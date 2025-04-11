Депутат предложил повысить штрафы за брошеных животных

Штраф за брошеных домашних животных предложили повысить до 30 тысяч рублей

Tекст: Денис Тельманов

Депутат Госдумы Сергей Колунов заявил о необходимости ужесточения наказания для владельцев, бросивших своих домашних питомцев на улице. По его мнению, текущие штрафы в размере от 1500 до 3000 рублей недостаточны и должны быть увеличены до 30 тысяч рублей, передает РИА «Новости».

Колунов подчеркнул, что человек, который берет на себя ответственность за животное и затем выбрасывает его на улицу, должен быть строго наказан. Он отметил, что сегодня фиксируется множество случаев, когда владельцы не могут справиться со своими питомцами и оставляют их на улице, не учитывая безопасности окружающих.

Парламентарий также добавил, что государство несет значительные материальные издержки на отлов, вакцинацию и содержание брошенных животных. Если эти меры не предпринимать, то ситуация с бродячими животными может стать критической. Колунов уверен, что увеличение штрафов поможет частично компенсировать эти расходы и улучшить контроль за содержанием домашних животных.

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