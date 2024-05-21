Казалось бы, точно нужно брать Харьков – однако гибкость и уникальность российской позиции в том, что для взятия максимального количества территорий ей не обязательно брать их сейчас.16 комментариев
Россия подала жалобу в суд Нидерландов по делу ЮКОСа
Россия подала кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов на решение Апелляционного суда Амстердама по делу бывших акционеров ЮКОСа, сообщила пресс-секретарь Верховного суда Теа Тьердема.
На вопрос РИА «Новости» о том, была ли подана жалоба, она ответила, что Верховный суд Нидерландов получил ее.
Ранее сообщалось, что Россия может обратиться в Верховный суд Нидерландов, чтобы обжаловать решение апелляционного суда Амстердама по делу ЮКОСа.
До этого Апелляционный суд Амстердама отклонил апелляцию России по делу ЮКОСа, в рамках которой российская сторона пыталась отменить решения международного арбитража о выплате бывшим акционерам компании более 50 млрд долларов.