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В Госдуме предложили создать институт по защите животных в России
Депутат Гусев предложил создать пост уполномоченного по защите животных в России
Зампред комитета Госдумы Дмитрий Гусев по контролю предложил законопроект о создании в России поста уполномоченного, который будет контролировать соблюдение законов об ответственном обращении с животными.
Проект закона, предложенный Дмитрием Гусевым, предполагает учреждение должности уполномоченного по защите животных при Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации, пишет РИА «Новости».
Основной задачей уполномоченного станет контроль за соблюдением законов об ответственном обращении с животными, предотвращение жестокого обращения и защита прав граждан в случае нарушений.
По проекту, уполномоченный будет ежегодно отчитываться перед министром природных ресурсов, предлагая улучшения в законодательстве о защите животных.
Также планируется, что он будет следить за чипированием домашних собак, учет которых поможет предотвратить нападения на людей. По словам Гусева, в 90% случаев нападений участвуют не совсем бездомные собаки, а те, у кого есть хозяева.
Гусев утверждает, что создание этой должности не потребует значительных затрат, так как будет финансироваться из одной зарплатной ставки. Он считает, что это поможет сделать улицы безопаснее, а домашних животных – более защищенными.
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