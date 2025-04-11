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Депутат предложил повысить штрафы за брошеных животных
Штраф за брошеных домашних животных предложили повысить до 30 тысяч рублей
Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил увеличить штрафы за брошеных домашних животных до 30 тысяч рублей, что в десять раз превышает текущие размеры штрафов.
Депутат Госдумы Сергей Колунов заявил о необходимости ужесточения наказания для владельцев, бросивших своих домашних питомцев на улице. По его мнению, текущие штрафы в размере от 1500 до 3000 рублей недостаточны и должны быть увеличены до 30 тысяч рублей, передает РИА «Новости».
Колунов подчеркнул, что человек, который берет на себя ответственность за животное и затем выбрасывает его на улицу, должен быть строго наказан. Он отметил, что сегодня фиксируется множество случаев, когда владельцы не могут справиться со своими питомцами и оставляют их на улице, не учитывая безопасности окружающих.
Парламентарий также добавил, что государство несет значительные материальные издержки на отлов, вакцинацию и содержание брошенных животных. Если эти меры не предпринимать, то ситуация с бродячими животными может стать критической. Колунов уверен, что увеличение штрафов поможет частично компенсировать эти расходы и улучшить контроль за содержанием домашних животных.
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