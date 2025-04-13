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В WhatsApp для Windows обнаружили опасную уязвимость
В МВД предупредили об уязвимости в версии WhatsApp для Windows
В версии WhatsApp для Windows обнаружена уязвимость CVE-2025-30401, позволяющая злоумышленникам отправлять вредоносное ПО под видом безопасных файлов, сообщили в МВД России.
В официальном Telegram-канале управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России было сообщено об уязвимости в приложении WhatsApp для Windows. Отмечается, что проблема связана с возможностью подмены типа файла. Это позволяло злоумышленникам отправлять вредоносное программное обеспечение, маскируя его под безопасные документы или изображения.
Компания Meta* (признана экстремистской в России) сообщила об уязвимости с кодом CVE-2025-30401. Злоумышленники могли отправлять специально созданные вложения. При открытии таких файлов внутри WhatsApp вредоносная программа могла активироваться незаметно для пользователя.
Для устранения проблемы выпущено обновление 2.2450.6. Пользователям рекомендуется обновить приложение, чтобы защитить свои данные. Полиция также советует не открывать вложения от незнакомых отправителей и следить за новостями в области безопасности.
Ранее россиян предупредили о мошенничестве с арендой аккаунтов WhatsApp. Как писала газета ВЗГЛЯД, новая схема мошенничества предполагает аренду аккаунтов WhatsApp, обещая легкий заработок за небольшую плату, но оборачивается потерей аккаунта и правовыми проблемами.
Кроме того, киберпреступники создают иллюзию надежности фейковых сайтов с помощью автоматических отзывов, имитируя активность пользователей и вводя в заблуждение посетителей, предупредили в МВД.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ