Какую функцию несет Москва сегодня? Парадоксально, но из роли альтернативы она, как верно заметил Такер Карлсон, начинает выходить на роль лидера глобальной конкуренции территорий.4 комментария
Суд в Нидерландах отклонил апелляцию России по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Амстердама отклонил апелляцию России по делу ЮКОСа, в рамках которой российская сторона пыталась отменить решения международного арбитража о выплате бывшим акционерам компании более 50 млрд долларов.
В заключении суда говорится, что арбитражные решения не должны быть отменены, передает ТАСС.
Финансовый аналитик Александр Разуваев ранее заявлял газете ВЗГЛЯД, что банкротство ЮКОС в 2007 году было осуществлено в рамках закона, а активы были проданы по справедливым ценам с учетом их долговых обязательств. Все дальнейшее разбирательство, включая иск против России на 50 млрд долларов, по словам эксперта, являются скрытой санкцией Запада в отношении России.