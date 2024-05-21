Россия подала жалобу в суд Нидерландов по делу ЮКОСа

Tекст: Ольга Иванова

На вопрос РИА «Новости» о том, была ли подана жалоба, она ответила, что Верховный суд Нидерландов получил ее.

Ранее сообщалось, что Россия может обратиться в Верховный суд Нидерландов, чтобы обжаловать решение апелляционного суда Амстердама по делу ЮКОСа.

До этого Апелляционный суд Амстердама отклонил апелляцию России по делу ЮКОСа, в рамках которой российская сторона пыталась отменить решения международного арбитража о выплате бывшим акционерам компании более 50 млрд долларов.