем этим Зеленский показывает Путину, что не допустит слишком близкого сотрудничества и сближения с Западом по целому ряду самых чувствительных и важных направлений», – считает Бутусов.
Публицист добавил, что, по его мнению, «выбросить российских агентов из офиса президента» сейчас могут только уличные протесты.
Ранее на Украине сочли Зеленского проблемой для Запада.
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США не увидели нарушений в попытке эсминца пересечь российскую границу
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Тихоокеанский флот США заявил, что действия эсминца «Чейфи», который попытался нарушить российскую границу в Японском море, якобы соответствовали международному праву.
По версии США, Россия действительно «распространила уведомление морякам и летчикам в данной акватории позднее», но «в момент взаимодействия данное уведомление не действовало». США считают, что действия эсминца «осуществлялись в полном соответствии с международным правом и порядком». Тихоокеанский флот заявил, что США «продолжат летать, плавать и действовать там, где это позволяет международное право», передает ТАСС.
«Заявление от российского Минобороны по поводу взаимодействия двух кораблей наших военно-морских сил не соответствует действительности... Взаимодействие носило безопасный и профессиональный характер», – приводит РИА «Новости» текст заявления.
Американская сторона утверждает, что эсминец «проводил рутинные операции в международных водах Японского моря». Российский корабль приблизился к нему «на расстояние 65 ярдов» (примерно 59,4 м).
В пятницу американский эсминец «Чейфи» попытался нарушить российскую границу в Японском море. Большой противолодочный корабль российского Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» пресек нарушение. Американский военный атташе был вызван в Минобороны России, ему указали на непрофессиональные действия экипажа эсминца.