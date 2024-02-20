Какую функцию несет Москва сегодня? Парадоксально, но из роли альтернативы она, как верно заметил Такер Карлсон, начинает выходить на роль лидера глобальной конкуренции территорий.17 комментариев
Суд Амстердама сообщил о возможности России подать апелляцию по делу ЮКОСа
Россия может обратиться в Верховный суд Нидерландов, чтобы обжаловать решение апелляционного суда Амстердама по делу ЮКОСа, сообщила представитель инстанции Мелисса Зейлстра.
Что касается других оснований для отмены арбитражных решений, то они «были окончательно отклонены на более ранней стадии разбирательства», передает ТАСС ее слова.
Ранее во вторник Апелляционный суд Амстердама отклонил апелляцию России по делу ЮКОСа, в рамках которой российская сторона пыталась отменить решения международного арбитража о выплате бывшим акционерам компании более 50 млрд долларов.