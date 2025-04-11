В условиях эскалации напряженности между великими державами центральноазиатские государства пытаются расширять разнообразие своей внешней политики за счет взаимодействия с «невеликими» центрами мировой политики.0 комментариев
Генпрокурор Нидерландов призвал суд отклонить жалобу России по делу ЮКОСа
Генпрокурор Нидерландов предложил Верховному суду отклонить жалобу России по делу ЮКОСа, что может сохранить арбитражные решения о выплате 50 млрд долларов.
Генеральный прокурор Нидерландов считает, что Верховный суд страны должен отклонить кассационную жалобу, поданную Российской Федерацией по делу ЮКОСа, передает ТАСС.
В опубликованном на сайте суда консультативном заключении прокурор отметил, что арбитражные решения о выплате 50 млрд долларов компаниям Yukos Universal, Hulley Enterprises и Veteran Petroleum могут остаться в силе.
Судебное разбирательство по данному делу связано с арбитражными решениями, вынесенными в отношении России, в пользу бывших акционеров ЮКОСа. Генеральный прокурор указал, что Верховный суд может как учесть его рекомендации, так и проигнорировать их при принятии окончательного решения, которое в предварительном порядке запланировано на 17 октября.
Консультативное заключение прокурора носит независимый характер и не обязывает судей следовать данному совету. Однако такие рекомендации часто играют важную роль в судебных процессах, влияя на конечное решение инстанции.
Ранее основатель ЮКОСа Михаил Ходорковский (признан иноагентом) ранее заявлял, что лорд Джейкоб Ротшильд выполнял роль «протектора» в компании.
В феврале 2024 года Апелляционный суд Амстердама отклонил апелляцию России по делу ЮКОСа, в рамках которой российская сторона пыталась отменить решения международного арбитража о выплате бывшим акционерам компании более 50 млрд долларов.
Россия подала кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов на решение Апелляционного суда.
Финансовый аналитик Александр Разуваев ранее заявлял, что банкротство ЮКОС в 2007 году было осуществлено в рамках закона, а иск против России на 50 млрд долларов является скрытой санкцией Запада.